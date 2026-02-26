Eyyüp Ergan... Ticaret Borsası Başkanı... Altımızda TOGG... Karadeniz'i dolaşıyoruz. Üst geçitler... Hepsinde bir terör şehidimizin adı yazılı.

Eyyüp Ergan, "Terörsüz Türkiye çok önemli... Herkesin hayali" diyerek söze başlıyor:

Terörsüz Türkiye demek... Artık şehit cenazelerinin gelmemesi demek... Gözyaşlarının dinmesi demek.

Terörle mücadeleye akan para piyasaya girsin, Türkiye uçar... Ekonomi rahatlar... Emeklinin maaşı artar.

***



'Taviz yok... Başarı var'

Ahmet Metin Genç... Terörsüz Türkiye konusunda... "Terör... 40 yılın yorgunluğu var'' diyerek söze başlıyor:

Kimseye taviz verildiği yok... Halk bunu görüyor.

Terörle mücadele ederek başarıya ulaşan büyük bir devlet var... Türkiye.

Terörsüz Türkiye devlet aklı... Devlet projesi.

***



Trabzonspor ekonomisi

Trabzonspor... Kendi sahasında, Fenerbahçe'ye 3-2 yenilmişti... 14 Şubat 2026... Hâlâ konuşuluyor. Konuşulan bir diğer konu da maç sonrası. Maç için Trabzon'a gelenler... Şehir ekonomisini canlandırmışlar.

Özellikle de İstanbul'daki Trabzonsporlular... Maçtan sonra İstanbul'a dönerken... Tereyağı... Kestane balı... Fındık almışlar... Çarşıya can suyu. Fındık Ocağı... Seyyare Sungur dedi ki: "O gün, bordo mavili çikolata stokum tamamen tükendi."

***



Ortak söylem

Gazipaşa Caddesi... Uzun Sokak... Kemeraltı Çarşısı... Esnaf... Kimi AK Partili, kimi CHP'li, kimi MHP'li... Siyasetin bütün renkleri var.

Siyaseti, seçimi konuşan yok. Gündemleri... Varsa ekonomi... Yoksa ekonomi.

Terörsüz Türkiye'den söz açılınca... "Şehit cenazeleri gelmesin" herkesin ortak söylemi.

Beklenti... "Süreç uzamasın."

***



Sanayi... Eh işte

Türkiye'de... 400'ün üzerinde Organize Sanayi Bölgesi var. Bazı iller birkaç tane OSB'ye sahip. Karadeniz'e gelince... Sanayi zayıf... Ağır sanayi hiç yok. Trabzon... Sanayi denilince... Fındık... Yine fındık... Yine fındık.

Tabanca... Amerika'ya ihraç ediliyor.

Ve... İyi ki MEKAP var... İş ayakkabısı... İç piyasaya ve ihracata çalışıyor... Sahibi Selçuk İskender.

MEKAP'ın Trabzon'daki fabrikasında çalışanların sayısı... Binin üzerinde.

Selçuk İskender'le sohbet... "İş ayakkabısı üretiminde Türkiye'de bir numarayız" dedi.

İtalya'da da fabrika kurmuş.

Kutladık.

***



Çok beğendik

İftar saati gelince... Trafik rahatlıyor... Hayat duruyor.

Sabah Gazetesi Karadeniz Bölge Temsilcimiz Özgür Özdemir, "Ramazan çadırlarını dolaşalım" dedi. Meydan Parkı... Hanife Hatun Camii'nin yanı... Karadeniz Teknik Üniversitesi... Trabzon Üniversitesi...

Bostancı Mahallesi... Her yerde ramazan çadırı var. Çadırlar kalabalık... Anneler... Babalar... Çocuklar... Bayram yeri gibi. Yemek... Dua... Ramazan eğlenceleri... Karagöz... Müzik.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e... Tebrikler... Teşekkürler.

***



Güney çevre yolu

Trafik... Her yerde olduğu gibi, Trabzon'un da büyük sorunu. Hele de Karadeniz sahil yolu... Samsun-Rize yolu... Trabzon'un içinden geçince, sorun katlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile iftarda buluşunca, ilk sözüm trafik oldu. Başkan... Müjdeyi verdi:

Güney çevre yolu yapılmadan trafik rahatlamaz... Yapımına başlandı.

Araç, Akçaabat'ta çevre yoluna girecek, Yomra'dan çıkacak... Şehir içinden geçmeyecek.

Akçaabat-Yomra arası 30 kilometre.

Güney çevre yolunun yapılması demek... Trabzon'un trafik keşmekeşinden kurtulması demek.

***



İlle de kavurmalı

Kıymalı pide... Kuşbaşılı pide... Peynirli pide... Çeşit çok. Ama... Karadenizlinin öncelikli tercihi... Kavurmalı yuvarlak pide. İstanbul'da yaşayan Trabzonlu telefon ediyor... Sipariş veriyor... IBAN'la parasını gönderiyor.

Usta... Kavurmalı pide yapıyor... Soğumaya bırakıyor. Akşam... Pide, otobüse veriliyor... Sabah İstanbul'da.

Ve İstanbul'daki Trabzonlu, iftar saatinde, orucunu memleket pidesiyle açıyor.

***



Terminal Pide

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus uçağı... Boeing 737-800... Trabzon Havaalanı'na inerken pistten çıkmıştı... 13 Ocak 2018 gecesi. Uçak ağır hasar aldı... Sağ motoru denize düştü. Aradan 6 ay geçti...

Uçağın gövdesi, Yomra ilçesine taşındı... Trabzon'un bitişiği.

Uçak... Şimdi lokanta... Terminal Pide. Terminal Pide, oldukça büyük... Uçağın yanı da lokantaya dâhil... İki katlı.

***



Fırındaki bayrak

İftar zamanı... Lokanta kalabalık... Usta, fırının başında... Pide yetiştiremiyor. Dikkatimi çekti, fırının üzerinde... Ay yıldız... Bayrak... Çerçeve içinde.

Türkiye'de... Acaba başka bayraklı fırın var mı? Bilmiyoruz.

Trabzon... İşte böyle bir yer.

***



Raylı sistem

Emekliler... Zor durumdalar... Nereye gitsek dert dinliyoruz. Karadeniz'de ise... Durum farklı. Evet... Burada da emeklilerin şikâyetleri var... Ama feryat figan... "Yandık, bittik" diyen yok.

Murat Taşkın... 50 yıllık gazeteci... Emekli ama hâlâ çalışıyor... Dedi ki:

Doyduğu yerde değil, doğduğu yerde emekli olan fazla sıkıntı çekmiyor.

Karadeniz'de doğmuş... Karadeniz'de emekli... Bahçesinde patates, lahana yetiştiriyor... Balığa çıkıyor... Üretiyor... Eve kapanıp kalmıyor. Murat'la konuşurken yanımızda Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de vardı... Murat, başkana döndü... Teşekkür etti:

- Başkanım... Kendimi bildim bileli raylı sistem konuşuluyor... Nihayet siz bu konuda bir adım attınız... Allah razı olsun.

Raylı sistem... İhaleye çıkıyor... İki etap olacak... 32 kilometre.

***



Hamsi bereketi

Trabzon'a gelip de hamsiden söz etmemek olmaz. Hamsi de bol, mezgit de... Balıkçılar memnun. Fiyatlar ucuz... Bölge insanı da memnun... Afiyet olsun.

Kafes balıkçılığı... Karadeniz'in yükselen gelir kaynağı... Yurtdışına somon ihraç ediliyor... Yılda 300 milyon dolar.