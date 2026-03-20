Birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşliğin pekişmesine, gergin siyaset ikliminin yumuşamasına vesile olsun.

Küslerin barışıp kucaklaştığı, değişik yerlerdeki aile fertlerinin birbirlerine kavuştuğu bir bayram olsun.

Sağlık, huzur, mutluluk ve bereket dileklerimizle... Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Nice bayramlara.

***



İlber Hoca... Rahmetle

Ramazanı gördü ama bayramı bekleyemedi... Hakk'ın rahmetine kavuştu.

İlber Ortaylı'nın 9.5 yıl önce yazdığı yazının başlığı... "Eski bayramlar-Yeni bayramlar"dı... 24 Eylül 2016... Milliyet Gazetesi.

Rahmetli, "Eski Kurban bayramlarında ve kuşkusuz Ramazan bayramlarındaki en temel sahne bugün artık çok buğulandı" diyordu.

Hocanın sözünü ettiği... Özlediği...



"Aile bireylerinin evde toplandığı... Sıra sıra el öpen çocuklara harçlık verildiği... Sonra komşuların katıldığı" bayram.

İlber Hoca, yazısında yakınıyordu: "Herkes bir yerlere kaçıyor... Kaçanların kimisi için bayram ikinci derecede kalıyor veya kutlama nitelik değiştiriyor."

İlber Hoca... Bu bayram aramızda değil... Bir canlı kütüphane yok oldu... Rahmetle anıyoruz.

***



Dileğimiz o ki

Uzunca bir süredir, siyasetin ipi çok gergin.

Savaş bile bu gerilimi gevşetmedi.

Yüksek tansiyon... Kirli üslup... Havada uçuşan hakaretler... Siyasete ve gazi Meclis'e yakışmayan görüntüler.

Dileğimiz o ki... Ramazan Bayramı'nın manevi iklimi, sıkılı yumrukları açar.

Yine dileğimiz o ki... Bir araya gelip tokalaşmasalar bile... Birbirlerini ararlar ve bayramlaşırlar.

***



Acı gerçek

Siyasetçi... Rol modeli olması, topluma önderlik etmesi beklenen kişi... Hakaret etmeden rekabeti başarabilmeli.

Öfkesine hâkim olabilmeli.

Milattan önce yaşamış... Antik Yunan Filozofu Platon diyor ki:

"En büyük zafer, insanın kendine hâkim olmasıdır."

Ve... Acı gerçek... Siyasi arenada, kendisine hâkim olamayan o kadar çok ki.

***



Hitit duası

Hititler... Tunç Çağı'nda yaşadılar... Anadolu'da... Çorum yakınlarından (Hattuşa/Boğazkale) Güney'e uzanan büyük bir coğrafyada imparatorluk kurdular.

Hititlerin bir duası var... Biliyor muydunuz?

İlk birkaç satırını paylaşalım:

"Tanrım! Beni yavaşlat.

Aklımı sakinleştirerek kalbimi dinlendir.

Zamanın sonsuzluğunu göstererek bu telaşlı hızımı dengele.

Günün karmaşası içinde bana sonsuza kadar yaşayacak tepelerin sükûnetini ver.

Sinirlerim ve kaslarımdaki gerginliği, belleğimde yaşayan akarsuların melodisiyle yıka."

***



Bir demet anı

Atatürk... Ramazan ayına çok önem veriyor... Kız kardeşi Makbule Atadan anlatıyor... Anılarında:

Her ramazanın bir günü ve ekseriyetle Kadir Gecesi bana iftara gelirdi.

O gün imkân bulabilirse oruç tutardı.

İftar sofrasını eski tarzda isterdi.

Oruçlu olduğu zaman iftara başlarken dua ederdi.

"Kuran'ı yüksek sesle ve makamına aşina olanlar, güzel sesliler okumalı" derdi.

Kuran dinlemeyi severdi.

***



Atatürk... Ve bayram kutlaması



Gazi Mustafa Kemal Paşa... Cumhuriyet'in ilanından sonra... Ramazan ve Kurban Bayramı'nı nasıl kutluyordu?

Akademisyen Mithat Atabay'ın bu konudaki araştırması dikkatimizi çekti.

Atatürk... Ramazan Bayramı'nda, tebrikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul ediyor.



Kurban Bayramı'nda ise... Çankaya Köşkü'nde.

Birkaç örnek... 1926... Ramazan Bayramı öncesi... Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nden Başbakanlığa bir yazı gönderiliyor... Özeti:

"Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, saat 15.00-16.00 arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak... Ve Ramazan Bayramı tebriklerini kabul edecek."



28 Mayıs 1922... Ramazan Bayramı'nın ilk günü... Gazi Mustafa Kemal Paşa, TBMM önünde... Avuçlarını semaya açmış... Dua ediyor.

1929... Ramazan, şubatta başlamış... 14 Mart Perşembe Ramazan Bayramı.

Atatürk'ün bayram tebriklerini kabulü yine Meclis'te.

Bu defa süre iki saat... 15.00-17.00 arası.

1930... Ramazan Bayramı'nda Atatürk, İzmir'de... Halkın arasında.

***



Savaş çocukları

Malik Sharaf, öldürüldüğünde 10 yaşındaydı.

Kardeşleri Malak 11 yaşında, Yasmin 6, Nour 3 yaşında.

Gazze'de can verdiler.

9 yaşındaki Kenan Nassar... 13 yaşındaki Muhammed Hasan Harbeiti ve kardeşi 11 yaşındaki Ahmet... Çocukluklarına doyamadan öldüler.

Kimilerinin üzerinden tanklar geçti. Kimilerini keskin nişancılar vurdular.

Ayloud Quaud 7 yaşındaydı... Mahmut Abdel Ghafour 14.

Dünyaya henüz gözlerini açanlar... Bir yaşını bile doldurmayalar... Nour Udvan... Kenan Karim... Osama Taya... Salma Issa... Mira Sukkar... Nazira Sahloul... Salman Manun... İsrail saldırısında cennete giden çiçekler... Yaklaşık 18 bin çocuk.

Gazze katliamı/soykırımı sürerken... Bu defa komşu İran'da günlerdir süren savaş... Yine kan ve gözyaşı.

Yine can veren çocuklar... Tazecik fidanlar.

Ve... Seyreden Batı... Uygar(!) Batı... Mehmet Akif'in dediği gibi, "Tek dişi kalmış canavar."

1 yaşındaki Filistinli Lin Sabeid... Bayramı göremeyecek.

Nâzım Hikmet ne demişti?

"Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler."

***



Aman dikkat!

Bugün, Ramazan Bayramı.

Dualarımız barış için... Birlik, beraberlik için.

"Sağlık içinde nice bayramlar" dileğimizi tekrarlarken... "Aman dikkat!" diyoruz:

Dikkatli olun... Acele etmeyin... Kaza yapmayın... Bayrama kan ve gözyaşı bulaşmasın.