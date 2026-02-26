Emekliye ikramiye haftası

Ocak ayında enflasyon artışı alan emekliler için ikramiye süreci başladı. Yeni rakamın yer aldığı düzenlemenin bu hafta TBMM’ye gelmesi bekleniyor. Üç ayrı ihtimal de masada bekliyor. Yeni emekliler için de ikramiye almak istiyorlarsa zaman daraldı. İşte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili tüm detaylar

Milyonlarca emekli için 2026 yılı ilk ikramiyesi için süreç başladı. Emeklilerin 4 bin lira olan bayram ikramiyelerinin artırılması da gündemde. Yeni rakamın belirlenmesinin ardından yasal düzenlemenin bu hafta, yetişmez ise önümüzdeki hafta TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. İlk ikramiyeler de mart ayında Ramazan bayramı öncesi ödenecek. Peki ikramiye kimler hak ediyor, nasıl alınıyor, yeni emekliler de alacak mı? İşte tüm soruların cevapları...

Bayram ikramiyesi kimlere ödeniyor?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ikramiye ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de ikramiye veriliyor.

Herkes eşit miktarda mı alıyor?

Belirlenen ikramiye maaşı kaç lira olursa olsun tüm emeklilere aynı miktarda ödeniyor. Dul yetim maaşı ve iş göremezlik ödeneği alanlar için hisse oranları dikkate alınıyor.

Dul ve yetimlerde oran nasıl uygulanıyor?

Eşinden ve babasından maaş alanlar için maaş oranları bulunuyor. Örneğin herhangi bir geliri olmadan eşten maaş alanların oranı yüzde 75. Emekli ya da çalışan olarak eşten alanlar ise yüzde 50 oranında maaş alıyor. Yetimler ise babalarından yüzde 25 oranında maaş alıyorlar. İkramiyeler de bu oranlarda ödeniyor.

Çift maaşı olanlar nasıl ikramiye alacak?

Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkân veren dosya üzerinden ödeme yapılıyor. Örneğin emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkân veren dosya üzerinden ikramiye ödeniyor.

Ödemelerin bir zamanı var mı?

İkramiye ödemeleri dini bayramlardan önce yapılıyor. Ramazan ve Kurban bayramlarından bir hafta önce emekliler ikramiyelerini almış oluyorlar. Geçtiğimiz yıl her bayram 4 bin lira olmak üzere toplamda 8 bin lira ödendi.

Bu yıl ilk ikramiye ne zaman yatırılacak?

Bu yıl Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerine denk geliyor. 19 Mart Perşembe de arefe günü. Buna göre Ramazan Bayramı ikramiyesinin 9-19 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Ama özellikle 15-19 Mart tarihleri arası öne çıkıyor. Kesin tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. Artışa ilişkin yasa yetişirse hak sahipleri bu tarihte zamlı olarak ikramiyelerini alacak. Yetişmeme halinde ise sonradan fark ödemesi yapılacak.

İkramiye bu yıl değişecek mi?

Evet Hükümet ikramiye rakamını artırmak için hazırlıkları sürdürüyor. Yeni rakamın bu hafta yasal düzenleme olarak TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Yetişmez ise önümüzdeki hafta yasa çıkacak.

Yeni ikramiye kaç lira olacak?

Artış için değişik formüller öne çıkıyor. Dosya başına ikramiye 2023'te 2 bin lirayken, 2024'te 3 bin, 2025'te ise 4 bin liraya yükseltildi. Bu yıl da en güçlü formül, yine bin lira artış yapılarak 5 bin liraya yükseltilmesi. Bu durumda emeklilerin ikramiyesi yüzde 25 zamlanacak, iki bayramda toplam 10 bin lira ödenecek. İkinci formül olarak ise ikramiyenin 5 bin 500 liraya yükseltilmesi üzerinde duruluyor. Bu durumda emeklilerin eline geçecek para yüzde 37.5 artacak, bu yıl 11 bin lira alınmış olacak. Üçüncü formül de ikramiyenin 6 bin liraya yükseltilmesini içeriyor. Bu durumda ikramiyede yüzde 50 artış yapılmış, emeklilere de bu yıl toplam 12 bin lira ödenmiş olacak.

YENİ EMEKLİ İÇİN SON 3 GÜN



Yeni emekli olacaklar ikramiye alabiliyor mu?

İkramiye almak için bayramın içinde bulunduğu ayda aylık bağlanması gerekiyor. Aylıklar da başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Buna göre, şubat sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Bu kişiler işlemleri yetişirse, diğer emeklilerle birlikte ödemelerini alacak. Yetişmezse de işlemler tamamlanınca ödemeleri yapılacak. Yani 28 Şubat'a kadar dilekçelerini verenler bu yılki iki ikramiyeden de yararlanabilecek.

Kurban Bayramı ikramiyesi için dilekçe ne zaman verilmeli?

Bu yıl Kurban Bayramı da 27-30 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Mayıs ayı içerisinde ödenecek bu bayram ikramiyesini alabilmek için de nisan ayı sonuna kadar emeklilik başvurunun yapılmış olması şart. Nisan ayı içinde başvuranların aylıkları 1 Mayıs itibarıyla bağlanacak. Bu kişiler bu yılki Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs ayından itibaren başvurusu yapanlar ise önümüzdeki yıl ikramiye almaya başlayacak.