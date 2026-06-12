Kadın, erkek, her yaşta partili... Milletvekili... Eski milletvekili... Parti yöneticisi... Kardeş kardeşe kılıç sallıyor.

CHP'li kadın, yine CHP'li kadınla kavga ediyor.

Kadının kadına söylediği sözler... İletişim çağındayız... Dalga dalga yurda yayılıyor:

"Butlancı hain s.ktir git."

Allah, encamlarını hayretsin.

***



+18



İsmet İnönü dönemi... Bülent Ecevit dönemi... Sonraki dönemler... CHP içinde çok kavgalar gördüm.

Ama böylesi ilk defa oluyor.

Akıl derin uykuda, sağduyu yıllık izne çıkmış.

"Yapmayın, siz kardeşsiniz" diyen yok... Olsa da dinleyen yok.

"Kavgada yumruk sayılmaz" misali, havada uçuşan hakaretin, küfrün haddi hesabı yok:

Alçak... Şerefsiz... Hain Kemal... Hain Özgür... Hırsız... Fethullah'ın itleri, susturamaz bizleri... Rüşvetçi... Düşman... Figüran... Senin ananı, avradını... Dâhili bedbaht, utanmaz adam... Kahpe... Yüzüne tükürürüm... Kalleş... S.ktirin gidin bu partiden... Karaktersiz... Aşağılık... Onursuz... Alçak köpek.

***



Kendi evini yakanlar

Adana... 28 Aralık 2010... Murat Duran, annesiyle birlikte yaşadığı evde, yalnız kaldığı sırada evi ateşe verdi.

Yangını söndürmek için gelen itfaiyeye engel olmak için kapının arkasına eşyaları yığdı.

Sonunda... Polis, evini yakan adamı gözaltına aldı.

Adam direndi... "Ben Adana Valisi'nin korumasıyım" dedi.

Evi polislerin yaktığını söyledi.

Benzer bir olay da Erzurum'da yaşanmıştı... 15 Ekim 2022.

Nurullah Durmuş, kendisini eve kilitledi. Evi ateşe verdi.

Polis... İtfaiye... Çelik kapıyı kırarak eve girdiklerinde, Nurullah baygın hâldeydi.

CHP'liler... Acı ama gerçek... Kendi evlerini ateşe vermekte yarış hâlindeler.

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'Bir hadise var, CHP ile DSP arasında'

Ortalık toz duman... CHP tam bir kaynayan kazan... Yeni parti meselesi... CHP'nin DSP'yi anahtar teslimi alma hevesi... Her kafadan bir ses çıkıyor.

Hangisi doğru, hangisi masal?

Önder Aksakal... DSP Genel Başkanı... Onunla konuşuyorum:

- CHP ile akraba sayılırsınız... Kuzen... Amcaoğlu... Dayıoğlu... Halaoğlu... Nedir bu olup bitenler?

Aksakal, "CHP ile bir akrabalığımız yok" diyor:

Çünkü onlar yokken biz doğduk.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra CHP kapandı... Beş yıl sonra DSP kuruldu.

Yedi yıl sonra CHP yeniden açıldı.

En temel ayrılığımız... CHP kendini sosyal demokrat parti olarak tanımlar.

Biz ise demokratik sol bir partiyiz.

Atatürk döneminde bile sosyal demokrat partiye izin verilmemiştir.

CHP, 12 Eylül 1980'e kadar hiçbir zaman sosyal demokrat parti olmamıştır.

Onlar ayrı bir siyasi parti, biz ayrı bir siyasi partiyiz.

Yani bir akrabalık... Amcaoğlu... Dayıoğlu bağımız yok.

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'Sonra ne yaptınız?'

Önder Aksakal'ın bu soruma verdiği yanıt... Yine bant çözümü:

Arkadaşımız, Murat Emir ile yaptığı görüşmeyi bana ilk aktardığında da... Konu, Başkanlık Kurulu'nda görüşülürken de... Öyle bir tavır sergiledi.

Yani... "Ne olacağız? Biz 10 senedir böyleyiz... Falan filan... Bu bir fırsat" yaklaşımında bulundu.

Ama bizde fırsatçılık diye bir kavram yok.

Son sözü de Başkanlık Kurulu söyledi: "Asla ve asla adı şaibeye karışmış kişiler DSP'nin kapısından giremez."

Kararımız kesin... Mahkeme koridorlarında adı geçen, mahkeme dosyalarında gayri ahlaki ilişkiler içinde adı bulunan isimler, DSP'nin kapısından giremez.

Net tavrımız, son sözümüz bu... Aksini yaptığımız takdirde Ecevit bizi affetmez... 41 senelik temiz bir geçmişi var bu partinin.

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Aranıyor!

CHP'ye acil olarak, Birinci Ahmed gibi biri lazım.

Osmanlı Devleti'nde kardeş katli uygulamasını Padişah Birinci Ahmed kaldırdı.

Yerine, yeni bir sistem getirdi: "Ekber ve Erşad."

Yani... Hanedanın en yaşlı ve aklı başında üyesinin tahta geçmesi.

Aradan yüzyıllar geçti... Artık taht da yok, hanedan da. Koltuk var... Genel başkanlık koltuğu.

Ve... Devir değişti... Akıl yaşta değil başta... En yaşlıyı aramaya da gerek yok.

Ölçü... Liyakat... İddia... İnanç... Davaya sadakat.

***



Öz-sabotaj

Kardeş kardeşe en ağır hakaretleri, en poşetlik küfürleri eder mi?

Kardeş kardeşe kılıç çeker mi? CHP'de... Daha da ötesi oluyor. CHP'liler... Kendi ayaklarına kurşun sıkıyorlar.

Tam tamına bir "öz-sabotaj" olayı.

Pek çok CHP'li, kendi davasına, bilerek ve isteyerek zarar veriyor.

***



Bant kaydı... Neler oldu?

Olayın aslı esası nedir? Kime inanalım? CHP sizden ne istiyor? Siz ne yanıt veriyorsunuz? DSP Genel Başkanı Önder Aksakal anlattı... Bant kaydı... Kelimesi kelimesine:

Bunlar bana gelmediler.

Bizimle irtibata geçebilecekleri bir kanal arayışına girdiler.

Kendi arkadaşlarından biri, bizim genel başkan yardımcımızla samimi olduğunu söylüyor.

Ondan randevu alıyorlar... Murat Emir gidiyor... Tek başına... Arkadaşımızın ofisine.

Orada bu konuları konuşuyorlar.

Biz diyorlar, küllüm (topluca) olarak DSP'ye katılalım.

Kurultayımızı soruyor... Bizim kurultay ekim, kasım aylarında.

Talep şu... Bu kurultayda parti yönetimini bize verir misiniz? Anahtar teslimi gibi bir şey.

Bizim arkadaşımızın da muhtemelen... Kişisel olarak... Böyle bir hadisenin gerçekleşmesi yönünde bir duygusal düşüncesi olabilir.

***



Harman yerinde ateş yakılmaz

Cumhuriyet Halk Partililer, harman yerinde ateş yakıyorlar.

Büyük tehlike. Bütün mahsulü tutuşturacaklar, yakacaklar, kül edecekler.

Sonra da suçu, kusuru başkasına atacaklar.

"Ateşi biz yakmadık" diye.

Zaten... Şimdiden aynaya bakmak yerine, işin kolayına kaçıyorlar:

- Biz masumuz... İçimizi karıştıran, bizim harman yerinde ateş yakan saray... İçimizdeki, sarayın adamları.

***



Fareli köyün kavalcıları

Böyle dönemlerde... Hariçten gazel okuyan çok olur.

Kimi Özgür Özel'e akıl vermenin peşinde... Kimi de Kemal Kılıçdaroğlu'na.

Özel için... Kılıçdaroğlu için... Yol haritası çizmekte yarışan yarışana.

Hepsi de CHP uzmanı... Siyaset mühendisi... Akıl hocası.

Organize trol birlikleri... Onlar da ayrı... Fareli köyün kavalcı korosu.

Böyle bir ortamda siyaset neye benzer? Söyleyelim mi?

Çamur sahada futbol maçı oynamaya.

Sakatlanan da çok olur... Faul yapan da... Kırmızı kart görüp sahadan atılan da.