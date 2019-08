Televizyon kanalları yeni sezon öncesi hummalı bir tanıtım faaliyetine girişti. Her kanal, yeni sezon tanıtım kliplerini değişik tarzlarda hazırlıyor.

Atv ise bu sezon çok farklı ve etkileyici bir tanıtım çalışmasıyla seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yıllardır "Dizi atv'de izlenir" sloganını seyircinin belleğine yerleştiren kanal, şu sıralar Karadeniz'de, İç Anadolu'da, güneyde ve doğuda çekilen dizileriyle, farklı kültürleri dünyanın dört bir tarafında izleyiciye sunuyor. Atv dizileri, kültürel değerlerimizden yola çıkarak toplumsal bellekte kendine önemli bir yer edinirken, Türk insanının ve kültürünün dünyaya tanıtılmasında önemli bir rol alıyor. Atv, çektiği dizilerle adeta Türkiye'nin dört bir köşesi arasında bir 'iletişim köprüsü' oluşturuyor.

İstanbul, Ankara, Adana, Mardin ve Trabzon'da çekilen ve klasik haline dönüşmüş dizilerine yenilerini de ekleyerek her sezon olduğu gibi bu sezon da adından sıkça söz ettirmeye hazırlanan, ilkleriyle, rekorlarıyla ve birincilikleriyle televizyon trendlerini belirleyen atv, yeni yayın döneminde bir ilke daha imza attı. Yıllardır en çok izlenen televizyon olma unvanını elinden bırakmayan atv, yeni yayın dönemi tanıtım filminde de bu unvanı borçlu olduğu izleyicilerine yer vererek teşekkürlerini sundu. Atv, tanıtım filmi için Türkiye'nin eşsiz coğrafyasını sergileyecek çekimleri tamamladı. 'Atv Türkiye'nin dört bir yanında' sloganının eksen alındığı tanıtım filmi, İstanbul'un Boğaz'ı ile Galata Köprüsü'nün, Adıyaman'ın Nemrut Dağı'nın, Antalya'nın Aspendos'u ile Kurşunlu Şelalesi'nin, Muğla'nın Dalyan'ı ileve İztuzu Plajı'nın, Nevşehir'in Kapadokya'sının, Mardin'in, Trabzon'un Sümela Manastırı ile Uzungöl'ünün, Rize'nin Kemer Köprüsü ile Ayder Yaylası'nın ve Tuz Gölü gibi mekanların büyülü atmosferini gözler önüne serecek.



BAŞROLDE İZLEYİCİLER VAR

Türkiye'nin dört bir yanında ilgiyle izlenen Atv, hazırladığı filmle sevilen dizi oyuncularını ve izleyicilerini de bir araya getirdi.

Türkiye'nin her köşesinden ayrı güzelliklerle dolu bu tanıtım filminde, oyuncuların ve izleyicilerin çaldıkları enstrümanlarla 'aynı ritmi tutturması' ortaya keyifli ve son derece anlamlı bir çalışma çıkardı. 18 farklı mekanda, 4K kameralar ve özel drone teknikleri ile gerçekleştirilen çekimler, yaklaşık iki aylık bir sürede tamamlandı.

Çekimlerin yapıldığı illerde yaşayan 50 kişiye yakın atv izleyicisi, filmde rol alarak ekran yüzlerine eşlik etti.