Orhan Veli'nin, "Yazık oldu Süleyman efendiye" adlı şiirinin ilk iki mısrası:

"Hiçbir şeyden çekmedi dünyada,

Nasırından çektiği kadar."

Cumhuriyet Halk Partisi... Cumhuriyet'ten önce kurulan parti... Ana muhalefet partisi de...

"Hiçbir şeyden çekmedi dünyada... Parti içi çekişmelerden çektiği kadar."

***



Çocukluk hastalığı

Kurultay yapıldı... 4-5 Kasım 2023... Aradan aylar geçti... Mevsimler geçti... Tam 840 gün geçti.

Bu arada yeni kurultaylar yapıldı.

Ama... 2023'te yapılan... Özgür Özel'in genel başkan seçildiği... 38. Olağan Kurultay'ın tartışması bir türlü bitmedi.

Sadece tartışma olsa neyse.

Mahkemeye bile düştü.

CHP'nin şifa bulmaz çocukluk hastalığı:

Parti içi kavga.

***



Seyir defteri

Tekerlemeyi bilirsiniz... "Akrabanın akrabaya ettiğini akrep etmez." CHP'de yaşananlar da tıpkı bu tekerleme gibi: "CHP'lilerin CHP'ye

.............."

Kurultay davası nasıl başladı? Hatırlayalım:

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyet... 19 Kasım 2023... "Kurultaya para bulaştı."

Bursa Başsavcılığı, yetkisizlik kararı verdi... Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi... 22 Aralık 2023.

Ve... İddialar soruşturulmaya başlandı... "Delegelere para... Cep telefonu dağıtıldı... Oylamaya hile karıştırıldı."

Bu arada... Hatay'dan ses yükseldi... Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş... Ve delegeler Yılmaz Özkanat, Kamile Bahar Özkan, Hatip Karaaslan... Dava açtılar... "2023 kurultayı iptal edilsin... Parti yönetiminin görevine son verilsin. Sonra kurultaya şaibe karıştıranlar cezalandırılsın."

Dün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşma vardı. Mahkeme heyeti dosyanın İstanbul'daki İBB yolsuzluk davasıyla birleştirilmesi için üst mahkemeden onay istedi. Duruşma 1 Nisan'a ertelendi. Yılan hikâyesi.

***



Bilmece

Bitmeyen kavga... Sinema filmi... Yerlisi de var yabancısı da.

CHP'de yaşanan kavgalar da öyle... Film gibi... Hem de ne film.

Davacılar CHP'li. Davalılar CHP'li.

CHP davayı kaybetse... Sevinecek olanlar CHP'liler.

Davacılar kazansa... Üzülecek olan yine CHP'liler.

Bilmece gibi.

***



Birlik olmayan evde...

Özgür Özel, koşturuyor... Bir gün İstanbul'da... Bir gün Muğla'da... Kocaeli'nde... Milas'ta... Kayseri'de... Adana'da... Niğde'de... Adıyaman'da... Gaziantep'te... Osmaniye'de... Çorum'da.....

Genel Başkan, CHP'yi iktidar yapmak için koşarken... Pek çok CHP'li de parti içi iktidar olmak için mücadele ediyor.

Özetle... Parti içinde birlik yok. Birlik olmayan evde... Dirlik olur mu? Bereket olur mu?

***



İlacı olmayan hastalık

Nefret... Şifası olmayan bir hastalık.

Tıp dünyası, nefreti tedavi edebilecek ilaç bulamadı.

Bir CHP klasiği... CHP gerçeği... Birbirinden nefret eden o kadar çok CHP'li var ki.

Dün, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yüceltenler... "Demokrat Dede" diyenler... Yere göğe sığdıramayanlar ile...

Bugün, Kılıçdaroğlu'na sövenler... "Antidemokrat" diyenler... Biliyorsunuz... Aynı kişiler.

***



Matruşka gibi

Dünyaca ünlü Rus oyuncağı... İç içe bebekler... Bebeğin içinden bir bebek daha çıkıyor... Sonra onun içinden bir bebek daha.

Moda oldu... Bebek yerine dünya liderlerinin görüntüleri.

Günümüzde CHP tıpkı matruşka gibi.

CHP içinde CHP... Onun içinde yine CHP... O kadar çok ki.

Özgür Özel'in CHP'si... İmamoğlu'nun CHP'si... Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si... Kurultayın iptalini isteyenlerin CHP'si... Trollerin CHP'si... CHP'li gazetecilerin CHP'si... CHP'ye oy verenlerin CHP'si... Say say bitmiyor.

***



Ecevit rahmet istedi

Darbeden (12 Eylül 1980) önceki son CHP kurultayı... 4 Kasım 1979... Kürsüde Genel Başkan Bülent Ecevit... Söyledikleri... Kelimesi kelimesine:

"Bize en büyük zarar parti içindeki muhalefetten gelmiştir... İç muhalefetin ölçüyü kaçırmasından gelmiştir... (Onlar için önemli olan) partiyi iktidar yapmak değil, parti içinde iktidar olmaktır."

1979-2026...

Aradan tam 47 yıl geçti.

Manzara... Aynı manzara.

***



Pencereden insan atmak

Değişim... Açılım... Yeniden yapılanma... Yenilikçilik... Çağın gereği.

Fakat... Yenilikçilik demek kıdemliyi... Tecrübeliyi... Liyakat sahibini... Eleştiride bulunanı partiden ihraç etmek değil ki.

CHP'de kapının dışına konulanların isimlerini alt alta yazın...

Yeni bir Parti Meclisi çıkar.

***



Sarayın adamları!

Kızılderili atasözü: "Ağacın dalları kendi aralarında kavga etmezler."

CHP'ye bakıyorsunuz... Bırakın ağacın dallarını, yaprakları bile kavga halinde.

Kavgadaki üslup da sorunlu... Örneğin:

Genel merkezcisin... Karşındakini eleştireceksin... Klişe hazır:

"Sarayın adamı." Bugüne kadar böyle kulp takılanları sayacak olsak... İnanılır gibi değil.

CHP'de o kadar çok "sarayın adamı" var ki.

***



Canlı yayın

Şahitler... Yemin ediyorlar... "Doğruya söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim."

Sonra... Anlatmaya başlıyorlar.

Dizi film niyetine izle... Roman niyetine oku.

Nakit para... Market kartları... Bin dolar... Cep telefonu kutuları... Belediyede makam vaadi... Şaibeli gece... Ellişer euro... İrade gasbı... Delegeye baskı... 300 mü istersin, 500 mü? Oyunun fotoğrafını çek, bana gönder... Çocuğuna iş... Al parayı tanıklık yapma...

İyi ki duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanmıyor.