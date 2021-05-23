Öyle tahmin ediyorum ki, cuma gecesi arama motorlarında en çok aratılan isim Celaleddin Harzemşah olmuştur. Atv'deki Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde hayatı anlatılan Harzemşah Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harzemşah Mengübert'in adı, müfredattaki tarih kitaplarında bir cümlede ya geçer, ya geçmez. Ama O, Türk devletlerine hükmedenler arasında kahramanlığı ile ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Neredeyse tek başına Moğol ordusunun Anadolu'da ilerlemesini durdurmuş, dünyayı titreten Cengiz Han'a kafa tutmuştur.

Memleketin bereketli topraklarında kim bilir daha adı tarih kitaplarında anılmayan, hak ettiği değeri bulamayan kaç kahraman Anadolu aslanı vardır... Bu vesile ile Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'dan sonra ekranda tarih dersine devam eden Atv'ye hepimizin teşekkür borçlu olduğunu düşünüyorum. Tarihi olayları eğip bükmeden, onları gerçeklikten uzaklaştırıp reyting uğruna masallaştırmadan, tarih uzmanlarının ciddi gözetiminde yazılan senaryoları ve hiçbir masraftan kaçınılmadan gerçekleştirilen görkemli prodüksiyonlarıyla tarih dersini evlerimize taşıyan Atv yönetimi ve yapımcı Mehmet Bozdağ'ı gönülden kutluyorum.

Dizinin ilk bölümü ise nefes kesici bir tempoya sahipti. Savaş sahnelerindeki kılıç koreografileri kusursuzdu. İlk dakikalara damga vuran aslan yakalama sahnesindeki 3D animasyon ve görsel efektler de standart üstüydü. Ayrıca ortak yapımda bazı karakterlerin Özbek oyunculardan oluşması da yapımın gerçeklik katsayısını artıran unsurlardan biriydi.

Dizideki oyuncu seçimini de son derece başarılı buldum. Yüzü eskimemiş isimlerden Emre Kıvılcım hem aksiyon hem de dram sahnelerinde son derece başarılıydı. Ona eşlik eden Yulduz Radjabova da belli ki gelecek bölümlerde pırıl pırıl parlayacak. Ama beni en çok etkileyen oyunculuk performansı, beklediğim gibi, müthiş bir tiyatro eğitimine ve kariyerine sahip Gülenay Kalkan'dan geldi. Canlandırdığı Türkan Hatun'un, tüm sarayı elinde tutan o baskın kişiliğini harika bir oyunculukla nakış gibi işledi.

Hem çarşamba hem cuma akşamları Atv ekranlarında dünyanın en keyifli iki tarih dersi var. Atv bu işleviyle TRT'nin uzaktan eğitim kanalı EBA TV'ye rakip olacağa benziyor...



Magazincilerin 'Yüz Tanıma Sistemi'

Helal olsun Show TV'deki Cumartesi Sürprizi muhabirlerine... Neden mi? Muazzam bir 'yüz tanıma sistemi' geliştirmişler de onun için. Öyle ki; havaalanlarında, metrolarda emniyet güçlerinin kullandığı o elektronik yüz tanıma sistemleri var ya, hah işte onların pabucunu dama atacak kadar etkili.

Hafta sonu Cumartesi Sürprizi'ni izliyorum. Dış ses dedi ki, "Kapanmada hangi ünlü dışarıya çıksa kameralarımız oradaydı." Bu cümle bana çok iddialı gelmişti. Ama izledikçe inandım. Hele bir Nesrin Cavadzade röportajı vardı ki inanılır gibi değildi. Cavadzade beyaz bol pantolonun üzerine kapişonlu montunu giymiş, yüzüne hem maske hem de kocaman siyah bir gözlük takmıştı. Eminim, onu bu halde annesi bile tanımazdı. Ama acar muhabir yetişip, mikrofonu ağzına dayayıverdi. Bu haliyle bile sobe'lenen Cavadzade'nin yaşadığı şok görülmeye değerdi doğrusu.

Bu arada 17 günlük tam kapanma sürecinde bile hafta sonu ikişer saatlik programları dolduracak malzemeyi bir şekilde bulan, yani ekmeklerini taştan çıkartan Show TV'nin Cumartesi/ Pazar Sürprizi ve Kanal D'nin Magazin D programı ekiplerini gönülden kutluyorum.



Gaf'let kürsüsü

İsrail'de yayın yapan Kanal 20 televizyonunun askeri yorumcusu Koba Finkler, Filistinlilerin yaşadığı Şefa Amr'daki futbol sahasına düşen rokete ilişkin, "Orada birçok kişinin öldürülmesine yol açmadığı için çok üzgünüz" demesin mi?



Zap'tiye

Ünlü aktrist Kate Moss uykusunu 17 bin dolara satmış. Bekarlığımda Kate Moss'u rüyamda çok görmüşlüğüm vardır. İkinci elde para eder mi acaba?



Ne demiş?

Atv'deki Tatlı Sert'ten bir diyalog: Stüdyodaki Sultan Mercan: Müge hanım, ben sizi izlemek için çok yemek yaktım. Müge Anlı: 45 dakikada bir reklama çıkıyoruz. Yemeklerinizi ona göre ayarlayın.