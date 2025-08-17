Özcan Deniz ve ailesinin, gündemi bu kadar çok meşgul etmesinden siz de sıkılmadınız mı? Yahu alt tarafı aile içi anlaşmazlıklar. Hani her ailede olduğu ve olabileceği gibi... İki erkek kardeşin iş ortaklığı bozulmuş falan filan... Bütün mesele bundan ibaret. Aman efendim, ne kardeşlerin vergi kaçakçılığı kaldı, ne Samar Dadgar'ın (Özcan Deniz'in eşi) kayınvalidesi tarafından tekmelenmesi, ne annenin evlatları için "Ne bayrama, ne sela'ma" demesi, ne de Özcan'ın annesine sosyal medyadan tam 40 mesajla cevap verip "Ben sizin köleniz değilim" demesi...

Her gün ailenin bir ferdi sanki mecburmuş gibi medyaya konuşuyor, programa çıkıyor ya da sosyal medyasından paylaşım yapıyor. Yahu aile mahremiyeti denen bir şey var. Benim bildiğim; dört duvar arasında yaşanan, dört duvar arasında kalır.

Haydi bizim meslektaşlar "hazır malzemeyi" değerlendiriyorlar diyelim, peki Deniz ailesinin kendilerini rezil etmekten başka ellerine ne geçiyor?

Susun biraz kardeşim. Vallahi kafam şişti. Komşum olsaydınız, gürültü şikayetiyle polis çağırırdım...



Saadet Konağı'nda Gulyabani paniği

Atv'de her hafta yelkenlerini reyting rüzgarlarıyla dolduran Aile Saadeti bence bu yazın değil bu yılın dizisi olmaya aday.

Aile Yılı'nın ekrandaki temsilcisi Aile Saadeti, sıcacık hikayesi, mükemmel oyunculukları ve kusursuz rejisi ile olduğu kadar her hafta izleyicilere hazırladığı tatlı sürprizleriyle de kendisine kemik bir seyirci kitlesi edindi. Geçen hafta Demet Akbağ'ın konuk oyunculuğuyla renklenen dizi, önümüzdeki günlerde bir başka gelişme ile takipçilerini şaşırtacak. Türk edebiyatı ve sinemasının ilk fantastik karakteri Gulyabani bu kez Saadet

Konağı'nda korku estirecek.

Süt Kardeşler filminin unutulmaz hayali kahramanı Gulyabani'nin filmde kullanılan kuklası, özel izinle İstanbul Sinema Müzesi'nden alınarak Aile Saadeti setine getirildi.

Tüyo şimdilik bu kadar. Gerisi Aile Saadeti'nin yeni bölümlerinde.



Milyoner sorusu olabilir

1807'de doğan ve 1882'de vefat eden Valentina Vassilyeva, meğer Guinness Dünya Rekorları tarafından tanınan "tarihin en çok çocuğu olan kadını" unvanına sahipmiş.

Valentina, Rusya'nın Shuya kentinden bir köylü olan Feodor Vassilyev'in ilk karısıydı. Valentina, hayatı boyunca 27 kez doğum yaptı ve 16 ikiz, 7 üçüz ve 4 dördüz olmak üzere toplam 69 çocuk dünyaya getirdi.

69 çocuk... Kadın resmen bir köyü doğurmuş. Atv'deki Kim Milyoner Olmak İster'in soru bankası bunu nasıl atladı, inanamadım. Tam onlara yakışan bir soru olurdu. Belki yine sorarlar ve bakarsınız bir yarışmacı, Yakından Kumanda okuru olduğu için milyonluk ödüllere ulaşır...



Şeref kürsüsü

Ömer Halisdemir'in kızı Elif Halisdemir teğmen oldu. Allah yolunu açık etsin.

Zap'tiye

Artık köftede et, dondurmada süt, balda arı ve memlekette ahlâk aramaktan vazgeçtim...

Ne demiş?

Rize'de bir genç, yeşil elbiseli kıza laf atar: Yeşilu da çok severum." Kız: "Söyle anana da bağlasun senu çayira..."