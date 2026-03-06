KARS

Sokaktaki insan... Çarşıdaki esnaf... Kayak yapmak için gelen yerli ve yabancı turist... Otelciler... Lokantacılar... Hukuksuz ve kirli savaşa tepki gösteriyorlar.

Amerika'ya ve İsrail'e karşı yükselen bir öfke var.







Ama... Bir yandan da binlerce insan kışın... Karın tadını çıkarıyor.

Kayak... Atlı kızak... Kar üstünde cirit.

Hayat... Ortadoğu savaş alanı... Serhat şehrinin sloganı ise "Şimdi Kars zamanı."

***

TURİZM PATLAMASI



Kars'ta... 70'in üzerinde otel olduğunu biliyor muydunuz?

Merkezde... Katerina Sarayı... Cheltikov... Kar's... Beylerbeyi Sarayı... Kafkasya Otel... Grand Ani Otel... Winter City Otel... Say sayabildiğin kadar.

Sarıkamış'ta... Çok daha fazlası...

Iceberk... Duja Chalet... Double Tree Hilton... Çamkar... Kayı Snow... Kayı Resolt... Snowflake... Sarpino Mointain... Saymakla bitmiyor.

Çamlar arasında kayak pisti.

Türk... Alman... Fransız... Japon... Hollandalı... Çinli... Rus... Karın/kışın tadını çıkarıyor.

***

HUZURLU BAHÇE



Ziya Polat... Kars Valisi... "Burası, huzurlu ve güvenli bir şehir" dedi:

Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Kars'a duyulan ilgi daha da arttı.







Kavga dövüş yok... Taciz yok... Turist tek başına geziyor.

Karslı misafirperver... Karslı esnaf müşteriye saygılı... Hileli ürün satmak, müşteriyi kazıklamak, yok öyle bir şey... İmkânsız.

***

BÖL... PARÇALA... YUT



Ebubekir Keleş... Yusuf Paşa Camii imamlığından emekli.

Herkes gibi savaşa tepkili: "Amerikan-İsrail oyunu... Böl... Parçala... Yut."

Ebubekir Hoca, "Terörsüz Türkiye projesinin önemi şimdi daha iyi anlaşılıyor" dedi:







Terörsüz Türkiye huzurdur... Refahtır... Berekettir.

Allah, yapanlardan, emek verenlerden, destekleyenlerden, alkışlayanlardan razı olsun.

Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte köylerde canlılık başladı... Köye dönüş var... Evlerin bacaları yeniden tütüyor.

***

BEĞENDİK



Gezerken... Kalem Kitap Evi dikkatimi çekti, girdim. Kars Valiliği açmış.

Kütüphane... Kaloriferli... İnternet var... Geç saatlere kadar açık... Çay sınırsız ve bedava. Öğrenciler... Kitap okuyorlar, ders çalışıyorlar.

Aynalı Köşk'te de benzerini gördüm... Kars Belediyesi açmış. Yine kütüphane... Sıcacık bir mekân... Gece 01.00'e kadar açık... Öğrenci dolu.

Hoşumuza gitti... Örnek olsun.

***

NAMIK KEMAL EVİ



Vatan şairi Namık Kemal, küçük yaşta öksüz kalmış. Dedesi... Abdüllatif Paşa, onu yanına almış... Nereye gittiyse beraberinde götürmüş.

1853-1854... Dede, Kars Kaymakamlığı yapmış. Namık Kemal de... Dedesinin evinde kalmış. İşte bu ev... Şimdi Namık Kemal Kültür Evi.

Belediye Başkanı Ötüken Senger dedi ki:

- Kars kilimi... Kars halısı... Çok meşhur... Namık Kemal Kültür Evi'nde, kadınlar kurs görecek... Halı, kilim dokuyacaklar... Yöresel motiflerle... Hem kadın kazanacak hem de halıcılık canlanacak.

***

ALO GIDA



Belediye Başkanı Ötüken Senger, sohbet sırasında, "Kars esnafı misafirperverdir... Ahlaklıdır... Fiyatlarla oynamaz... Hileli ürün satmaz... Sahte ürün yapan Kars'ta barınamaz" dedi.







Aynı sözleri Vali Ziya Polat'tan da dinlemiştim. Doğru... Kars'ta esnaf birbirini denetliyor. Çarşıda... Gıda kontrol ve denetim aracı dolaşıyor... Alo Gıda... 174.

***

ORTAK AKIL



Gündüz, Vali Ziya Polat'la dolaştık... Halkın içinde... Öksüzün, yetimin başını okşuyor... Proje insanı.

45 projesi var. Eğitim... Spor... Kültür... Sağlık... Turizm...

Bütün çocuklara şehir gezisi... Bütün çocuklar iki gün Sarıkamış'ın misafiri... Kayak eğitimi.

Okullarda... Halk oyunları ekipleri... Tam 140 ekip.

Akşam... 21.00... Belediye Başkanı Ötüken Senger ile buluştuk... Aynalı Köşk Kültür ve Sanat Merkezi'nde... Ruslardan kalma bir yapı.

Başkan da... Vali gibi... Projelerden söz etti. Hedefi... Turizmi 12 aya yaymak.

Kars... Ortak aklın hâkim olduğu bir şehir... Uyum içinde.

***

OTEL 1924



Atatürk... Eşi Latife Hanım ile birlikte 51 gün süren yurt gezisinde.

1924... Atatürk ile eşi Kars'ta... Karslılar, büyük misafirlerini Kafkas oyunlarıyla karşılıyorlar:

"Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa."

Ata... Kars Kalesi yakınlarında bir konakta kalıyor.

Sonra... Bu konak yıkılıyor... Yerine, Tekel deposu yapılıyor. Şimdi ise... Orası... 5 yıldızlı otel... Otel 1924.

Sahibi Gürbüz Çapan... Eski Esenyurt Belediye Başkanı.

Gezdim... Kalabalık... Kars'ta dizi film çeken TV ekibi de burada konaklıyor.

***

ÇOK ŞÜKÜR



Çarşı... Bir Yudum Çay Evi. Çay, 15 lira.

Gündüz... Millet oruç... Müşteri yok. İftardan sonra... Şehir oldukça canlı.

Soruyorum:

- Ey Karslılar! Hâliniz nicedir?

Turizm Derneği Başkanı Halit Özer ile Kar's Otel Genel Müdürü Mehmet Duman'dan yanıt geliyor... Saymaya başlıyorlar:

Önce yılbaşı... Çok iyi geçti.

Sonra okulların ara tatili... İlaç gibi geldi.

Ardından 14 Şubat... Sevgililer Günü... Piyasa uçtu.

Şimdi görüyorsunuz... Allah, bereket versin... Çok şükür.

Ramazan Bayramı'nı bekliyoruz... Rezervasyonlar başladı... Tam kayak zamanı.