Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetiyle dün Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı temel atma ve üretim onarım askeri kompleksi açılış törenleri için Nahçıvan'daydık. Biz yola çıkarken Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a suikast yapacakları suçlamasıyla 8 Ermeni üst düzey subayın tutuklandığı haberi medyaya yansımıştı. Nahçıvan'da Yüksek (Âli) Meclis'teki törenden hemen sonra Erdoğan- Aliyev baş başa görüşmesi vardı. Bu görüşmeye geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında olduğum Türk gazetecileri Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e sundu.
Biz, Aliyev'in Karabağ'daki yeni zaferini kutlarken Erdoğan "2020'de 44 gün sürmüştü, şimdi bir gün sürdü" dediğinde Aliyev'in haklı gururu gözlerinden ve yüzünden okunuyordu. Kuşkusuz Erdoğan'ın Nahçıvan seyahatinin Azerbaycan'ın 20 Eylül'de Karabağ'da yaptığı terörle mücadele operasyonunun hemen arkasına denk gelmesi sembolik öneme sahip. BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Erdoğan, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu ve yeniden entegre edilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Nitekim Aliyev basın toplantısında Erdoğan'a BM konuşmasında verdiği destek için özellikle teşekkür etti.
***Bakü'nün Karabağ'da operasyon yapma sebebi 10 Kasım 2020'de imzalanan Üçlü Beyanname'nin sözlerine uyulmasını sağlamak. Malum, Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplarının saldırıları ve sözde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılması tansiyonu yükseltmişti. Bunun üzerine Bakü, Zengezur Koridoru'nun açılması ve Karabağ'daki Ermeni etnik nüfusunun yaşadığı bölgede Azerbaycan egemenliğinin pratikte tesis edilmesi için bir günlük operasyon yaptı. Bu ortamda gerçekleşen Nahçıvan seyahati ile Türkiye ve Azerbaycan arasındaki "stratejik bütünleşme" ve Türk dünyası ile işbirliği daha da perçinlenecek.
***İçeride Paşinyan'ın başı darbe söylentileri ve protestolarla dertte. Dışarıda ise Paşinyan'ın ABD ve AB'ye yakınlaşma gayreti Rusya'nın tepkisini çekiyor. Paşinyan verdiği röportajlarda ülkesinin güvenliğinin tek kaynağı olarak Moskova'ya bağımlı olmasını "stratejik bir hata" olarak niteliyor. Ocak ayında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün kendi topraklarında askeri tatbikat yapmasına izin vermeyen Paşinyan, örgütten ayrılmaktan bahsetti. Yine, Erivan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma Statüsü'ne taraf olmak istemesi, NATO'nun Barış için Ortaklık Programı çerçevesinde ABD ile ortak tatbikat yapması ve Paşinyan'ın eşi Anna Hakobian'ın yardım paketleriyle Kiev'e gitmesi Moskova'yı çok rahatsız etti.