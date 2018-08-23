Şarkıyı radyoda ilk duyduğumda şaka sandım.
Hele sözlerinin, bugüne kadar bayıldığım romantik şarkılara imza atan Murat Başaran'dan geldiğini öğrenince iyice şaşırdım.
Önce size 'Manyak Severim' adlı şarkının sözlerini yazayım. Sonra tabii ki birkaç lafım olacak....
'Acıtsın sivri dilleri Delirtsin git git gelleri
Süründürsün yerde beni
Ben manyak severim
Ağlatmalı beni, çıldırtmalı
Arada bir kalemi kırdırtmalı
Böyle çıkar bizde aşkın tadı
Terelelli terelelelelli
Sen deli, ben senden deli
Seninle yar sonumuz belli
Manyak severim
Kıskandırsın oynatsın
Avucunda bazen beni
Tutsun kapıya atsın
Ben manyak severim
Bana deli lazım deli
Akıllısı bulmaz beni
Sevsem tutamazlar ki
Ben manyak severim
Ağlatmalı beni, çıldırtmalı
Arada bir kalemi kırdırtmalı
Böyle çıkar ancak aşkın tadı'
Hastalıklı aşkların her gün ana haberlere kriminal olaylar olarak yansıdığı bir coğrafyada 'manyaklığı' özendiren bu sözleri son derece tehlikeli buldum.
Hele şu 'Arada bir kalemi kırdırtmalı' sözü yok mu; aman ki ne aman...