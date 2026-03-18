Amerika ve İsrail'in İran'a saldırıları sürüyor... İran ile 295 kilometre sınırı olan serhat şehri Van'da hayat devam ediyor.

Merkezde... Başkale, Çaldıran, Özalp, Saray'da... Diğer ilçelerde... Bayram hazırlığı... Çarşı pazar kalabalık.

Van Valisi Dr. Ozan Balcı ise... Kendi rutininde... Devlet-millet hizmetinde. Örneğin... Hızır Van... İhtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını en kısa sürede çözmek için başlatılan sosyal destek projesi.

Ramazan öncesinde... Ramazanda... Ve sonrasında... 7/24 halkın yanında.

Bir telefon yeter.

Van değişiyor... Van'da güzel şeyler oluyor... Ama çok kişi görmüyor, bilmiyor. Zira... İstanbul'a 1600 kilometre uzaklıkta... Ankara'ya 1250.

***

'DEVLETİM YANIMDA'

Şehir merkezindesiniz... Ya da ilçede... Köyde.

Kapınız çalınıyor... Açıyorsunuz... Karşınızda iki kişi:

- Sayın Cumhurbaşkanımızın ve sayın valimizin selamları var... Bir isteğinizin/ sorununuzun olup olmadığını sormaya geldik.

Vatandaşın bir sorunu varsa:

Vali Ozan Balcı'nın talimatı... "5 gün içinde çözülecek."

***

HAZIR... NAZIR... HIZIR

Gariban... Yaşlı... Fakir... Engelli... Bakacak kimsesi yok... Soba kuramıyor... Tenceresi kaynamıyor... Öksüz... Yetim.

Proje... "Hazır... Nazır... Hızır."

Devlet... Hızır gibi yetişiyor.

Ev temizleniyor... Baca tütüyor... Tencere kaynıyor.

Vali Ozan Balcı'yı kutladım... Dedi ki:

- Vazifemiz... Vatandaş bana gelmeyecek, ben onun ayağına gideceğim.

***

VE... BESİ OSB

Karlı dağların etekleri... Mera.

Karar alınmış... Besi OSB kurulacak... 37 bin dönüm arazi üzerinde. Başlangıç... 53 bin büyükbaş... Ve giderek artacak.

Proje... İhale aşamasında.

***

KIRSALDA YAŞAM

Karlar eriyor... Toprak ana uyanıyor... Kırsalda hayat bir başka... Köylü bahçesinde... Tarlasında.

Devlet... 3.5 milyon meyve fidanı dağıtmış... Vali Ozan Balcı, "Yüzde 90'ı hibe" dedi... Ve devam etti:

- 11 bin 500 ton arpa, buğday, yonca tohumu... Yüzlerce TIR dolusu... Sertifikalı tohum... Yüzde 75'i hibe.

***

ÇİLE... HEM DE NE ÇİLE

Trafik... Şu anda Van'ın en önemli sorunu olsa gerek.

Sabahları... Trafik kilit mi kilit.

Gün boyu... Sıkışıklık sürüyor... Dur, kalk... Dur, kalk... Kırmızı ışık... Yeşil ışık.

Akşama doğru... Şarkı sözü gibi... Çile bülbülüm çile.

***

REFORM... İŞTE BU

Daha önce gelmiş, görmüş, yazmıştım... Koyun projesi.

Devlet... 100 koyun veriyor... Bir yıl ödemesiz... Beş yıl vadeli... Sıfır faiz.

Van'da... Bu projeden 2 bin 600 aile yararlanmış... 260 bin koyun.

Koyun büyümüş... Yavrulamış... Sayı artmış... Köylü memnun.

Vali Ozan Balcı, "Yeni bir projemiz var" dedi:

Düve (genç sığır) projesi... Düve üretim merkezi kurduk... 10 bin dönüm arazi üzerinde.

Tarım ve Orman Bakanlığı... Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği... Ve valilik işbirliği.

Aileye 15 düve veriyoruz... Aşılı... Sıfır faiz... İki yıl ödemesiz... Yedi yıl vadeli.

Ayrıca... Aileye düve başına ayda 1500 lira bakım parası... 15 düve için her ay 22 bin 500 lira.

Hayvancılıkta ve tarımda reform yapacağız... Kırsal kesim sınıf atlayacak... Ülkenin et ve süt ihtiyacı karşılanacak.

***

SERA OSB

Çaldıran... Uçsuz bucaksız ova... Türkiye'nin en yüksekteki ilçelerinden... Kış ayları çok soğuk... Eksi 20-30.

Çaldıran'da... Ve Erciş ilçesinde... Sondaj yapılmış... Volkanik Tendürek Dağı eteklerinde.

Sonuç... Sıcak su çıkmış... 90 derece.

Öyleyse... Hemen seracılık başlayacak.

Vali Ozan Balcı, "Hedefimiz büyük" dedi:

- Sıcak su çok... Sera Organize Sanayi Bölgesi devreye girecek... Kış ortasında domates ihraç edeceğiz.

***

ÇOCUKLAR GÜLSÜN

Cuma günü... Hoş geldin Ramazan Bayramı.

Van... Çocuk sayısı fazla.

Çocukları sevindirmek gerek.

Engelli... Şehit emaneti... Öksüz... Yetim... İhtiyaç sahibi ailenin evladı... 6 bin çocuğa vali amcalarından bayram hediyesi... Kıyafet, ayakkabı, oyuncak, kitap...

Allah razı olsun Ozan Balcı.

***

BAYRAM HEDİYESİ

Vali Ozan Balcı aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili. Belediye kaynağı hizmete harcanıyor. Ayrıca... İhtiyaç sahiplerinin yarasına merhem oluyor.

Metropol ilçelerde... Tuşba, Edremit ve İpekyol'da... 5 bin eve... İftarda üç kap sıcak yemek.

Ramazan başlarken... 30 bin ramazan kolisi.

11 bin aileye... Ramazan desteği... Tarım Kredi marketlerinden.

Ve... Ramazan biterken... İhtiyaç sahibi 8 bin yavrumuza bayramlık elbise.

***

KARLI DAĞLAR

Tendürek Dağı... Erek Dağı... Süphan Dağı... Artos Dağı... Aladağlar... Doğu Anadolu'da dağ çok... Kar altında.

Vanlı memnun... Son yıllarda hiç bu kadar güzel kar yağmamıştı.

Yağış olmayınca... Van Gölü'nde su çekiliyor.

Şimdi ise... Yükseliyor... Karlar eriyince daha da yükselecek. Gündüz... Hava biraz yumuşar gibi oluyor... Ama yine de soğuk... Paltoyu çıkaramazsınız.

Akşama doğru ise... Hava iyice soruyor... Hele geceleri... "Bırrr."

***

NOKTA

Veda zamanı... Allah'a ısmarladık... Yine geleceğiz. Noktayı koyarken... Merkezde... İlçelerde... Kırsalda... O kadar çok kişiden, "Benim devletim var... Devletim yanımda... Devlet ayağıma geliyor" sözlerini dinledim ki.