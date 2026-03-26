Anneye en az 190 bin TL

Çalışan anneler için ödenekler artırıldı. İlk çocuğunu dünyaya getiren bir anne en az 190 bin lira alabiliyor. Bu tutar annenin ücretine göre yükseliyor

Kadınların ve özellikle annelerin iş hayatında daha çok yer almaları için birçok yasal düzenleme yapıldı. Bunlar içinde hem çalışma saatlerinin esnek hale getirilmesi hem de izinlerin artırılması gibi tedbirler de bulunuyor. Bunların yanında annelere madde destekler de artırıldı. İşte bu desteklerle ilgili detaylar...

Annelere hangi destekler veriliyor?

Çalışsın çalışmasın anneler için önemli destekler bulunuyor. Doğum parası, analık ödeneği, süt parası gibi maddi desteklerin yanında çalışan anneler için doğum izninin 24 haftaya çıkartılması, yarı zamanlı çalışma, ücretsiz izin ve yine çocuğun ilk öğretim çağına gelene kadar yarım maaşla yarı zamanlı çalışma da yer alıyor.

Ödeneklerde hangi değişiklikler oldu?

Annelere ödenen iş göremezlik ödeneği, emzirme parası ve yarı zamanlı çalışma için verilen paralar bu yıl arttı. Artış asgari ücrete yapılan zamdan kaynaklanırken, izin süresinin 24 haftaya çıkmasıyla ek ödeme de annelere sunulacak.

24 haftalık izin yürürlüğe girdi mi?

Doğum izninin uzatılmasıyla ilgili yasal düzenleme TBMM'ye sunuldu. Kısa sürede yasalaşması bekleniyor. Yasa teklifine göre, doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 hafta olan izin süresi 24 haftaya çıkartılıyor. Anneler bu iznin 8 aylık bölümünü doğumdan önce 16 haftalık bölümünü ise doğumdan sonra kullanacak. Doktor raporu alan anneler isterlerse ilk 8 haftanın 6 haftasını doğumdan sonraki iznine ekleyebilecek.

Doğum yardımı kaç lira oldu?

1 Ocak 2025'ten sonra doğan çocuklar için ilk doğumda 5 bin lira tutarında tek seferlik nakdi yardım yapılırken, diğer doğumlarda ise çocuk 5 yaşına kadar sürecek bir aylık destek söz konusu oluyor. İkinci çocuk için bin 500, üçüncü çocuk ve sonrası için 5 bin lira aylık destek sağlanıyor. Aylık destek 60 ay sürüyor. Doğum yardımına hak kazanmak için, annenin veya babanın Türk vatandaşı olması, Türkiye'de ikamet etmesi ve e-Devlet üzerinden başvurması yeterli oluyor.

Anneler için ödenen rapor parasının hesabı değişti mi?

Çalışan anneler için doğum izni sırasında iş göremezlik ödeneği diğer bir adıyla da rapor parası veriliyor. Doğum izninin 16 hafta olması nedeniyle SSK'lı ve Bağ-Kur'lu annelere toplam 112 gün (çoğul gebelikte 126 gün) için ödeme gerçekleştiriliyordu. Asgari ücretli bir anne için günlük en az 734 lira, 112 gün için 82 bin 208 lira tutuyordu. Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla annelere 168 gün için iş göremezlik ödeneği verilecek. Annenin eline bu sürede en az 123 bin 312 lira geçecek. Bu tutar maaşa göre artacak. Brüt maaşı yüksek olan anneler daha fazla ödenek alacak.

Yarı zamanlı çalışmada ödemeyi kim yapıyor?

Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocukta 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün olarak uygulanıyor. Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR da brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışma ödeneği veriyor. İŞKUR yarı zamanlı çalışan anneye her ay için 16 bin 389 lira 65 kuruş ödüyor. İlk doğumunu yaparak 2 ay yarı zamanlı çalışan anne İŞKUR'dan toplam 32 bin 779 lira 30 kuruş alıyor.

Yarı zamanlı çalışan anneye işveren nasıl maaş ödüyor?

6 aya varan süreyle yarı zamanlı çalışan annelere, bu dönemde işveren de yarım maaş ödüyor. Eğer anne asgari ücretli ise işverenin vereceği tutar da aylık 14 bin 37 lira 75 kuruş, 2 aylık 28 bin 75 lira 50 kuruş oluyor. İŞKUR'dan gelen 16 bin 389 lira 65 kuruş ile birlikte annenin yarı zamanlı çalışma sırasında maaşı en az 30 bin 427 lira 40 kuruş oluyor. Bu rakam annenin maaşı yükseldikçe artıyor.

Emzirme ödeneği nasıl alınıyor?

Doğum yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası yani emzirme ödeneği ödeniyor. Yararlanmak için annenin ya da eşinin çalışıyor veya kendi işini yapıyor olması yeterli. Tek seferlik verilen bu ödemenin tutarı bu yıl için bin 621 lira olarak belirlendi.