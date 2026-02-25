Tarihi İpek Yolu... Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan yol... Bayburt-Trabzon yolu... 160 kilometre.

Yol boyunca... Bayburt'tan Trabzon'a... Tünelleri saya saya bitiremedim.

Önce... T-1 tünelleri... Değişik uzunluklarda Sonra... T-2 tünelleri başladı.

Ardından... Mescitli Varyant Tüneli... Mescitli-1 Tüneli... Kürtün Tüneli... Taşocağı Tüneli... Köprübaşı Tüneli... Ormancık Tüneli... Torul Tüneli...

Birinden çıkıyor, değerine giriyoruz.

20'den fazla tünel.

Dünyanın kaç ülkesinde, iki şehir arasında bu kadar çok tünel var acaba?

***



Karadeniz

Zigana Tüneli'nden çıktık... Karadeniz'e iniyoruz... Ama tüneller bitmiyor.

Başar Tüneli... Bağışlı Tüneli... Kiremitli Tüneli... Köprü Yanı Tüneli... Su Kemeri Tüneli... Maçka Tüneli... Eren Bülbül Tüneli... Deliklitaş Tüneli.

Ve... Denizi gördük... Uğruna türküler yakılan denizi:

"Karadeniz puslidur, Bulutlara yaslidur."

***



Zigana Tüneli

Dağlar, dağlar, dağlar... Tüneller, tüneller, tüneller... Bitti sandığımız sırada karşımızda Zigana Tüneli.

14 bin 480 metre.



Yeni nesil tünel.

Tünelin içinde ışıkların rengi sık sık değişiyor... Kameralar var... Tünel, 7/24 izleniyor.

Zigana Tüneli'ne girmeden hava soğuktu... Kış şartları.

Tünel... Zigana Dağları'nı delip geçti... Tünelden çıktığımızda iklim değişmişti... Kış sona ermişti.

***



Melodili yol

Evet... Hiç duymuş muydunuz? Melodili yol... Tabelası bile var.

Bağışlı Tüneli'ni geçtikten sonra... Yol üzerinde beyaz bir şerit var... Yolun sağında... Asfalt, beyaza boyanmış.

Aracınızın tekeri beyaza dokunduğu anda müzik başlıyor... Mehter Marşı:

"Ceddin deden, neslin baban,

En kahraman Türk milleti,

Orduların pek çok zaman,

Vermiştiler dünyaya şan,

Türk milleti, Türk milleti,

Aşk ile sev milliyeti.''

***



Üst geçitler

Trabzon'a giriş... Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Tüneli... Tünelin üzerinde şanlı bayrak.

Sonra... Üst geçitler başlıyor.

Hepsinde şehit isimleri var:



"Şehit Osman Özsoy Üst Geçidi.

Şehit Jandarma Er Mehmet Yavuz Üst Geçidi.

Şehit Üstçavuş Köksal İpekçi Üst Geçidi.''

Kaç üst geçit gördüysek... Peygamberimizin komşularının isimlerini taşıyor... Cennetteki şehitlerimizin.

***



Şehitler ölmez

Sadece Trabzon'da değil... Karadeniz'in her yerinde... Trabzon'dan Hopa'ya kadar, sahil yolundaki bütün üst geçitlerde, mutlaka şehit isimleri var.

Şehit Vedat Dilmaç... Şehit Tabip Asteğmen Fersun Oğuz... Şehit Polis Süleyman Karahanoğlu... Şehit Mustafa Alyazıcıoğlu... Saymakla bitmiyor.

Şehit... Pilot Yüzbaşı Abdullah Çelik.

Şehit Furkan Yaylı.

Şehit Gökhan Uzun.

Şehit Samet Uslu.

Şehit İbrahim Seyis.

Karadeniz... Şehitlerini unutmuyor... Valiler...

Belediye başkanları... Kaymakamlar... Şehit aileleriyle ve gazilerle yakından ilgililer. Böyle bir coğrafyada, terörsüz Türkiye konusunda kamuoyu yoklaması/anket yapılması şart.

Yaptık elbette... Merkezde... İlçelerde... Çarşıda... Pazarda.

Yarın anlatacağız.

***



Bir yılan hikâyesi... Bolu Tüneli

Tünelin birinden çıkıp diğerine girerken... Yılan hikâyesi aklıma geldi... Bolu Dağı Tüneli.

Ankara istikametine doğru sağ tüp... 2 bin 788 metre. İstanbul istikametine doğru sol tüp... 2 bin 954 metre.

Yapımı 13 yıl sürdü... 10 hükümet geldi gitti... Turgut Özal... Süleyman Demirel... Tansu Çiller... Mesut Yılmaz... Bülent Ecevit...

Biliyor muydunuz? Tam 16 bakan eskitti:

Safa Giray... Cengiz Altınkaya... Hüsamettin Örüç... Onur Kumbaracıbaşı... Mustafa Yılmaz... Halil Çulhaoğlu... Erman Şahin... Tunç Bilget... Adnan Keskin... Mehmet Keçeciler... Cevat Ayhan... Yaşar Topçu... Ali Ilıksoy... Koray Aydın... Abdulkadir Akcan... Zeki Ergezen.

Tünel açıldığında... 17. bakan görevdeydi... Faruk Nafız Özak.

***



Bordo mavi

Trabzon... Nereye bakarsanız... Bordo mavi... Trabzonspor.

Fabrika... Duvarları bordo mavi.

Apartman... Lokanta... Market... Bordo mavi.

Minibüs... Bordo mavi çizgili.

Şehir girişinde... Fındık Ocağı var... Çeşit çeşit çikolata... Yurtdışına bile gönderiliyor. Sahibi... Seyyare Sungur... Başarılı bir kadın girişimci.

Soruyorum:

- İşler nasıl?

Seyyare... Yeni ürününü gösteriyor... Bordo mavili çikolata:

- Yok satıyor... Alıcısı o kadar çok ki.

***



Karadeniz'de ramazan

Ramazan ayı... Birlik... Beraberlik... Dayanışma... Yardımlaşma... Hoşgörü... Rahmet... Bereket... Kucaklaşma.

Ramazan ayı... 11 ayın sultanı.

Trabzon... Sadece Trabzon mu?.. Karadeniz her akşam cıvıl cıvıl.

Toplu iftarlar... Ramazan eğlenceleri.

Dikkatimi çekti... Camilerde şanlı bayrak asılı... Minarelerde. Eğer... Minare birden fazlaysa... İki minare arasında... Yine şanlı bayrak.

Yarın... Karadeniz notlarına devam.