Milli Mücadele... Mustafa Kemal Paşa, Erzurum'da... Kongre toplanıyor... Ana gündem bağımsız Türkiye... Ve tarihi karar:

"Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Parçalanamaz."

Mustafa Kemal Paşa, Erzurum'un fahri hemşerisi.

İlk Meclis'te... Erzurum Milletvekili.

Bugün aynı Erzurum... Milli birlik, beraberlik, kardeşlik Erzurumlunun vazgeçilmezi... Yükselen değeri.

Erzurumlu... Tam da Nâzım Hikmet'in dediği gibi:

"Erzurum'da kaskatı, dimdik ölür adam,

Kabullenmez yılgınlığı."

Dün... 18 Şubat 2026 Çarşamba... Terörsüz Türkiye Komisyonu, Ankara'da, Numan Kurtulmuş başkanlığında son toplantısını yaparken...

Erzurum'da nabız tutuyorum... Terörsüz Türkiye projesine destek yükseliyor.

***

ERDOĞAN... SEKMEN'İN KULAĞINA NE FISILDADI?

Erzurum'da... Kürt nüfus, Güney'deki ilçelerde... Tekman, Karayazı, Hınıs, Karaçoban, Çat.

Recep Tayyip Erdoğan... Mehmet Sekmen'in Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıklarken... Kulağına eğiliyor:

"Mehmet Bey... Oradaki kardeşlerimi sakın ihmal etme... Yakından ilgilen."







Başkan Sekmen... Türk-Kürt... Herkesle yakından ilgili.

Terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz... Diyor ki:

Erzurumlu olumlu bakıyor... Bütün kesimler.

Erzurum... Kadim şehir... Kişi kendisini nasıl ifade etmek istiyorsa öyle ifade etsin.

Emperyalist güçler bizi kavga ettirmek için çok uğraştılar... Çok kan aktı... Anneler, bacılar, babalar ağladı.

Terörsüz Türkiye... Devlet aklı.

***

BEĞENDİK... HEM DE ÇOK

Belediyeler... Sahipsiz köpekler için bakımevi kuracaklar... Yasal zorunluluk.

Ülkemizde bu yasal zorunluluğu yerine getiren ilk belediye... Erzurum Büyükşehir.

Köpekler için doğal yaşam alanı var... 52 bin metrekare. Tam teşekküllü hayvan hastanesi yapılıyor.







Belediye... Mama üretim tesisi kurdu. Günlük 600 kilogram köpek maması üretiliyor.

Başkan Mehmet Sekmen emir verdi:

- Tesis büyütülecek... Üretim iki katına çıkacak... Günde 1200 kilogram.

Sokakta başıboş köpek yok... 1500 sahipsiz köpek doğal yaşam alanında.

***

ERZURUM ÇARŞI, PAZAR

Ramazan alışverişi... Çarşı, pazar kalabalık.







Kahveler de öyle... Soba yanıyor... Dadaşlar sohbette... Çoğu yaşlı... Emekli... Vakit geçiriyorlar. Siyaset... Seçim... Sohbetlerin kapsama alanı dışında. Erken seçimi konuşan da yok, isteyen de. Konuşulan konulara gelince... Ekonomi... Geçim derdi... Emekli maaşları.

***

BİR DEMET TEBESSÜM

Halk... Oy verdiği insanı yanında görmek istiyor. Seçimden seçime değil... Her zaman. Mehmet Sekmen... Camide, çarşıda, Cumhuriyet Caddesi'nde, semt pazarında... Halkın içinde. Elbette herkesin, her sorununu çözmek mümkün değil.

Ama... Güler yüz... İlgi... Derdinin dinlenmesi... İnsanları mutlu ediyor.

***

İSTENİNCE OLUYOR

Büyükşehir Belediyesi... Günde 50 büyükbaş hayvan kestiriyor.

Maksat... Et piyasasını kontrol edebilmek... Belediye işletmesi olan Halk Pazarı'nda... Dün de yazdık... Kıyma 600, kuşbaşı 650 lira.

Başkan Mehmet Sekmen görevlilere talimat verdi:

- Konya'ya gidin... Aksaray'a da gidin... Büyükbaş hayvan getirin... Ramazanda daha fazla kesim yapacağız... Et fiyatını daha da aşağı çekmeye çalışalım.

Demek... İstenince oluyor... Fiyat aşağı çekiliyor.

Teşekkürler Mehmet Sekmen... Allah razı olsun.

***

KENDİ AYAĞINA KURŞUN SIKANLAR

Acaba diyoruz... Milletvekillerimiz, korumasız... Çakarlı araçsız... Kim olduklarını söylemeden çarşıya, pazara, kahveye gitseler... Otobüse, minibüse binseler... Kalabalığa karışsalar... Nasıl olur?

Görecekler ki... İnsanlar, siyasetteki üsluptan oldukça rahatsız.

Hele... Geçen hafta Meclis'te yaşanan kavga... Herkesin dilinde. Meclis'te dilini/ öfkesini kontrol edemeyenler, kendi ayaklarına kurşun sıktıklarının farkına varamıyorlar mı? Sadece kendilerinin değil, siyasetin ve Meclis'in saygınlığına, itibarına da zarar veriyorlar.

***

DOĞRU TERCÜME

Halk Pazarı'nı konuşuyorduk... Hakkı Hınıslıoğlu, "Çok iyi oldu... Perakende piyasasını regüle ediyor" dedi. Erzurumlu yaşlı kadın... Regüle etmek nedir? Nereden bilsin?

Hınıslıoğlu'nun sözlerini, kendi kafasına göre tercüme etti:

"Evet... Belediyenin açtığı Halk Pazarı, büyük marketleri terbiye ediyor." Doğru tercüme. Böyle bir terbiye gerekli.

***

ÖNCE HUZUR

Hakkı Hınıslıoğlu... 30 yıl, Ticaret Borsası Başkanlığı yaptı. Sözü dinlenen bir kanaat önderi. Sohbet... Konu, terörsüz Türkiye.

Hınıslıoğlu, "Ülke menfaati için yapılan her projeye evet" dedi:







Birlik, beraberlik, kardeşlik ve ülkenin huzuru her şeyden önemli... Önce huzur.

Terörsüz Türkiye, bir devlet projesi... Siyasetin üstünde bir olay... Destek vermek bir vatan görevi.

Kan ve gözyaşı dursun... Göreceksiniz Türkiye hızla yol alacak.

***

RAMAZAN GELDİ, HOŞ GELDİ

Pazartesi... Salı... Çarşamba... Üç gündür ekonomide canlanma var. Esnafın durumu geçen haftadan iyi.

"Neden?" derseniz... Ramazan hazırlığı... Ramazan alışverişi.

Ramazan çadırları kuruldu... Narman Camii'nin önünde... Ve Aziziye Parkı'nda.







İlçelerde... Aynı şekilde. Ayrıca... İhtiyaç sahiplerine fiş... Gitsinler, Halk Pazarı'ndan erzak alsınlar.

Palandöken'de de... Ramazan için hazırlık var... Şöyle ki:

Ramazan öncesi... Kayak pistleri saat 20.00'ye kadar açık.

Ramazan boyunca ise... Pistler, 23.30'a kadar açık olacak. Hoş geldin Ramazan.