Şarkıyı radyoda ilk duyduğumda şaka sandım.

Hele sözlerinin, bugüne kadar bayıldığım romantik şarkılara imza atan Murat Başaran'dan geldiğini öğrenince iyice şaşırdım.

Önce size 'Manyak Severim' adlı şarkının sözlerini yazayım. Sonra tabii ki birkaç lafım olacak....

'Acıtsın sivri dilleri Delirtsin git git gelleri

Süründürsün yerde beni

Ben manyak severim

Ağlatmalı beni, çıldırtmalı

Arada bir kalemi kırdırtmalı

Böyle çıkar bizde aşkın tadı

Terelelli terelelelelli

Sen deli, ben senden deli

Seninle yar sonumuz belli

Manyak severim

Kıskandırsın oynatsın

Avucunda bazen beni

Tutsun kapıya atsın

Ben manyak severim

Bana deli lazım deli

Akıllısı bulmaz beni

Sevsem tutamazlar ki

Ben manyak severim

Ağlatmalı beni, çıldırtmalı

Arada bir kalemi kırdırtmalı

Böyle çıkar ancak aşkın tadı'

Hastalıklı aşkların her gün ana haberlere kriminal olaylar olarak yansıdığı bir coğrafyada 'manyaklığı' özendiren bu sözleri son derece tehlikeli buldum.

Hele şu 'Arada bir kalemi kırdırtmalı' sözü yok mu; aman ki ne aman...