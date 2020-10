Cem Yılmaz bu aralar reklamdan reklama koşuyor. Önce Opet, hemen ardından Hepsiburada reklamıyla onsuz reklam kuşağı geçmiyor adeta...

Gelelim yukarıdaki başlığın anlamına... Sakın ola ki Cem Yılmaz'lı reklamların kalitesizliğine bir atıfta bulunduğum sanılmasın. Tam tersi, hepsi de özen, yaratıcılık ve zeka ürünü çalışmalar. Zaten öyle olmasa onun yer aldığı her reklam, zihinlerimizde bu kadar uzun süre kalmaz, piyasada bu kadar etkili olmazdı. Zira Cem'in reklamında yer aldığı ürün ya da hizmet adeta uçuyor.

Benim 'ucuzluk' dediğim, reklam verene maliyeti. Şimdi diyeceksiniz ki, "Yahu adam bir reklamdan tonla para alıyor, bu neyin ucuzluğu?" Efendim, bir reklamda Cem'i oynattığınız zaman yaratıcı ekibe yıllık izin veriyorsunuz. Zira Cem hem konsepti, hem temayı, hem diyalogları, hem metni, hem kostümü, kısaca her şeyi üstleniyor. Örneğin, son reklamında bugüne kadar beyazperdede canlandırdığı tüm karakterler resmigeçit yapıyor. Yani 'reklamın reklamı' çoktan yapılmış, seyircisi garanti. Ayrıca Cem'in sosyal medyadaki gücü sayesinde billboard'lara bile gerek kalmıyor. Herkes zaten onu konuşuyor.

Bundan 'ucuz' kampanya mı olur?







Zap'tiye

Estetik operasyonlar sonucu Lerzan Mutlu, Emel Sayın'a, Emel Sayın, Seda Sayan'a, Seda Sayan, Seren Serengil'e, Seren Serengil, Ceylan'a, Ceylan, Şükran Ovalı'ya benzedi. Acil olarak kendisine benzeyen ünlü aranıyor.







Uzaylı metin yazarları

Bir deterjan reklamı var, her izlediğimde metni yazanların uzayda yaşadığını bana düşündürüyor.

Efendim; kadın, sabah yatağında mışıl mışıl uyuyan kocasının başına dikilip "Kalksana uykucu, mucize oldu" diye bağırarak yeni aldığı deterjanı gösteriyor. Adam da "Yahu kadın, bunun için sabahın köründe adam uyandırılır mı?" demeden, mutlu mesut kalkıp, kirli gömleğini çamaşır makinesine atıyor...

Dedim ya, reklam metnini Andromeda galaksisinden gelenler yazmış olmalı. Nerede? Yemek tuzlu olduğu için karısını katledenlerin memleketinde... Yazarlara reklamın cingılıyla seslenmek isterim: He, tabi, tabi!..



Pişikopata bağlamak

Yeni pişik kremi reklamına bayılıyorum. Özellikle de cingılına... Eski günlerden kulağımızda kalan, MFÖ'nün 'Psikopatım' şarkısını devşirip 'Pişikopatım' yapmışlar. "Pişi pişikopatım, çok pis yanarım..."

Çocuk sahibi olanlar bilir. Pişik, en büyük huzursuzluk kaynaklarından biridir. Sadece bebek için değil, ailesi için de... Çünkü pişik olan bebeğin mutsuzluğu tüm aileyi sarar, evin tadı tuzu kalmaz. O dünya tatlısı çocuk gider, yerine sürekli ağlayan, sızlanan, arıza çıkarmak için bahane arayan 'pişikopat' bir çocuk gelir. Reklamın yaratıcı ekibini yürekten kutluyorum.



Bir bilmecem var çocuklar

"Bir bilmecem var çocuklar. Haydi sor, sor. Çayda kahvaltıda yenir. Acaba nedir, nedir? Bisküvi denince akla, hemen onun adı gelir... Eti. Eti, Eti..."

Bu reklam cingılını ilk duyduğumda ben bile çocuktum. Yani nereden baksanız 50 yıllık. Firma, yeni bisküvisini hâlâ aynı reklam müziğiyle tanıtıyor. Her şeyi çabucak eskittiğimiz şu dünyada 50 yıldır eskimeyen bir reklam müziği... Bestecisini, söz yazarını bulmak için araştırma yaptım, şimdilik bir sonuca ulaşamadım. Bilenler varsa bana yazsın lütfen.

Hazır söz eski reklamlardan açılmışken, benim gibi yarım asrı devirenler için zamanda kısa bir yolculuğa var mısınız?

"Ho ho ho Hoover, süpürür döver, her yeri temizleyen Hoover, Hoover, Hoover..." "Her gelin kızın rüyası Zetina dikiş makinası..." "Yok aslında birbirimizden farkımız ama biz Osmanlı Bankası'yız.."



Gaf kürsüsü

Habertürk'teki Burası Hafta Sonu programında Sümerolog Veysel Donbaz, bir efsaneyi anlatırken "Sonunda bir or...u bulup getirirler" deyince, sunucu Oylum Talu zor anlar yaşadı.



Ne demiş?

Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin'in sözleri izleyenlerin beynini yaktı: "Benim yorumum beni ilgilendirmez..."