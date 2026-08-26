Necdet Takva... Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Kürt... "Çok heyecanlıyız... Çok mutluyuz... Bölgeyi görüyorsunuz" dedi:

"Halk, sevinçten uçuyor... Türkü tutturuyor...Bizim eller ne güzel eller... Söylesin şirin diller...Oynasın koç yiğitler."

Çaylar geldi... Necdet Takva, konuşmaya devam etti:

Bu dönemin siyasi aktörleri çok büyük risk ve sorumluluk alarak toplumsal bütünleşme için cesaretle adım attılar.

Tarih onları hayırla anacaktır.

Devlet Bahçeli...Milliyetçiliğin sembol ismi...Rolü çok büyük.

Recep Tayyip Erdoğan... Terörsüz Türkiye projesi onun sayesinde ete kemiğe büründü.

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Şair Abdullah

Çarşıdayım... Anket... Süreç... Kamuoyu ne diyor?

Bastonlu bir Vanlı yaklaşıyor... Kendini tanıtıyor: "Adım Abdullah Akar... Gelen, giden bakar."

İkram Kali, "Bu abimiz şairdir" diyerek araya giriyor.

Abdullah... Devam ediyor: "Güzel oldu, çok güzel... Kimse kavga etmesin... Hak, hukuk olsun... Bu ülke hepimizin... Kardeşiz... Türk'ün, Kürt'ün, kimsenin evladı ölmesin... Analar ağlamazsın... Eşler dul, yavrular yetim kalmasın."

Ve... Başlıyor şiir okumaya.

***



Yazıyoruz

Cumhuriyet Caddesi... Şehrin ana damarlarından... Kalabalık. Akşamları... Daha da kalabalık.

Vanlı... İranlı... Değişik illerden gelenler.

Kuyumcu ile konuşuyoruz. Yolu gösteriyor:

- Bakın... Cadde boyunca tek bir TOMA göremezsiniz... TOMA'ların olmaması çok büyük olay... Korku sona erdi... Bunu mutlaka yazın.

Etraftan sesler yükseliyor:

- Mutlaka yazın... Herkes bilsin.

***



Nerede kalmıştık?

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ile sohbet ediyorduk... Devam edelim... Bant kaydından:

Şehrimin, bölgenin potansiyelini biliyorum.

Bunu yazın, Meclis'te karşı oy verenler de terörsüz Türkiye projesinden yararlanacaklar.

Hayır oyunun mantığı yok...Karşılığı yok... Geleceği yok... Duygusal bakış.

Kucaklaşarak, birbirimizi büyüterek güçleneceğiz.

Bu işin arkası gelecek... Ekonomi katılım... Sosyal davranışlar.

Van... Kamu yatırımından en çok yararlanan 10 ilden biri... Ama yatırımların, kaynağın çoğu güvenliğe harcandı... Şimdi kaynak ekonomiye akacak.

Senelerdir gerginiz... Siyaset gergindi...Halk gergindi... Oh çok şükür...Rahatladık... Oteller İranlı dolu... Birodada üç kişi kalıyor.

***



PTT Sokak

Cumhuriyet Caddesi'nin hemen arkası... Seyyar satıcılar... Mevsim ürünleri... Fiyatlar abartılmamış... Alıcı çok.

Taze kışlık sarımsak... Kilogramı 100 lira.

Soruyorum:





- 100 liradan satıyorsun... Sana kaç lira kalıyor?

Satıcı... Gülerek yanıt veriyor:

- 10 lira kalıyor... Kanaat etmek lazım... Allah bin bereket versin.

Müşterinin biri söze giriyor:

- Süreç bereketi... Barış bereketi... Siz de alın.

***



Ağustosta 'bahar'

Erciş... Çaldıran... Özalp... Saray... Gazeteci dostumuz İkram Kali ile birlikte dolaşıyoruz. İnsanlar mutlu.

Market sahibi... "Geç bile kalındı... Çok uzadı" diyor. Lokantacı... "Ağustos sıcağında memlekete bahar geldi" diye söze giriyor.

Kahvede... Vanlı âşık saz çalıyor, türkü söylüyor:

"Vanlıyam men... Anlıyam şanlıyam,

Özüm sözüm hep birdir,

Men bu yurda bağlıyam."

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Raylı sistem

Nüfus 1 milyon 100 bini geçiyor... Çoğu... Merkezde.

Trafik... Büyük sorun... Hele de akşama doğru. Ve... Şehirde en çok konuşulan konulardan biri... Raylı sistem.

Karar alınmış... Proje hazır. Edremit ilçesi ile Van 100. Yıl Üniversitesi arasında raylı sistem olacak.

28 istasyon... Üç etapta tamamlanacak... Ve şehir trafiği rahatlayacak.

***



Ayağa kalkan tarih

Kadim şehir... Tarihi miras... 1915... Kalenin eteğindeki, 1915'te yakılıp yıkılan eski Van.

Ulu Cami... 1389-1400 yılları arasında yapılmış. 1915 felaketinde tahrip edilmiş. Restore ediliyor... Tarihi cami küllerinden doğuyor.

Ozan Balcı... Van Valisi... Dedi ki:

Ulu Cami... Van'ın çok önemli bir tarihi değeri.

Yeniden ayağa kaldırılacak... Şehrimiz adına heyecan verici bir eser olacak.

Ulu Cami sadece bir ibadethane değil... Anıtsal birtarihi yapı... Yüzyılların mirası.

Bu büyük eserin restorasyonu için çalışan Kültür ve Turizm Bakanı'mıza, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz... Şehrimize ve halkımıza hayırlı olsun.

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Doğu'nun incisi

Veda zamanı... Ayrılacağız... Ama Vanlılar bırakmıyor.

"Gelmesi sizden... Yolcu etmesi ise bizden" diyorlar.

Öyleyse... Bir gün daha buradayız.

Yarın... Doğu'nun incisi Van'dan son notlar.