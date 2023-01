Pazartesi günü Kanal D'deki Neler Oluyor Hayatta programında Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı son derece önemli bir habercilik olayının altına imza attılar. Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın suç örgütünde yıllarca yer aldıktan sonra itirafçı olan ve davaya müşteki olarak katılan Özkan Mamati'nin programda yaptığı ifşaatlar ve ilk kez ekrana gelen özel görüntüler kan dondurdu. Bakmayın siz programdaki açıklamaların manşetlere taşınmadığına... Yayın grupları arasındaki acımasız tiraj ve reyting savaşı buna engel oldu. Programla ilgili sosyal medya paylaşımları ise örgüt tarafından engellendi.







İtirafçı Mamati, 40 yıldır faaliyet gösteren Adnan Oktar örgütünün tıpkı FETÖ gibi son derece tehlikeli bir silahlı örgüt olduğuna dikkat çekti. Örgütün televizyon kanalında kediciklerin başrolde olduğu komik ve saçma görüntülerin ise asıl suçların gizlenmesi için "paravan" olduğunu söyledi. Örgütün üst düzey yöneticisi Oktar Babuna'nın İsrail'de devlet başkanı muamelesi gördüğünü ve İsrail Parlamentosu'nda konuşma yaptığını hatırlatan Mamati, örgütün aslında Avrupa ve Azerbaycan'da yuvalanan karanlık güçler tarafından yönetildiğini de iddia etti.

Örgütün daha sonra kedicik olarak nitelendirdiği genç kadınları ağına düşürmek için akla hayale gelmeyecek yöntemlere başvurduğunu da söyleyen Mamati, bu amaçla örgüte bağlı yakışıklı gençlerin vapur iskeleleri, kafeteryalar ve üniversite kampüslerinde sistematik şekilde "pusu kurduğunu" söyledi. Kediciklerin hücre şeklindeki odalarda esir hayatı yaşayıp, zulüm gördüğünü, hepsinin odalarındaki özel numara verilmiş dahili telefonlarla iletişim kurduğunu, ortam dinlemesine önlem olarak da mektuplaştıklarını belirten Mamati, verilen cezalarda bu yazılı belgelerin etkili olduğunu ifade etti. Örgütün elebaşılarının hapiste olmasına rağmen, kalıntılarının baskı, tehdit ve şantaja devam ettiğini, sosyal medyada kullandıkları özel bir program sayesinde istedikleri kişiyi itibar suikastına uğrattıklarını belirten itirafçı, "Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa, Adnan Oktar'ı yarın hapisten çıkartırlar" dedi.



Sevim Teyze'ye cevabınız var mı?

Her zaman söylerim, Anadolu'nun toprağından yetişen, hiçbir eğitim almamalarına rağmen hayat üniversitesinin felsefe bölümünden mezun olmuş halk bilgeleri, pek çok akademisyene taş çıkartır diye...







Bu kez de Vanlı Sevim teyzemiz çıktı, dedi ki: "Burayı bırakıp gidenler, büyük şehirden arayıp peynir yolla, ceviz gönder, balık, yağ, ekmek yolla deyip dururlar. O zaman niye buraları bırakıp gittiniz?"

Tez konusu olacak kocaman bir konuyu tek cümleye sığdırma becerisi, sadece bizim halk bilgelerimize özgüdür.



Köylük yerlerde neler oluyor?

Atv'deki Müge Anlı'nın programında yüzsüzlüğü, umursamaz tavırları ve cüretkarlığı ile izleyen herkesin sinir katsayasını arttıran, sonunda da küçük bir çocuğu taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan Sinan Sardoğan olayından çıkartacağımız çok ders var. Bana göre bunlar içinde en önemlisi, köylerdeki ahlak erozyonunun eriştiği korkutucu boyut.

Düşünün; adamın biri, köyde çoğunluğu yaşlı olan pek çok kadına musallat olmuş, onların evlerinin önünde dolanıp durmuş, iğrenç fotoğraflar ve mesajlar göndermiş, her fırsatta namuslarına dil uzatmış ama o köy bunu neredeyse "olağan" karşılamış. Olay, Müge Anlı'nın programında ortaya çıkana kadar kimse sesini soluğunu çıkarmamış,

Ben çok endişelendim. Ya siz?..



Zap'tiye

Eceli gelen fırsatçı, cami otoparkına sıfır otomobil stoklarmış...



Gaf kürsüsü

Milyoner yarışmacısı Simay, hobilerinin resim yapmak ve ata binmek olduğunu söyledi. Arkasında oturan ablası Melis ise anında yalanladı: "Resim yaptığını hiç görmedim. Çok korktuğu atlara ise benim sayemde dokunabildi ama hiç binmedi."



Ne demiş?

"İnsanı sözünden, hayvanı yularından tutarsın." (Atv'nin Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir'in sözü)