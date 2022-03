Her özel günde olduğu gibi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının yapıldığı 18 Mart'ta da A Haber ortaya koyduğu özenli ve detaycı haberciliğiyle rakiplerinin bir adım önündeydi.

Gün boyu süren özel yayın sabah erken saatlerde başladı. Derslerine çok iyi çalıştıkları her cümlelerinden belli olan A Haber'in tecrübeli sunucu ve muhabirleri, özellikle ilettikleri birbirinden ilginç notlarla adeta habercilik dersi verdiler. Bu bilgi yağmuru, köprü ve çevresinden yapılan özel drone çekimleriyle de desteklenince ekran başındakilerin keyfi ikiye katlandı.

Yayın boyunca bilgi dağarcığıma neler katmadım ki? Örneğin, unutulmaz Çanakkale Türküsü'nün yaratıcısı İhsan Ozanoğlu'nun oğlu Günay Ozanoğlu, türkünün içinde geçen "Çanakkale içinde aynalı çarşı" sözünün gerçek anlamını anlattı. Meğer o sözler hiçbir gerçek çarşıyı anlatmazmış. Süngü savaşının şiddetlendiği anlarda birbirine çarpan çeliklerin kıvılcımlarını sanki bir aynalı çarşının içinde savaşılıyormuş gibi betimlermiş.

Köprü 2023 metrelik ayak açıklığı ile hem Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeliyor, hem de bir dünya rekoru kırıyor. 318 metrelik ayak yüksekliği ise üçüncü ayın 18'ine yani Çanakkale Deniz Zaferi'ne selam duruyor. Ayrıca önümüzdeki günlerde köprünün pilon uçlarına yerleştirilecek uzantılar da şeklini Seyit Onbaşı'nın insanüstü bir gayretle kaldırdığı top mermisinden alıyor.







EN ÇEVRECİ KÖPRÜ

1915 Çanakkale Köprüsü'nün en çevreci inşaat projesi olduğunu da yine A Haber yayınında öğrendim. Meğer bölgedeki yunuslar rahatsız olmasın ve kolayca geçiş yapabilsinler diye denizin içine kurulan ayaklardaki çalışma tam 18 kez durdurulmuş. Bölgeye özgü pina midyeleri zarar görmesin diye 1050 midye yeni yaşam alanlarına taşınmış ve onlar için özel bir habitat oluşturulmuş. Ayrıca inşaat için kesilen her ağacın yerine 5 fidan dikilmiş. Bu çalışma ile şimdiye dek 5420 yeni ağaç yükselmiş. Diğer yandan eskiden olduğu gibi en az bir buçuk saat tutan geçiş süresinin 6 dakikaya inmesiyle, karbon salınımının ne kadar azaltılacağını söylemeye bile gerek duymuyorum.

Bir özel not da benden olsun: 15 Temmuz Çanakkale Köprüsü'nde 5 bin işçi çalışmış. Çanakkale geçilsin diye 30 bin kişi (13 bini köprüde, 17 bini çevre yollarında) kanını ve terini akıtmış. 1915'de geçilmesin diye ise 155 bin kişi...



VUR GAZETECİYE...

Dizi senaryolarında gazetecilik mesleğine yapılan ağır saldırı ve ithamlar giderek artıyor. Son olarak Show TV'nin Baba dizisinde de benzer bir sahne vardı. Zengin iş adamı İlhan, rakip ailenin oğlu Servet'e "Sizin aileyi ilgilendiren her haber önce benim önüme gelir. Ben yazma dersem, yazmazlar" dedi. Oysa sözünü ettiği skandalın yaşandığı kulübün önünde nereden baksanız 5 ayrı kanal ve gazeteden muhabirler ve kameramanlar vardı. Kanalların, gazetelerin beşini, onunu birden susturan, hepsini kendisine bağlayan iş adamı ha? Dizi sahnesi bile olsa, mesleğe 42 yılını vermiş biri olarak bu sahnenin beni derinden yaraladığını söylemeliyim. Gelsin bakalım bir iş adamı, benim elimi tutmaya kalksın. Sıkı mı?..

Aynı İlhan efendi, İzmir'deki bir anaokulunun öğretmenini de müdüre para vererek kovdurttu. Haydi buyurun bakalım, bir çamur da eğitim camiasına...

Gazetecilik, öğretmenlik, doktorluk, askerlik, polislik cefakârca yapılan, özveri gerektiren, kutsal mesleklerdir. Senarist arkadaşlar lütfen ağızlarına başka sakız bulsunlar...



Gaf'let kürsüsü

CHP'liler 1915 Çanakkale Köprüsü'nü pahalı bulmuşlar. Bir şahane eser her ne kadar Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlasa da, bir ulusun bağımsızlığının yüz yıllık simgesi olsa da, dimdik yükselen ayaklarıyla, düşmana baş eğmeyen ecdadımıza selam dursa da, ucuz zihniyetlere ilelebet pahalı gelecektir.



Zap'tiye

Rusya-Ukrayna savaşı her gün daha büyük bir yıkıma yol açmasına rağmen bültenlerde dördüncü sıraya kadar düşmüşse, Allah, Ukraynalı kadın ve çocukların yardımcısı olsun.



Ne demiş?

Cevat Paşa, Çanakkale Deniz Zaferi'nin ardından gözlerini kaybeden askerin başında gözyaşı dökerken, Mehmetçik yerinden doğruldu: "Üzülmeyin komutanım, benim gözlerim zaten göreceğini gördü..." (TRT Belgesel'deki Savaşın Kaderini Değiştirenler belgeselinden)