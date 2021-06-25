Katılalım ama gülmekten... Yahu Eurovision mu kaldı? Avrupa Yayın Birliği EBU'nun hangi kararı uygulanıyor? Daha doğrusu, alınmış bir kararı var mı? Herhangi bir yaptırım gücü kalmış mı? Alın işte, TRT tüm Avrupa ve yakın doğuya ulaşan kanallarından EURO 2020'yi çatır çatır yayınlıyor. EBU "Aman yurt dışı yayınlarını şifreleyin" filan diyor, bizimkiler sallamıyor. En kötüsü ne olur? O frekanstan yayın durdurulur. Kurum da TRT HD, TRT Spor HD ve TRT 4K için uydu değişikliğiyle başka frekansa geçip turnuvanın sonunu getirir.

Diyeceğim o ki, bu sürreal dijital çağda EBU ve onun ürünü Eurovision'u kimse takmıyor. Tıpkı yıllardır girmeye çalıştığımız Avrupa Birliği'nin şimdilerde parçalanıp, dağılmaya aday, güdük bir oluşum haline gelmesi gibi.

Efendim; Eurovision yarışması, Türkiye'nin tanıtım platformuymuş. O eskidendi efendiler... Türk'ü artık dünya tanıyor. Turizm cennetleriyle, insanlığın sıfır noktası Göbeklitepe'yle, dünyanın en büyük havayolu şirketi THY'siyle, onun uçaklarının indiği parmak ısırtan İstanbul Havalimanı'yla, koronavirüse çare olan aşıyı üreten bilim insanlarıyla... Yani artık Türkiye'yi tanıtmak için Hadise'nin Düm Tek Tek eşliğinde kalça titretmesine ihtiyacımız kalmadı beyler... Yok eğer ille de bir uluslararası müzik organizasyonunun içinde olmak istersek, onun da tillahını biz yaparız. Bodrum Kalesi'nde öyle bir uluslararası şarkı yarışması organize ederiz ki, bir zamanların San Remo'su, yanında mum ışığı gibi kalır. Yeter ki isteyelim...

Diyeceğim o ki; Baltık ülkelerinin birbirini pışpışlamasını, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Yunanistan'a verdiği yüksek puanlarla ENOSIS'e bağlılığını göstermesini izlemek için Eurovision'a katılmamıza gerek yok. Yaparız en kralından Bodrum Uluslararası Şarkı Yarışması'nı, Eurovision gelip bize katılır...



Elon Musk borsası

Elon Musk ismini artık neredeyse herkes biliyor. Özellikle elektrikli ulaşım üzerine projeleriyle dünyanın en çok kazanan iş adamları arasında ilk üçte sayılıyor. Ama Musk'ın bir başka özelliği daha var: Tek cümlesi ile dünya ekonomik piyasalarının yönünü değiştirebiliyor. Daha önce tek bir tweet ile kripto para piyasasının dibe vurmasını, altın ve doların yükselmesini sağlamıştı. Bu kez cümle kurmasına bile gerek kalmadı: Bitcoin ambleminin yanına kırık kalp emojisi ekleyince piyasalar bir kez daha alt üst oldu. Meğer Musk, Tesla adını verdiği ve büyük talep gören elektrikli otomobillerin sermaye oluşumunda artık Bitcoin kullanılmamasına karar vermiş. Kripto paralar ile yolunu ayırdığını da kırık kalp emojisi ile anlatmış.

İşte bu kırık kalp emojisi koca bir taş olup, piyasaların belini kırıverdi. Bitcoin'in piyasası 40 bin dolardan 35 bin dolara düştü. Bu yüzden kripto para yatırımcılarının 114 milyon doları bir anda buhar olup uçtu... Musk bunun üzerine yatağında gözyaşı döken bir adam görüntüsü eşliğinde "Niye ağlıyorsun ki?" cümlesini paylaştı. Yani kısa yoldan kâr elde etmek isteyen ve parasıyla adeta kumar oynayanlarla dalgasını geçti.

Ne FED, ne NASDAQ, ne Wall Street... Artık dünyanın parasına yön veren yeni bir 'aktör' var. Sanal piyasaların elektriğiyle çarpılmamak için gözünüz ve kulağınız Musk'ta olsun derim...



Gaf kürsüsü

Daha önce verdiği bir röportajda "Ben parti kızı değilim, Karadeniz kızıyım. Mini etekle işim olmaz" diyen oyuncu Öykü Çelik, Bodrum'daki partide mini elbisesi ile görüntülenmesin mi?



Zap'tiye

Konya'da karısını 46 yerinden bıçaklayarak öldüren katil kocaya mahkeme "Öldürürken zevk almadığı ve bu nedenle canavarca hislerin oluşmadığı" gerekçesiyle ceza indirimi uyguladı. İşte şimdi acayip keyiflenmiştir...



Ne demiş?

Eurovision'a yeniden katılmamız gündemdeyken, gözlerin çevrildiği Aleyna Tilki şöyle dedi: "Ben lokal bir şarkıcı olarak Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek istemiyorum. Global bir şarkıcı olarak ülkemi şampiyonlar liginde temsil etmek istiyorum."