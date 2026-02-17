Türkiye, gündem zengini bir ülke... Bakan değişikliği... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsü işgali girişimi... Milletvekillerinin yumruklaşması... Enflasyon tahmininde hesap şaşması... Keçiören Belediye Başkanı'nın CHP'den istifası... Ünlülere uyuşturucu operasyonu... Emekli maaşları... Belediyelerle ilgili yolsuzluk davaları...

Ve... Terörsüz Türkiye... Demirbaş gündem... Sıcaklığını koruyor... Kamuoyu desteği sürüyor.

Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki kahveci... "Ser seremin keke Bahçeli" diyor...

Türkçesi: "Baş tacısın ağabey/kardeş Bahçeli."

***

KURTALAN EKSPRES

Kurtalan... Siirt'in en büyük ilçesi... Nüfusu 65 bin... İstanbul'a 1587 kilometre.

Kurtalan Ekspres... Rahmetli Barış Manço'nun 1972'de kurduğu ve ölene kadar birlikte çalıştığı müzik grubu.

İlçe... Barış Manço ile bütünleşmiş... Park var "Barış Manço Parkı."







Kahvelerde... Türk... Kürt... Arap... Komşular... Akrabalar... Çay... Kahve içiyorlar... Barış Manço şarkıları dinliyorlar... Gülpembe... Dağlar dağlar... Sarı Çizmeli Mehmet Ağa... Can bedenden çıkmayınca...

İlçenin girişindeki tabela:

"Şehrimize hoş geldiniz."

Sonra Arapçası: "Citeyn ehlen ve sehlen fil veleye."

Ve Kürtçesi: "Hun bı xer hatın bajare me."

Belediye Başkanı Ali Rıza Bingöl... DEM Parti'den...

Kurtalanlı... İstanbul'da, Ankara'da olanı biteni... Siyaseti izliyor.

Terörsüz Türkiye'den söz açılınca... Ortak söylem:

"Aman gecikmesin."

***

'HALK, DEVLETLE BARIŞIK'

Samet Serin... Kurtalan Kaymakamı... Tarımdan... Hayvancılıktan... Mercimekten, fıstıktan... Tekstil kentten, çimento fabrikasından söz ediyor.

Konuşmasından bir cümleyi cımbızla çekip köşemize taşıyoruz:







"Halk, devletle barışık."

Kurtalan üzerine birkaç şey daha söylememiz şart:

Öğrenci sayısı 25 bin.







Öğretmen sıkıntısı yok.

Kızlar... Elbette okula gidiyor.

Şefika Serin... Kaymakam eşi... Ailelerle görüşüyor... Öğrencileri sınava hazırlıyor.

***

ARŞİVLERDE BİR DERİN KAZI

Kürt sorunu... Terörsüz Türkiye... Geçmişten bugüne... Dosyalarımı karıştırırken... Arşivlerde derin kazı yaparken...

Bir manşet gözüme ilişti... Milli Gazete... 11 Nisan 1991.







Recep Tayyip Erdoğan... Refah Partisi İstanbul İl Başkanı... Ve MKYK Üyesi: "Mazlumlara yardım edin... Kürt kardeşlerimize yediğimizden yedirmeli, giydiğimizden giydirmeliyiz."

Yardım kampanyası başlatmış... Diyor ki:

Irak'tan... Saddam zulmünden kaçıp gelen Kürt sığınmacılara her türlü yardım devletçe ve milletçe yapılmalıdır.

Kuzey Irak'tan Türkiye'ye geçen ve soğuk, yağmur, açlıkla mücadele ederek yaşam savaşı veren sığınmacılar için yardımlar, Cizre Belediye Başkanı Haşim Haşimi tarafından mültecilere ulaştırılacaktır.

***

KAYABAĞLAR

Garzan Ovası'nda 6 bin nüfuslu belde... Kurtalan'a bağlı.

Batman'a 65, Siirt'e 27 kilometre... Nüfusunun çoğu Kürt.

Halkın geçimi tarım ve hayvancılık... Beldenin yoğurdu meşhur.







Seçmen sayısı 3 bin 726.

Belediye başkanlığı seçiminde 7 aday yarışmış.

Sandıktan Hasan Nas çıkmış... AK Parti.

Yarışın ikincisi... Bağımsız aday.

Yeniden Refah Partisi... Üçüncü.

DEM Parti dördüncü olmuş.

Beldede doğalgaz var... Millet Bahçesi yapılıyor.

Terörsüz Türkiye... Herkesin isteği.

Belediye Başkanı Hasan Nas dedi ki:

- Beldemizde herkes destekliyor... Umutla bakıyoruz... İnşallah olumlu sonuçlanacak... Güzel şeyler olacak.

***

GÖZLEM

Batman... Diyarbakır... Muş... Siirt... Kırsalda dolaşırken edindiğim izlenim:

Halk... Güçlüden yana.

Geçmişte... PKK'ya destek veren... Korkudan desteklemiş.

Şimdi... Devlet, eskisinden çok daha güçlü... Kırsal kesimde yaşayanlar, "Devlet yanımda" diyor... Büyük güvence... Halk, devletinin yanında.

***

ALPARSLAN TÜRKEŞ-1991

Zaman tüneli... 26 Aralık 1991... Alparslan Türkeş'in sözleri... Kelimesi kelimesine:







Doğusuyla, batısıyla memleketimizin insanları birbirinin kardeşleridir.

Kürtçe konuşan kardeşlerimiz ne kadar Kürt'se, biz de onlar kadar Kürt'üz.

Biz ne kadar Türk'sek, onlar da bizim kadar Türk.

***

VE... ERDOĞAN-2008

Adalet ve Kalkınma Partisi... İstişare toplantısı... Kürsüde Başbakan Erdoğan:







- Tek devlet... Tek millet... Ve tek bayrak prensibi içinde Kürt sorunu da, başka sorunlar da gözbebeğimiz Cumhuriyetimizin daha çok demokrasi üretmesiyle çözülecektir.

***

SÜREÇTEN ÖNCE SÜREÇTEN SONRA

İstanbul'da... Nuray ile Ali evlendiler... 13 Aralık 2025.

Nuray... Merhume Nuran Aslan ile hayattaki Sabri Aslan'ın kızı.

Ali... Ergül-Reşit Sevinçtekin'in oğlu.







Nikâh davetiyesi... Kürtçe.

Davetiyenin son iki satırı:

Xworina Davet-19.00.

Merasima Nikahe-20.00.

Hayırlı olsun... Allah, mesut etsin... Bir yastıkta yaşlansınlar.

Eskiden... DEM Parti'ye zeytin dalı uzatılmadan... Terörsüz Türkiye süreci konuşulmadan önce... Böyle bir düğün davetiyesi basılsaydı... Gelin tarafı... Damat tarafı... Nuray ile Ali... Mahkemedeydi... Belki de cezaevindelerdi.

***

O GÜN... İŞTE BUGÜN

Terörsüz Türkiye... Ya olacak ya da olacak... Bu konuda kamuoyu desteği yüksek.

Ama... Çözüme gidilirken Anayasal bir düzenleme de şart.

Yeni Anayasa... Sivil Anayasa... O gün işte bugün.