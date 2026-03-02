Güçlülerin hukuku... İsrail'in talebiyle İran'a, İsrail-ABD saldırısı...

Bölgesel gerilim... Körfezde yüksek tansiyon... Ortadoğu fokur fokur... Ateş çemberi... Yangın yeri.

Ramazan... Kutsal ay... Kimin umurunda?

Düzen... Savaş baronlarının düzeni.

Ey sağduyu! Nerelerdesin?

***



Medeniyet dediğin......

Televizyonda maç... Dizi film izler gibi...

Savaş izliyoruz.

Hem de canlı yayın.

Füzeler... Bombalar... Yangınlar... Yıkılan binalar... Oluk oluk akan kan.

Hürmüzgan eyaleti... Mirab şehri.... Şecaretü't Tayyibe Kız İlkokulu... 150 kız öğrenci hayatını kaybetti.

Fara eyaleti... Lamerd ilçesi... Spor salonu ve iki konut vuruluyor... 15 can kaybı.

Batı... Çifte standartlı Batı ülkeleri... Seyirci.

İşte... "Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar."

***



Gücü yeten yetene

Klasik söylem... "Barışta oğullar babalarını gömer... Savaşta ise babalar oğullarını."

O eskidendi... Şimdi her şey değişti.

Savaşı zenginler çıkarıyor, fakirler ölüyor.

Gücü yeten yetene.

***



Van... Savaştan etkilendi

Savaşın başlaması ile birlikte... Van artık, geçen haftaki Van değil.

Savaştan... Ekonomik olarak en çok etkilenen ilimiz.

İlk etki... İran'dan Van'a... Van'dan İran'a... Turizme nokta... Bütün turlar durdu.

Sadece o kadar da değil;

Gürcistan-Van... Azerbaycan-Van turlarına da nokta.

Van turizmi... Kan kaybı başladı.

***



Kapıköy

Türkiye-İran sınır kapısı... Van'a 100 kilometre... Defalarca gittim.

Kapıköy'den Türkiye'ye günde 4 bin 500 İranlı geçiyor... Yaya... Ya da aracıyla... Bazı günler 5 bin.

Gelenlerin yarısı günübirlik... Sabah geliyor... Akşam dönüyor... Bavul ticareti.

Diğer yarısı Van'a tatile devam ediyor... Van otelleri İranlı dolu.

Tahran... Tebriz... Urumiye... Hoy... Kum... Ve diğer şehirlerden gelen İranlılar... Van ekonomisine can suyu.

Van'da ev kiralayan İranlı... Çok.

v satın alanlar... Evet... Var. Cumartesi... Pazar... Kapıköy sınır kapısı açık olmasına açık ama; İran'dan gelen yok... Canlılık, bavul ticareti, turizm... Bıçak gibi kesiliverdi.

***



Acı ama hepsi gerçek

Vali Ozan Balcı söylemişti... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva'dan da dinlemiştim... Gazeteci dostum İkram Kali'den de;

"İran'dan Van'a... Yılda bir milyon turist geliyor."

Van... Yatak sayısı 12 bin.

Van otellerinde her şey dahil sistemi yok.

İranlı turist... Batılı turistten daha fazla para harcıyor.

Ama... ABD ile İsrail'in İran'a saldırıyla ... Bombaların patlamasıyla birlikte... Van... Bir hafta önceki Van değil.

Cumhuriyet Caddesi'nde... İskele, 2 Nisan, Kazım Karabekir caddelerinde... İranlı, ara ki bulasın.

Lokantalar... Âdem Şef... Şehr-i Van... Bak Hele Bak... Sütçü Kenan... Van Sofrası... İranlılar'ın uğrak yeriydi... Şimdi lokantacılar da üzgün.

Hilton... Elite World... Ramada... City Van... 5 yıldızlı oteller... Ve diğerleri.

Savaş... Onları da vuruyor.

***



Derin sessizlik

İranlı... Van'da bavul bavul alışveriş yapıyor.

Van... Ana caddelerde İran plakalı araç çok.

İranlı kadın... Van'da, güzellik salonunda.

Sağlık turizmi oldukça canlı.

Alışveriş... Tekstil... Züccaciye... Zeytin/zeytinyağı... Ayakkabı... Deterjan... Fındık... Kozmetik... Aklınıza ne gelirse.

Van... İşyerlerinde Farsça yazılar var... Fiyat etiketleri.

Vanlı esnaf... Farsça konuşuyor.

İranlı... Aracıyla dönerken, bagajı tıklım tıklım dolu.

Ama... Bunların hepsi... Cumartesi'den önceydi.

Bugün... Van, derin bir sessizlik içinde.

***



Yaslı bayram... Yaslı Nevruz

Önümüz Ramazan Bayramı.

Önümüz Nevruz... İran'da Nevruz bizden çok farklı... Günlerce tatil.

Bayramda... Nevruz'da... Van otellerinde yer bulamazsınız... En az 15 bin İranlı gelir.

Otellerde... İran eğlence geceleri.

İranlılar... Bayram... Nevruz rezervasyonu bile yaptırmışlardı.

Savaşla birlikte... Hepsi iptal.

***



Hürmüz krizi

Dünya petrol ticaretinin yüzde 20'si... Hürmüz Boğazı'ndan.

Her gün, 16.7 milyon varil petrol... Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.

İran... Hürmüz Boğazı'nı kapattı.

İşte... Dünya ölçeğinde bir kriz.

Hele savaş uzarsa... Hürmüz Boğazı haftalarca kapalı kalırsa... Şok... Bütün hesaplar şaşacak... Petrol fiyatı da... Enflasyon tahminleri de.

***



Yalan dünya

Hani... Diplomasi işliyordu? Hani İran ile ABD arasında müzakereler yapılıyordu? Bütün dünya bunları konuşuyordu.

Meğer... Hepsi yalanmış.

İsrail ile ABD, saldırı hazırlığı yapıyorlarmış... Zaman kazanıyorlarmış.

İran... Yalanı çok geç fark etti... Dini lider Ayetullah Ali Hamaney öldürüldükten sonra.

Hamaney'in... Kızı... Torunu... Damadı... Gelini öldürüldükten sonra.

Şiraz, Tebriz, Buşehr, İlam, Kerem, Kirmanşah, Dizful, Zincan şehirleri vurulduktan sonra.

Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi vurulduktan sonra, Devrim Muhafızlarının Komutanı Muhammed Pakpur öldürüldükten sonra.

***



Ve... Büyük Türkiye

Ateş çemberi Ortadoğu'da barış adası... Bölgesinin lider ülkesi... Büyük Atatürk'ün, güçlü ve büyük ülkesi.

Türkiye... Soğukkanlı... İtidal çağrısı yapıyor... Yangının büyümemesi için çalışıyor.

Türkiye... "Diplomasi... Sağduyu... Barış... İnsanlar ölmesin" diyor.

Gün... Birlik ve beraberlik günü.