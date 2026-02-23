Türkiye'nin, nüfusu en az olan şehrindeyim... Türk dünyasının ortak atası Dede Korkut'un memleketindeyim... Türklerin Anadolu'ya ilk yerleştiği yerlerden birindeyim.

Roma... Emevi... Bizans... Saltuklu... Danişmend... Akkoyunlu... Osmanlı... 3 bin yıllık tarihin içindeyim.

Şehitler ve yiğitler diyarındayım. Milliyetçi ve muhafazakâr damarın güçlü olduğu coğrafyadayım.

- Ey Bayburtlu! Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler'in... Ankara Valisi Vasip Şahin'in... Eski İçişleri Bakanı Ülkü Güney'in hemşerisi Bayburtlu... Terörsüz Türkiye... Ne diyorsun?

Cumhuriyet Caddesi'nde sohbet ettiğimiz Bayburt'lu... Tarihi kaleyi gösteriyor:

- Terörsüz Türkiye, kardeşliktir, birliktir... Birlik yıkılmaz kaledir.

***



Büyük göç

Bayburt... Nüfusu 82 bin... Ama; Bayburt nüfusuna kayıtlı olup da İstanbul'da yaşayan nüfus... 125 bin.

Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Trabzon, Erzurum, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, Konya... Ve diğer illerdeki Bayburtlu... Bayburt'un nüfusu kadar.

Buna bir de Avrupa'daki Bayburtlular'ı ekleyin... Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda'daki gurbetçileri...

Bayburt'un dışında... Üç Bayburt... Hatta daha da fazlası var.

***



"Ah! Yaz geliverse"



Erzurum... Bayburt'un komşusu... Palandöken kar altında.

Erzurumlu... "Karlar erimesin... Soğuk devam etsin... Yaz geciksin" duasında... Kayak turizmi... Bereket... Ekonomiye can suyu.

Bayburtlu ise... "Ah! Şu kış bitiverse... Yaz geliverse" duasını ediyor.

Zira... Yazla birlikte gurbettekiler... Memleket hasreti çekenler... Bayburt'a gelecekler.

Şehir canlanacak... Ve elbette ekonomi de.

***



Kamuoyu

Cumhurbaşkanlığı seçimi... 24 Haziran 2018... Recep Tayyip Erdoğan'ın en yüksek oyu aldığı il... Bayburt... Yüzde 82.1.

Cumhurbaşkanlığı seçimi... 28 Mayıs 2023... Erdoğan'ın en yüksek oyu aldığı şehir... Yine Bayburt... Yüzde 82.45.

Yarın... Terörsüz Türkiye referandumu olsa...

Anayasa değişikliği yapılsa... Ve halkın oyuna sunulsa... Gözlemimiz... Desteklemede, Bayburt yine birinciliği alır.

***

Sakin şehir

Bayburt... Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan, tarihi İpek Yolu üzerinde... Erzurum-Trabzon yolu.

Seyyahlar... Marco Polo'nun... Evliya Çelebi'nin geçtiği yol.

Dağlar... Ovalar... Ve Bayburt'un içinden gürül gürül akarak geçen Çoruh Nehri.

Bayburtlu Zihni'nin şehri:

"Vardım ki yurdundan ayağ göçürmüş,

Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı."

Bu coğrafyada yasa dışı bahis yok... Uyuşturucu operasyonu yok... Kara para yok... Trafikte yol verme tartışması, "Neden korna çaldın?" kavgası yok.

Bayburt... Türkiye'nin en sakin şehri desek yeridir.

***



Devlet aklı

Mustafa Eldivan... Bayburt Valisi... Sahada... Halkın arasında... Şehir merkezinde... Aydıntepe ilçesinde... Demirözü ilçesinde... Köyde.

- Vali Bey... Terörsüz Türkiye... Bayburtlu ne diyor?

- Devlet aklı... Devlet projesi... Olumlu karşılandı... Terör bölgesi değiliz... Sorun yok... Türkiye'nin hiçbir yerinde sorun olmasın... Halk, "İyi oldu" diyor.

Mete Memiş... Belediye Başkanı... Onun söyledikleri, sahada dinlediklerimizle aynı:

- Barış, huzur, kardeşlik olsun... Anneler, bacılar ağlamasın... Geç bile kalındı.

***



Bayburt Seyahat

İstanbul'a uzaklık bin 100 kilometre... Otobüs bin 700 lira.

Bursa... Bin 150 kilometre... Bin 700 lira.

Ankara... 750 kilometre... Bin 500 lira.

Otobüs... Yolcu kapasitesi 41 kişi.

Ama... 25-30 yolcuyla gidiyor.

8-10 yolcuyla Bayburt'a geri dönüyor. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Bayburt Seyahat'in sahibi Süleyman Seyhan dedi ki:

- Kış ayları zarar ayları... Yaz gelsin, otobüslerde yer bulamazsınız... Gurbetteki Bayburtlular gelirler... Nüfus patlaması yaşarız... Kalabalık demek, ticaretin canlanması demek.

***



Allah, devlete, millete...

Süleyman Seyhan ile terörsüz Türkiye konusunu konuştuk.

Bayburt'ta herkesten dinlediğimiz sözleri söyledi:

- Devlet aklı... Devlet projesi... Devletin elbette bir bildiği var... İyi olur inşallah... Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin.

Bayburt'ta... Belki 40 kişiden aynı sözü dinledik.

"Allah, devlete, millete zeval vermesin" sözünü.

***



Gündem

Halkın gündemi ne siyaset ne de erken seçim. Gündem... Varsa ekonomi, yoksa ekonomi... Hayat pahalılığı. Bayburt... Tarım ve hayvancılık bölgesi... Ama kıymanın kilosu bin lira. Kiralar yüksek... En düşüğü 20 bin lira.

Nüfus yaşlı... Emekli çok... Emekli maaşları yetmiyor.

Ancak... Bayburtlu kanaatkâr... Komşuluk, akrabalık, yardımlaşma... Devletin sosyal yardımları... Bayburtlu, "Bugüne de şükür... Allah, bugünleri aratmasın" diyor.

***



Bayburt Kalesi

Dede Korkut'un 12 hikayesi var. Hikayelerden 3'ü Bayburt Kalesi'nde geçiyor. Bayburt Kalesi... Ne kale ama... Hangi tarihte ve kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor... O kadar eski.

Değişik dönemlerde onarılmış... Bizans İmparatoru Birinci Justinianus döneminde... Ve daha sonra... Defalarca. Kaleye çık... Bayburt ayaklarının altında. Dede Korkut'tan söz ediyorduk... Mezarı, Masat köyünde. Adı ise her yerde...

İlkokulda... Ortaokulda... Müzede.

***



Kop Dağı Şehitliği

Bayburt'a... Erzurum üzerinden geldik... 130 kilometre.

Yol boyunca köyler gördük... Girişte, "Köyümüze hoşgeldiniz" tabelası... Ve iki kelimenin başında ay yıldız... Sonunda ay yıldız. Yolumuzun üzerinde

Kop Dağı Şehitliği var... Rakım 2 bin 300 metre.

Şehitlik kar altında... Kar bir metreden fazla... Ziyaret edilemiyor. Ama... Yoldan geçen araçlar, mutlaka korna çalıyorlar... Şehitlere selam verircesine. Bazı araçlar duruyor... İnsanlar özçekim yapıyor. Karlar... Şehitlik... Şanlı bayrak... Ve fotoğraf.