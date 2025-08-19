"Irak'ta, Suriye'de ne işimiz var?" dediler, oralara girip ABD ve İsrail'in planı olan Kürt Koridoru'nu bozduk.

"Kosova'da ne işimiz var?" dediler, BM'yi de harekete geçirerek Bosna'daki soydaşlarımızın tamamen yok edilmesini önledik.

"Libya'da ne işimiz var?" dediler, yaptığımız deniz sınırı anlaşması sayesinde Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail'in Akdeniz'de elimizi kolumuzu bağlama girişimini engelledik.

Şimdi de uzay üssü kurduğumuz Somali'de ne işimiz olduğunu sorguluyorlar. Onu da ben anlatayım:

Burada amaç Ay'a gitmek, Mars'ı fethetmek filan değil. (O da olur inşallah) Bundaki temel gayemiz, gelecekte büyük öneme sahip olacak uydu haberleşmesi ve navigasyon teknolojisinde dışa bağımlı olmaktan kurtulmak. Yaptığımız uyduları yine kendi imkanlarımızla fırlatıp yörüngeye oturtmak.

Peki neden bu üssü ta Somali'de kuruyoruz? Memlekette yer mi yok? Çünkü Somali ekvator çizgisine yakın da ondan. İyi de uzaya roket gönderirken niye ekvatora yakın olmak gerekiyor? Çünkü orası dünyanın şişko göbeği. Hem yolu kısaltıp yakıt tasarrufu sağlıyor hem de roketler burada dünyanın daha yüksek dönme hızından faydalanarak ivmeleniyor. Pek çok ülke yine aynı kuşağa yakın olan Fransız Guyanası'ndan roket fırlatıyor.

Umarım zır cahil "istemezükçüler" için yeterince açıklayıcı olmuştur.



Uğurlu tik'in kerameti

Bundan 10 yıl önce, 30 Eylül 2015'de bu sütunlarda Hande Erçel için şöyle yazmıştım:

"Güneşin Kızları dizisinde Hande Erçel (Selin) rolünü her bölüm biraz daha büyütüyor. Güzel fiziğinin yanı sıra vücut dilini, sesini ve mimiklerini de büyük bir ustalıkla konuşturuyor. Öyle tahmin ediyorum ki, dizi yapımcıları ona bir gençlik dizisinin başrolünü vermek için Güneşin Kızları'nın bitmesini dört gözle bekliyorlardır..."

Bizim köşenin okurları benim uğurlu tik'in hikmetini bilir. İlk kez gözüme çarpan genç oyuncu ve şarkıcıların kısmeti hemen açılır. Hande Erçel de şimdilerde Barış Arduç ile birlikte Atv'nin yeni sezonda başlayacak dizisi Aşk ve Gözyaşı'nın başrolü için sette ter akıtıyor.

Yıldız avcısı bir menajer ya da prodüktör olsaydım şimdi Miami'deki malikanemde puromu tüttürüyor olabilir miydim acaba?



En ekonomik başkan Koç (!)

Bakmayın siz eleştirilere, Fenerbahçe tarihinde kulübe en fazla para kazandıran başkan Ali Koç'tur. (!) Düşünsenize, Galatasaray gibi üst üste şampiyonluklar kazanıp logosuna yıldız üstüne yıldız eklese ne olurdu? Tüm logolar değişecek, stat ve kulüp binaları ile store'lardaki tabelalar, afişler yenilenecek. Statta yapılacak şampiyonluk kutlamalarının masrafı da cabası. Bu yüke bütçe mi dayanır?

Örneğin, ben 15 yıl önce bir arkadaşımın hediye ettiği üç yıldızlı Fenerbahçe eşofmanımı hâlâ giyiyorum. Fermuarı bozuldu, kumaşı tüylendi, rengi hafiften soldu ama olsun... Teşekkürler Başkan... (!)

Yeri gelmişken birkaç söz de Teknik Direktör Jose Mourinho'ya:

Devre bitmeden 5 dakika önce soyunma odasına gitmek de nedir? Bu neyin tribidir? Üstelik bunu ilk defa da yapmıyor. Ben yönetimin yerinde olsam "kaytardığı" dakikaları maaşından keserdim.

Mourinho ayrıca basın toplantısında medya mensuplarını aşağılayıp, "Rakip uzun topla çıkıyor. Önde nasıl baskı yapalım? Belki de siz uzmanlar söylersiniz" diye dalgasını da geçti. Hepimizin yerine Rıdvan Dilmen sosyal medyasından cevap verdi. "Göztepe 10 kişi kaldığında Yusuf ve Fred'i çıkartıp, İrfan Can ve Oğuz'u kanatlara koyarak santraforlara orta yaptırtmayı düşünmek bu kadar mı zor?"

Mourinho hem futbol zekasını hem de psikolojik dengesini kaybetmiş görünüyor. Artık ondan fayda gelmez. Kendisine bile...



Gaf'let kürsüsü

"Sevgilime 36 ay taksitle pırlanta yüzük aldım. Ayrıldık. Kadın evlendi. 1,5 yaşında çocuğu var. Yüzüğün 9 taksiti kaldı." (Sosyal medyadan)



Zap'tiye

Keneleri avlamaları için doğaya salınan iki keklik yurtdışına kaçmış. Kesin "Ekosistem" ile bir alâkaları vardır!



Ne demiş?

Üçkağıtçı filminde öleceği söylendikten sonra "Benim bavullarımı toplamam 20 yıl sürer" diyen Kemal Sunal bu sözden tam 20 yıl sonra vefat etti.