Haber kanallarındaki savaş yorumcularının haline hem acıyor hem de acı acı gülümsüyorum. Her akşam İran - İsrail savaşı çıkacak diye hevesle stüdyoya giriyorlar ama savaş bir türlü çıkmıyor. Öyle olunca da ellerinde sopalarıyla barkonun önünde saatlerce çelik çomak oynamak zorunda kalıyorlar.

Bölgedeki muhabirlerin işi de zor. Stüdyodakiler istiyor ki savaş muhabirleri bir aksiyon bildirsin ama bir türlü olmuyor. Geçenlerde İsrail'in salladığı bir füze Lübnan sınırında çalıları tutuşturdu. Hortum tutsan 15 dakikada sönecek çalı çırpı yangınını CNN Türk'te 3 saat boyunca "Lübnan sınırı yanıyor" diye ballandıra ballandıra anlattılar.









Peki ha bugün, ha yarın, az sonra, şimdi diye ilan edilen İran misillemesi neden gerçekleşmiyor?

Bilirsiniz, "Çin işkencesi" diye bir şey vardır. Çinliler savaş esirlerini, damlatan bir musluğun altına getirirler. Gözlerini bağlayıp, alınlarına şıp şıp su damlatırlar. İşkence, suyun damlaması değildir. İki şıp arasında geçen o süredir. Musluğun altındaki esir yeniden ne zaman damlayacak diye düşünmekten sinir krizi geçirir ve çözülür.

İşte İran'ın yaptığı da bu. İsraillileri "Füze ne zaman tepemize düşecek?" diye stres içinde kıvrandırmak. Korkaklıklarıyla nam salmış Siyonistleri bir gece değil, korkudan her gece öldürmek...



Köpekten "helâl lokma" dersi

"Helâli, haramı köpekten mi öğreneceğiz?" demeyin. Eğer izlemediyseniz önce herhangi bir arama motoruna "Köpekten helâl lokma" diye yazın, o ibretlik videoyu izleyin ve ondan sonra da anlatacaklarımı dinleyin.









Tokat'ta yeni yavrulamış bir sokak köpeği henüz açılmamış olan bakkala servis yapan fırıncının, önüne bıraktığı ekmeği yemedi ve yanında dakikalarca bekledi. Ta ki, her sabah ona ekmek veren bakkal, dükkanını açmak için gelip de o ekmeği yeniden hayvana uzatana kadar. Köpek "helâl olduğundan" emin olduktan sonra ekmeği aldı ve yuvasının yolunu tuttu... Belli ki, hak ettiğinden, helâl olduğundan emin olmadığı tek bir lokmayı yavrularının boğazından geçirmek istemiyordu.

Ya, işte böyle... Bin vaazdan, milyon nasihatten daha etkili dersi bir köpekten alacağımız kimin aklına gelirdi ki?..



CHP'ye yeni logo önerisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, logolarındaki devletçilik okunu yeşil ve mor renklere boyayacaklarını açıkladı. PKK aşığı DEM Parti'nin logo renklerine özendiği ortaya çıkıp da eleştiriler gelince parti sözcüleri hemen tornistan yaptı.









Madem Özgür Özel'in gönlünden DEM'lenmek geçiyor, o zaman kendilerine yeni bir logo öneriyorum: Alt kısmı mor, üstü yeşil bir çaydanlık ve ucundan çıkan buhar olmuş gri renkte altı ok... Nasıl ama?



Zap'tiye

Olimpiyatta Çin'i yenip altın madalya kazanan ABD (!) Masa Tenisi Milli Takımı.









Gaf kürsüsü

A Spor'daki Son Sayfa programına konuk olan Teknik Direktör Güvenç Kurtar, Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini ısrarla 12 kişi yaparak spiker Ceyda Dönmez Baloğlu'nu çıldırttı.



Ne demiş?

Sokak röportajında vatandaşa "Antrikot nedir?" diye sordular. Emekli amcamız cevapladı: "Kasapta baktığım şey. Kasap sadece baktığım için bile para istiyor... He, he, he..."