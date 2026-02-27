Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu, "Savunma sanayiinde nasıl başarılı olduysak, sağlık sanayiinde de aynı başarıyı göstermeliyiz" dedi.

Sağlık ve sanayi sözcüklerinin aynı cümlede yer alması ilginç.

0 nedenle... Bakan Kemal Memişoğlu'ndan ayrıntı istedik.

Sağlık Bakanı iddialı. "Yeni tedavi yöntemleri geliştirmemiz lazım" dedi.

Aynı şekilde... "İlaç sanayiinde de yeni atılımlar... Yeni ufuklar gerekli."

***



Sağlık turizmi

Ankara... İftar masası... Ev sahibi... Selçuk Ecza Deposu ve Ecza Depocuları Derneği Başkanı M. Sonay Gürgen.

Trabzonlu Sağlık Bakanı'na, Trabzon gözlemlerimi anlatıyorum:

- Karadeniz'de sağlık turizmi var... Yurtdışından gelen çok.

Prof. Memişoğlu, "Evet... Çoğu Gürcistan'dan" diyor:

- Başka ülkelerden de gelenler var.

***



Batman



Batman'da... Mezopotamya Otel'de, kafası sarılı yabancılar görmüştüm.

Merak etmiştim... "Kavga mı ettiler?" diye.

Bunları anlatırken... Sağlık Bakanı, gülmeye başladı:

- Saç ektirmeye gelmişler.

"Evet" dedim... Kuzey Irak'tan saç ektirmeye gelenler.

***



Van

Sağlık turizminin canlı olduğu şehirlerden.

Gelenlerin çoğu... Iraklılar.

Sonra... Azerbaycanlılar... İranlılar.

Sağlık turizmi, Van ekonomisine can suyu.

***



Trabzon

Bakan Memişoğlu'nun dediği gibi Trabzon'a sağlık için gelenlerde, birinci sırada... Gürcistanlılar.

Sonra... O kadar çok ülkeden hasta geliyor ki.

Azerbaycan... Almanya... Suudi Arabistan... Kuveyt... Katar... Rusya... Umman... Mali...

Sağlık turizmi... Yıllık, 25 bin kişinin üzerinde.

***



Türkiye... Güvenilir ülke

Türkiye'ye bu yükselen ilgi neden?

Sağlık sektörü ucuz olduğu için mi?

Prof. Memişoğlu'nun yanıtı.

Türkiye, Kovid-19 sürecinde çok iyi, çok başarılı bir sınav verdi.

Türkiye... Güvenilir ülke oldu.

Evet... Türkiye, sağlık konusunda, dünyanın pek çok ülkesinden ucuz.

***



160 ülkeden

Sağlık Bakanı Memişoğlu, gözlemlerimi dinledi... Ve dedi ki:

Tedavi... Diyet... Saç ektirme... Estetik... Sağlık turizmi... Yılda bir milyondan fazla turist geliyor.

Ülkeleri saymak çok zor... 160 ülkeden gelen var.

***



Yeni mevzuat yeni ufuklar

Hedef... Turizm bölgelerinde sağlık alanı oluşturmak. Antalya... Kapadokya... Bodrum... Kuşadası... Çeşme... Türkiye'de turizm bölgesi çok.

Milyonlarca turist geliyor. Türkiye'ye gelen turist, tatil yaparken... Tedavi de olsun.

Sağlık Bakanı, "Mevzuat değişikliği yapacağız" dedi:

- Türkiye'de bu potansiyel var... Sağlıkta dünyaya açılmış olacağız... Yeni sağlık alanlarıyla turizm mevsimi de uzayacak... Turizm 12 aya yayılacak.

***



Sağlık Bakanı Cemil Çiçek



Cemil Çiçek'in siyasi kariyerinde, Sağlık Bakanlığı da olduğunu biliyor muydunuz?

Çok kişi bilmez.

Sağlık Bakanı Memişoğlu da bilmiyordu.

İftar sohbeti... Cemil Bey, Sağlık Bakanlığı günlerinden söz etti.

Turgut Özal dönemi... Cemil Bey, Devlet Bakanı idi. Ama... Kısa bir süre de olsa... Sağlık Bakanlığı'na vekâlet etti?

Bir koltukta iki karpuz.

Aynı anda iki bakanlık.

***



Sıçrama tahtası

Türkiye'nin turizm gelirinde, sağlık turizminin payı yüzde 7. Sağlık turizminde Türkiye, dünya genelinde ilk 10 ülke arasında.

Medikal turizm. Yaşlı turizmi. Emekli turizmi. Termal sağlık turizmi. Engelli turizmi.

Mevzuat değişikliği... Sağlık turizmi alanlarıyla... Türkiye büyük bir sıçrama yapabilecek.

Sağlık Bakanı'nın dediği gibi... Bu potansiyel var.

***



Nereden nereye?

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, hastalanmıştı... 1960'lı yıllar. Tedavi için Amerika'ya gitti.

Başbakan Turgut Özal... Kalp ameliyatı... Göz ameliyatı için Amerika'ya gitti... 1980'li yıllar.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan... 2000'ler... Kalp ameliyatı için Amerika'ya gitti. İftar sohbeti... Bunları anlattım.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu dedi ki:

- Sayın Unakıtan'ın gitmesine gerek yoktu... Türkiye'de ameliyat olabilirdi... Ama kendi tercihiydi.

Bugün... Sağlık için Amerika'ya gidilmiyor. Amerikalı... Türkiye'ye geliyor.

***



Afyonkarahisar

Bakan Memişoğlu, sahaya meraklı... Sokakta dolaşıyor.

Afyonkarahisar'da... Bir eczaneye girmiş.

Eczacı, dördüncü kuşaktan bir genç. Dedesinin dedesi de eczacı imiş.

Eczane... Aynı eczane... 4 kuşak öncesinden kalma.

***



Mersin

Sağlık turizmi... 2024...

Türkiye'ye 1 milyon 506 bin 442 kişi geldi.

Terörsüz Türkiye... Sağlık turizmini de patlatacak.

Mersin Şehir Hastanesi'nde... Uluslararası Hasta Merkezi var.

Ve daha pek çok ilde, pek çok hastanemizde.

***



Teşekkür



Süleyman Uyar... Selçuk Ecza Deposu üst yöneticisi... Grubun, Ankara ayağı.

İftarda... Bizleri o ağırladı.

İftar bahane, sohbet şahaneydi.

Tekrarını düzenleyecek.

Teşekkürler.