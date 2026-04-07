Pazartesi... Savaşın, siyasetin, belediye operasyonlarının, futbolun, enflasyonun, emekli aylıklarının konuşulmadığı bir toplantıdayım.

Konuşulan konu... Otoyollar... Bölünmüş yollar... Tüneller... Yatırımlar... Yüksek Hızlı Tren... Devam eden projeler... Antalya- Alanya Otoyolu... Bursa'ya YHT... Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu...

Ben, "Toplantı" diye yazdım.

Siz... "Bayram" diye okuyabilirsiniz:

"Karayolları camiasının bayramı."

***

'YOL MEDENİYETTİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok kullandığı bir söz.

Dün... Toplantıda, açılış töreninde Bakan Abdulkadir Uraloğlu, birkaç kez tekrarladı: "Yol medeniyettir."

Doğru... Yol da medeniyettir... Köprü de... Havaalanı da.

Ama... Burası Türkiye... Olur böyle şeyler... Gün olur otoyola, köprüye karşı çıkılır... Gün olur havaalanına.

Örneği o kadar çok ki.

Milas-Bodrum Havaalanı'nın yapılmaması için... Bildiriler... Protestolar... Gösteriler... Neler yaşandı neler.

Turgut Özal yapacaktı... Tepkileri aşıp yapamadı.

Süleyman Demirel geldi... Yanında Erdal İnönü vardı... Başbakan Yardımcısı... İnönü adı, tepkileri durdurdu... Ve temel atıldı.

Bu olayı en iyi bilen kişi... Bir mühendis... Erdal Eren... Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı.

Keşke televizyona çıksa da anlatsa... Film gibi.

***

HALİL RİFAT PAŞA

Osmanlı'nın Sivas Valisi... "Gidemediğin yer senin değildir" diyen.

Kendisini yol yapımına... Hizmete adamış bir devlet adamı.

Dün Ankara'da... Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yapılan toplantı... Halil Rifat Paşa Salonu'ndaydı.

***

OKUL

Karayolları Genel Müdürlüğü... 1950 yılında kuruldu.

76 yıldır... Dışarıdan tek genel müdür gelmemiş.

Genel müdürlerin hepsi de... Kurumun içinden. Karayolları... Bir okul. Dün... Bu okuldaydım.

***

'KARAYOLCU' BAKANLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları kökenli.

Kayseri... Samsun... Ve İzmir... Karayolları Bölge Müdürlüğü yaptı.

"Biliyor muydunuz?" dedim:

Bülent Ecevit'in Bayındırlık Bakanı Erol Tuncer de... Erzurum-Karayolları Bölge Müdürlüğü yapmıştı.

Ekrem Ceyhun... Süleyman Demirel'in yakın çevresinden... Eski bakan... O da sizdendi... Karayolcuydu... Van Bölge Müdürlüğü yaptı.

Yusuf Ziya Yılmaz... Milletvekili... Kariyerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı var... 19 yıl... Samsun rekoru... Ama öncesinde... Van... Samsun ve İstanbul Karayolları Bölge Müdürlüğü vardı.

Abdulkadir Uraloğlu, "Sadece bu kadar mı?" diye sordu.

Tevfik İleri... Demokrat Parti Milletvekili... Adnan Menderes'in bakanı... Ulaştırma Bakanlığı... Milli Eğitim Bakanlığı... Bayındırlık Bakanlığı... Başbakan Yardımcılığı yaptı... Kariyerinde... Samsun Nafia Müdürlüğü ve Yedinci Bölge Müdürlüğü de var.

Kader... Tevfik İleri gibi bir isim... Yassıada'da yargılandı... Mahkûm oldu... Kayseri Cezaevi'nde yattı.

***

MÜZELİK MAKASLAR

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde bir vitrin.

Makas dolu... Bildiğimiz makas. Her makasın altında bir de not var.

Hangi makasla... Hangi eserin... Köprünün, otoyolun... Açılış kurdelesi kesilmiş.

Kim düşünmüşse... İyi düşünmüş.

***

DUVAR FOTOĞRAFLARI

Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı... 75 yıl boyunca yapılmış.

Geleneksel... Dün 76. toplantı düzenlendi.

Toplantı salonuna girmeden... Duvarlardaki fotoğraflara göz gezdirdim.

Çoğu... Yerinde gördüğüm eserler... Otoyollar... Köprüler... Bölünmüş yollar.

Çevremdekileri kutladım.

Karayolu personeli... Mühendisler... Bölge müdürleri.

Eserler... Türk işçilerinin, Türk mühendislerinin, Türk müteahhitlerinin eserleri.

***

GÖZÜN AYDIN BURSA

Hafta sonu Bursa'daydım... Şehirde en çok konuşulan konu büyükşehir belediyesi operasyonu... Gözaltılar... Tutuklamalar.

Savaş... Akaryakıt fiyatı artışları... Ekonomi... Elbette konuşuluyor.

Yüksek Hızlı Tren. Çok konuşulan konulardan biri...

Sokakta o kadar çok kişi sordu ki.

Dün... Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile konuşurken... "Bursa... Yüksek Hızlı Tren" diye söze başladım.

Cümlemi bitiremeden Bakan Uraloğlu, "İnşallah" dedi:

"Bu yıl YHT seferleri başlayacak... Bütün çalışmalarımız bu yönde."

***

ÖVÜNÜLECEK TABLO

Bakan Uraloğlu, çok iddialı bir söz söyledi:

"Dünyanın her tarafında iş yapacak güç, donanım ve kapasitedeyiz."

Ve... Devam etti:

- Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firmasından 45'i Türk.

Övünülecek bir tablo.

Bugün Avrupa'da... Asya'da... Afrika'da... Türk müteahhitleri tarafından yapılan havalimanları... Kamu binaları... Spor tesisleri... Otoyollar var.

***

TEŞEKKÜR

Toplantı... Atatürk ve bütün şehitler için saygı duruşuyla... İstiklal Marşı'yla başladı. Ve... Teşekkürle noktalandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, teşekkür etti.

"Ben... Ben... Ben" demedi.

"Her şeyi biz... Sadece biz yaptık" da demedi.

Dünden bugüne... Nerede, ne yapıldıysa... Köy yolu... Bölünmüş yol... Otoyol... Köprü... Emeği geçenlere teşekkür etti.

Vefa... Milletin tarlasıdır.

Bakan Uraloğlu'nun vefası hoşumuza gitti.

***

BİR YOL HİKÂYESİ

Toplantı sonrası... Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'in makam odası... Çay, sohbet.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu da vardı... Önceki bakanlardan Ahmet Arslan da... Milletvekilleri de... Yüksek bürokratlar da.

Konu... Karayolları... Otoyollar... Bölünmüş yollar... Köprüler.

Bir yol hikâyesi anlattım... Anı... Yaşanmış olay.

Başbakan Turgut Özal ile Van'a gitmiştik... Urartu Otel'de gecelemiştik.

Toplantı... Milletvekilleri... İl ve ilçe belediye başkanları... Kalabalıktı.

Naci Orhan... Bahçesaray Belediye Başkanı... Söz aldı:

- Sayın Başbakanım... Bahçesaray, yılın altı ayında Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bir ilçedir.

Özal şaşırdı:

- Naci açık konuş... Bu nasıl söz? Yılın geriye kalan altı ayı nereye bağlısınız?

Naci Orhan... Sağ elini... İşaret parmağını... Göğe doğru kaldırdı:

- Doğrudan yukarıya... Allah'a bağlıyız Sayın Başbakanım... Kar yağar... Van-Bahçesaray yolu kapanır... Altı ay.

Bugün... Van-Bahçesaray yolu... 12 ay açık.

Naci Orhan... Hayatta... 88 yaşında.

Siyaset nöbeti... Kızında... Gülşen Orhan... Van Milletvekili idi... Şimdi Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı.