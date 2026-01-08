Emekli maaşına 26 formülü

Milyonlarca emekli ve memurun ocak ayı maaş artış oranları belli oldu. Şimdi taban maaş belirlenecek ve artışlar maaşlara yansıtılacak. Ödemeler bu ay yapılacak. Peki kim kaç lira alacak? İşte en kolay maaş hesaplama yöntemi...

Emekliler ve memurlar için 2026 yılının ilk 6 ayı için maaş artış oranları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 enflasyon artışı alırken memurların toplu sözleşme ile farklarından oluşan zam oranları yüzde 18.60 oldu. Peki bu oranlar nasıl uygulanacak? Emekliler maaşlarını nasıl öğrenecek? İşte detaylar...

Emekliler yeni maaşlarını ne zaman alacak?

Ocak ayı itibarıyla uygulanacak yeni oranlarla oluşacak maaşlar bu ay ödenecek. Emekliler maaşlarını peşin aldıkları için ocak ayında artırılmış aylıklar ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş günleri ayın 17'sinde başlayacak ve 28'ine kadar devam edecek.

Memur emeklileri neden eski maaşı aldılar?

Memur emeklileri maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Henüz artış oranları belli olmadığı için eski rakamlardan maaşlar yatırıldı. Ancak yüzde 18.60 oranındaki artıştan kaynaklanan farkları bu ay içinde emekli memurların hesaplarına yatırılacak.

Memurlar zamlı maaş alacak mı?

Memurlar bu ayın 15'inde yüzde 18.60 artırılmış ve 1000 TL seyyanen ödeme eklenmiş yeni maaşlarını alacaklar. Memurlara ayrıca ocak ayının başından bu yana 14 günlük farklar da yatırılmış olacak.

Memurlar için sadece maaş artışı mı var?

Memurlar toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı dışında aile yardımlarına da yüzde 18.6 oranında artış alacak. Bunun yanında bin liralık seyyanen ödeme de yapılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban maaş artacak mı?

Emekliler için belirlenen en düşük maaş şu anda 16.881 TL olarak uygulanıyor. Bu taban aylık her zam döneminde enflasyon oranında artırılıyor. Bu yıl da yapılacak yüzde 12.19 oranındaki artışla 18.939 TL'ye çıkacak.

Taban maaş nasıl uygulanacak?

Taban maaş artışı öncelikle yasal düzenleme olarak TBMM'ye gelecek. Buradan yasa çıktıktan sonra geçerli olacak. Taban maaş için hesaplama şöyle yapılacak:

Kök maaşa yüzde 12.19 ilave edilecek.

Çıkan rakamın yüzde 4'ü alınacak.

Son rakam 18.839 TL'den düşük ise kalan kısım Hazine tarafından tamamlanacak.

ÖRNEK HESAPLAMA

Kök maaş: 12.000 TL

Ocak zamlı maaş: 13.463 TL

Ek ödeme: 539 TL

Toplam aylık: 14.002 TL

Hazine desteği: 4.937 TL

Bankaya yatacak rakam: 18.939 TL

Yeni maaşı nasıl hesaplayacağız?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni maaşlarını hesaplamak için aralık ayındaki kök (net) maaşlarına yüzde 12.19 oranında artış ekleyecek. Ayrıca yüzde 4 ek ödeme de eklenecek. Memur emeklileri ise net maaşlarını yüzde 18.60 oranında artıracaklar.

Yeni maaşlar e-devlette görünecek mi?

Ödeme günü yaklaştığında yeni maaşlar e-devletteki emekli ödeme bilgileri ve emekli aylık bilgileri kısımlarında görünecek. Ancak bunu daha önce öğrenmek de mümkün.

e-devletten 26 formülü ile maaş nasıl hesaplanacak?

e-Devlet'te 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde 'Ek Ödeme Tutarı' başlığının yanında bir rakam yazılacak. Bu rakam memur emeklilerinin yüzde 18.60, SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 12.19 zamma göre hesaplanmış yeni 'ek ödeme tutarı'nı gösterecek. Bu rakamı 25 ile çarparsanız yeni kök aylığı 26 ile çarparsanız ek ödemeli aylığı görebilirsiniz.

Ek ödeme rakamından maaş nasıl bulunacak?

Bunun için 5 adımda hesaplama yöntemini kullanabilirsiniz.

1.ADIM: e-Devlete girip emekli bölümünü açın.

2.ADIM: Emekli ödeme bilgilerini açın.

3.ADIM: Ek ödeme rakamına bakın.

4.ADIM: 25 ile çarpın net maaş çıksın.

5.ADIM: 26 ile çarpın yeni aylığı öğrenin.

EK ÖDEMEDEN MAAŞ HESABI (ÖRNEK)

SSK emeklisi ek ödeme tutarı: 1.800 TL

Emeklinin net (kök maaşı) : 1.800 X 25 = 45.000 TL

Ek ödemeli maaşı: 1.800 X 26 = 46.800 TL

Bankaya yatacak aylık: 46.800 TL

DUL VE YETİMLERE HİSSE MAAŞI

Ölüm maaşı alan eş ve çocukların zamları nasıl hesaplanacak?

SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı bağlanan dul ve yetimlerin maaş artışları vefat eden sigortalının kurumuna göre olacak. Eğer SSK veya Bağ-Kur'lu ise yüzde 12.19 oranında memur ise yüzde 18.60 oranında ödemeler artırılacak.

Dul ve yetimlerin taban maaşları nasıl hesaplanacak?

En düşük emekli maaşı olan 18.939 TL dul ve yetimlere hisse oranlarında uygulanacak. Hisseye göre belirlenen taban maaşların altında kalan ödemeler bu rakama tamamlanarak bankaya yatırılacak.

DUL VE YETİMLER İÇİN TABAN MAAŞ TABLOSU

Yüzde 75 oranında maaş alanlar: 14.205 TL

Yüzde 50 oranında maaş alanlar: 9.470 TL

Yüzde 25 oranında maaş alanlar: 4.735 TL