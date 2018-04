Bu yıl pek çok kişi gibi benim de içimden 'Survivor'ı izlemek gelmiyordu. Çünkü ne zaman izlesem, All Star takımı Gönüllüler'i eziyordu. Ortada ne rekabet, ne heyecan vardı. Adeta işkence sahnesi izler gibiydim.

Hani mahalle maçlarında olur ya; bir takım diğerinden çok güçlüdür de, golleri atan bile zevk almaz. O zaman güçlü takımdaki bir-iki oyuncu, karşı tarafa geçer ki oyuna denge ve keyif gelsin. Acun da öyle yaptı. Hakan'dan sonra Nagihan'ı da Gönüllüler'e transfer etti. Ama yine olmadı. Hakan, sakatlıklardan kendini kurtaramadı. Nagihan iyi başladı ama karşı takımdaki müthiş kadın yarışmacılarla başa çıkamadı. Takviye olarak getirilen yeni yarışmacılar da fos çıkınca geriye tek bir yol kaldı: 'Survivor'ı yeniden başlatmak! Acun da öyle yaptı.

All Star'ın en başarılı genç isimlerinden Murat, Hilmi Cem ve Damla'yı karşı tarafa geçirip iki yeni takım kurdu.

Kuşkusuz bu müdahale, yarışmaya yeni bir renk ve heyecan getirecek. Ama isimleri Ünlüler ve Gönüllüler olarak değişen iki takımda, All Star-Gönüllüler ayrımı devam edecek. Bunu önümüzdeki ada konseylerinde göreceğiz. Kimse eski takımına vefasızlık etmek istemeyecek. All Star'cılar kendi takımlarındaki Gönüllüler'i yazacak, Gönüllüler de aynı tavırla karşılık vermeye çalışacak.

Ama All Star ekibindekiler çok daha güçlü ve başarılı olacakları için elenenler yine eski Gönüllüler olacak. Yani bu uygulama, eski Gönüllüler'i 'figüran' olmaktan kurtarmayacak.

Yarışma, All Star üyeleri arasında 'bireysel' olarak devam edecek.

'Survivor', yıllardır ülkemizin en fazla ilgi gören aksiyon yarışması. Acun'un bu büyük başarısını kimse yadsıyamaz.

Ama bu yıl, yarışmanın kurgulamasında büyük hata yapıldı. 'Yabancı takımlar dahil' kimsenin yenemeyeceği bir All Star kadrosu oluşturulduğunu ve bunun rekabeti ortadan kaldıracağını kimse önceden fark edemedi. Öyle olunca da 'Survivor 2018' 'yarışma kurallarının en fazla değiştiği sezon' olarak tarihe geçerken, ciddi oranda prestij kaybetti.

Acun, 'Survivor'ı tüm dünyaya yayıp adeta olimpiyatlara alternatif bir yeni çağ spor oyunu başlatmak isterken, kendi ülkesindeki yarışmaya odaklanamayıp sanırım biraz dikkat dağınıklığına uğradı. Ama tecrübesini konuşturup 'geç de olsa' doğru müdahalede bulunarak işi kurtardı. Keşke ekibindekiler, onu daha önce uyarabilseydi.

Sizi bilmem ama ben bu sezon ada konseyinde Acunmedya'nın kurmay heyetinin adını yazıyorum.