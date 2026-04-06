Tarihi bir gün... Bursa, 700 yıl önce bugün (6 Nisan 1326) Osman Gazi'nin oğlu Orhan Bey tarafından fethedildi... Bursa, fetih yıldönümünü kutluyor.

Ama... Kutlamalarda büyükşehir belediye başkanı yok... Cezaevinde.

Sempozyum yapıldı... Bursa'nın Kurtuluşu'nun 700. Yılı Uluslararası Sempozyumu... 3-5 Nisan... Yurt dışından akademisyen ve araştırmacılar geldiler.

Ama... Büyükşehir belediye başkanı yoktu... Gözaltındaydı.

Bursa Hayat gazetesinin manşeti:

"Örgüt ve rüşvet suçlarından Bozbey için hesap zamanı."

***

İŞTE KAMUOYU

Kozahan... Korupark AVM... Kapalıçarşı... Fatih Sultan Mehmet Bulvarı... Atatürk Caddesi...Bursa'nın nabzının attığı yerler.

Geziyoruz... Kadim şehrin insanlarıyla sohbet ediyoruz.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alınınca... Ve... Bursa Hakimiyet... Bursa'da Meydan... Bursa Hayat... Şehir... Gazete Bursa... Genç Gazete... Yıldırım... Karacabey Yörem... Kent... Gazete Mücadele... Olay... Okur... Yeni Dönem... Marmara... Yenişehir Törem... Bursa Haber... a Gazete... "Bozbey'e gözaltı" manşetini atınca... İlginçtir... Kimse yadırgamamış.

Önceki gün... Cumartesi... Mustafa Bozbey tutuklandı.

Gözlemimiz... Kimse için sürpriz olmadı... Kimse yadırgamadı.

***

GÖZALTI... HAPİS... SÜRPRİZ DEĞİL

Ahmet Emin Yılmaz... 49 yıllık gazeteci... Olay Gazetesi yazarı... Dostum.

Sordum: Büyükşehir Belediye Başkanı gözaltına alınıyor, Bursalı için sürpriz olmuyor... Tutuklanıyor, Bursalı yadırgamıyor... Neden?

Ahmet Emin Yılmaz dedi ki:

- Haftalardır konuşuluyordu... Bekleniyordu.

Konuştuğum diğer gazeteci dostlar... Cumhuriyet Caddesi'ndeki lokantacı... Altıparmak Caddesi'ndeki berber... Benzer sözler söyledi: Uzun süredir yolsuzluk, rüşvet, mal varlığı konuşuluyordu... Bir şeyler olacağı söyleniyordu.

***

SAĞIR SULTAN BİLE DUYMUŞ

Mesut Demir... Bursalı gazeteci arkadaşımız... Sohbet... Dedi ki:

Yeni bir şey yok... Bu bir süreç... Geçen yıldan bu yana devam ediyordu... Konuşuluyordu... Bekleniyordu.

2025'te Nilüfer Belediyesi'ne operasyon oldu... CHP ilçe başkanı tutuklandı.

Yine 2025... Nilüfer Belediyesi eski başkan yardımcısı da tutuklandı.

Tutuklanan kişi... Mustafa Bozbey Nilüfer Belediye Başkanı iken, onun da yardımcısıydı.

Yani... Bursa'da olup bitenleri sağır sultan bile duymuştu.

***

BALON PATLAYINCA

Hazreti Ali'nin sözüdür:

"Haramdan mal yığmak balon gibidir... Şişer, şişer ve birden patlar."

20-30 tane aracın olabilir... 50-100 tane de evin... Helal değilse... Haram parayla alındıysa... Balon patlayıveriyor.

Sonra gözaltı... Cezaevi... Ve milletin öfkesi... Nefreti.

***

TUANA VE DEVENİN ÇANI

Kadınlar... Biri öğretmen... Diğeri mimar... "Giresun- Görele... Belediye Başkanı'nın tacizi... Tuana Elif Torun'un ölümü... Ne diyorsunuz?" diye sordular.

Bursa'ya Cuma günü geldim.

Gelirken... Eskişehir'de mola verdim... Orada da aynı konuyu açanlar olmuştu... Yine kadınlar.

Tuana... Henüz 16 yaşındaydı... Allah, rahmet eylesin, ailesine sabır versin.

Bana bu konuyu soranlara şu yanıtı verdim:

"Tuana olayı devenin çanı gibidir... Örtmeye çalışanın, tacizcinin, tacizciye destek verenin, seyirci kalanın, ölü taklidi yapanın boynunda senelerce asılı kalacaktır."

***

ORHUN YAZITLARI

Bilge Kağan kitabesi... Türk dilinin en eski yazıtlarından... Orhun yazıtları... Moğolistan'da.

"Türklerin en eski Anayasası" diye bilinir.

Bilge Kağan yazıtlarından:

"Her ne edersen et, yargılanacağını her daim aklında tut... Her kim olursa olsun haksız, aldatıcı iş tutarsa hesabı hemen sorulacak... Mal çalan, mülk çalan misliyle ödeyecek."

***

YOLSUZLUK YAPAN CEZASINI ÇEKER

Bursa Büyükşehir'de balon patlayınca, sevgili Ahmet Emin Yılmaz, "Bu siyasi bir operasyon değildir" diye yazmıştı... Ve... İşitmediği laf kalmamıştı... Düpedüz infaz... Hakaret.

Oysa... Sokaktaki simitçi... Kahveci... Taksici... Ayakkabı boyacısı bile farkında ki... Bursa operasyonunun... Uşak operasyonunun... Siyasetin S'si ile yakından uzaktan ilgisi yok.

Siyaset saygın bir iştir... Yönetim sanatıdır.

Siyaset... Yolsuzluk... Rüşvet... Kısa yoldan köşeyi dönmek değildir.

Yolsuzluğu yapan şu kişi olmuş, bu kişi olmuş... Falanca partideymiş, filanca partideymiş... O siyasi mahalledeymiş, bu siyasi mahalledeymiş... Kim olursa olsun; cezasını çekmelidir.

Siyaset... Yolsuzluğun, hırsızlığın üzerine örtülecek bir şal değildir.

***

SİYASET VE HAKARET

Yolsuzluk, rüşvet, operasyonlar... Siyasetin ipini iyice gerdi.

Üslupta ölçü kaçtı... Hakaretler havada uçuşuyor.

Hakaret, siyaset değil ki.

Margaret Thatcher... İngiltere'de uzun yıllar başbakanlık yaptı... Sonra anılarını yazdı:

Kalın bir kitap: "Demir Lady'nin anıları."

Thatcher'in anılarından sadece bir cümle... Siyasetçilerin kulaklarına küpe olmalı:

"Hakaret etmek siyaset yapmanın yerini tutamaz, panik belirtisidir."

***

OLMUYOR... YAKIŞMIYOR

Muhalefetin görevi muhalefet yapmaktır... Yapacaktır... Doğaldır.

Ama... İkide bir darbeden söz etmek doğru değil... Olmuyor... Siyasetçilere yakışmıyor.

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu başka şeydir, darbe ise çok ama, çok başka şey.

Darbe... Demokrasi treninin raydan çıkarılmasıdır.

Darbe... Demokrasinin rafa kaldırılmasıdır.

Darbe... Demokrasi tarlasına kötü tohum ekilmesidir.

Darbe... Ülkenin 20 yıl, 30 yıl geriye götürülmesidir.

Türkiye, darbelerden çok çekti... Büyük acılar yaşandı... Yetmiyor mu?