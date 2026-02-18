Uçağımız iniş için alçalmaya başlayınca, aşağılara baktım... Kar, kar, kar... Her yerde kar var.

Beyaz altın... Beyaz nimet... Beyaz rahmet... Doğanın incisi...







Erzurum'da ilk istikamet... Palandöken... Kayak merkezlerinde toprağın üzerine sanki beyaz bir yorgan örtülmüş.

Dadaş Cengiz Durular... Yol arkadaşım... Dedi ki:

- Kar saflıktır... Kar berekettir... Kar devlet kuşudur... Allah'ıma çok şükür... Yüzümüzü güldürdü.

***

FORMA

Telefonumuz çalıyor... Büyükşehir Belediyesi'nden aranıyoruz:







"Başkanımız sizi bekliyorlar." Başkan Mehmet Sekmen, üzerinde adımın yazılı olduğu bir formayı uzatıyor:

- Siz artık Erzurumsporlusunuz... Hayırlı olsun.

***

İŞTE BELEDİYE

Yazmazsak olmaz... Kıymanın kilog- Gerçekten de... 'Beyaz altın' ramı 600 lira. Nerede mi? Halk Pazarı'nda.

Hilalkent'te... Şükrü Paşa semtinde... Çok yerde... İlçelerde bile Halk Pazarı var.

Açık pazar değil... Kapalı... Zincir marketler gibi... Ürün çok... Ne ararsanız var.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i tebrik ettim... Halk Pazarı'ndaki fiyat etiketleri için.

Kuşbaşı... Kilogramı 650 lira.

Mehmet Sekmen dedi ki:

- Halk Pazarı'nda fiyatlar, zincir marketlere göre yüzde 20 ile yüzde 40 daha ucuz.

Demek ki... İstenince oluyormuş.

***

SORAN SORANA

Erzurumlu sevinçli... "Valimiz Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı oldu."

Erzurumlu merak içinde... "Yeni valimiz kim olacak? Ne zaman gelecek?"

Palandöken Kayak Merkezi Müdürü Selim Bağrıyanık ile dolaşıyorum... Mühendis...

Kayak eğitmenleri ile sohbet. "Siz bilirsiniz" diyorlar:

- Vali olarak bize kim gelecek?

Biz bilmiyoruz ama... Erzurum'da rivayet muhtelif... "Şu ilin valisi gelecek... Bu isim gelecek..." Ağzı olan konuşuyor.

***

GERÇEKTEN DE... 'BEYAZ ALTIN'

Palandöken... Ana-baba günü... İstanbul, Ankara, İzmir'den... Bursa'dan... Diğer illerden gelenler.

Antalya'dan gelen çok... Rusya, İran, Gürcistan'dan... Avrupa'dan... Gelen gelene.

Kar çok... 55 pist... Toplam pist uzunluğu 86 kilometre.

Kayak yapanlar... Kar voleybolu, kar bohçası oynayanlar... Kar bisikleti... Yamaç paraşütü.

Dağda... 9 kafe ve restoran... 3 bin 200 metre yükseklikte çay keyfi.

Erzurumlunun kar için "beyaz altın" demesi boşuna değil.

***

PALANDÖKEN'DE BİR BAKAN

Kayak eğitmenlerinden biri... "Sayın valimiz... Şey... Affedersiniz, sayın bakanımız kayağı çok iyi öğrenmişti" diyor.

Diğer eğitmen:







- Buz duvarına tırmanmakta da çok başarılıydı.

Öteki eğitmen:

- Kar raftingi bile yapıyordu.







Eğitmenlere soruyorum:

- Böyle diyorsunuz ama... Hani fotoğrafı?

Bana o kadar çok fotoğraf gösterdiler ki... Cep telefonlarından... Seçmekte zorlandım.

***

EN SICAK GÜNDEM

Kamuoyu yoklaması... Cumhuriyet Caddesi... Kalenin etrafında kültür yolu... Rüstem Paşa Bedesteni.

Erzurumlunun sıcak gündem maddesi nedir?

İlginç... İlk kez karşılaştığım bir durum... Yaşlısı, genci... O partilisi bu partilisi... Erzurumspor'u konuşuyorlar.

Erzurumspor... Şu anda Birinci Lig'de ilk sırada. İddiaları... Şehir havaya girmiş... Hedef, Süper Lig.

Bugün 14.30'da, Ankara'da, Keçiörengücü ile Erzurumspor maçı var...

Erzurumlu... Ankara yolculuğuna hazırlanıyor... Takımına destek vermek için.

Günün sıcak gündemi... Erzurumspor... Ve Süper Lig yolculuğunda oynanacak maçlar.

***

TEMİZ ELLER

Belediyelerde rüşvet... Yolsuzluk... Gözaltı... İtiraflar... Tutuklamalar... Aylardır konuşulan konu.

Erzincan Kapı... Çorbacıdayız... Müşterilere, konuyu açıyoruz... Ne diyorsunuz?

Dadaşın biri ayağa kalkıyor... Başlıyor şiir okumaya:

"Devletimi sevirem, rüşvet nedir bilmirem,

Gıt ganaat geçinir, az alır şükredirem."

Aynı konuyu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le konuşuyorum... Diyor ki:

Devlet, hepimize geçinecek kadar para veriyor... Şükretmesini bileceksin.

Devletin makamları zenginleşme yeri değildir... Hizmet yeridir.

Allah'a çok şükür... Erzurum'da böyle şeyler yok... Kim olursa olsun, valilik, belediye, yargı gerekeni yapar.

***

MARTA HAZIRLIK

Kayak pistlerinde gün boyunca, 20 devriye kayakçı görev yapıyor. Ve jandarma... Altında kayak motosikleti... Görevde.

Erzurum... 6-8 Mart için kolları sıvamış... Hazırlık yapıyor.

Snowboard Cross Word Cup. 100'den fazla ülkede canlı yayın yapılacak. Eurosport dahil.

***

ACİL İHTİYAÇ

Ocak ayı... İlk iki hafta... Palandöken'deki otellerde doluluk yüzde 90.

Okulların yarıyıl tatili... 19-30 Ocak... Doluluk yüzde 100. Şubat... Dağda hayat hâlâ çok canlı... Doluluk yüzde 80.

Ey! Erzurum Büyükşehir Belediyesi... Ey! Kültür ve Turizm Bakanlığı... Yetmiyor... Palandöken'de yeni otellere ihtiyaç var... Hem de acil.

***

ARKASI YARIN

Dadaşlar diyarından notlar bitmedi.

Terörsüz Türkiye var... Ramazan hazırlıkları var... Çarşı, pazar var... Var oğlu var.

Arkası yarın.