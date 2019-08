Geçen salı a Haber'in sabah programına konuk oldum. Hem biz konuklar, hem de seyirciler açısından son derece keyifli ve ufuk açan, bilgi içeren bir program oldu. Ancak bunda konuklar kadar programın sunucusu Haktan Uysal'ın da rolü büyüktü.

Gündemi değerlendiren, haber odaklı, canlı ve konuklu bir program sunmak hiç kolay değil. Bir yandan haberleri dinamik bir şekilde sunmak, diğer taraftan haber noktalarından canlı bağlantıları yönetmek, aynı zamanda konuşmaya pek hevesli konukları nazik bir şekilde program akışına uymaya zorlamak gerçekten de hüner işi.

Gündem programı yapmanın bir başka zorluğu ise siyasetten uluslararası ilişkilere, ekonomiden spor ve magazine kadar hemen her konuya hakim olma zorunluluğu.

Tahtaya vurup maşallah diyeyim, sevgili Haktan'da bunların hepsi fazlasıyla var. İki saat boyunca sunumunu pürdikkat takip edip falsosunu yakalamaya çalıştım.

Önümdeki not kağıdı bomboş kaldı.

Eğer siz de anchorman'lik adına istikbal vâdeden genç bir sunucunun mükemmel performansını izlemek istiyorsanız, hafta içi her sabah saat 10.00'da Haktan Uysal'ın sunduğu 'A Haber'de Bugün' programına bir göz atın derim.