Bana göre ülkemizde umutla filizlenen toplumsal barış sürecinin başarıya ulaşmasında en büyük görevlerden biri de sanatçılara düşüyor. Zira yıllardır birlikte aynı türküleri söyleyen, Babam ve Oğlum filmine ağlayıp, Kemal Sunal'a birlikte gülen halklar arasında ayrı gayrı olur mu?







Bu konuda ilk adımı İbrahim Tatlıses attı. Ünlü sanatçı, barışa olan inancını ve desteğini bir kez daha sanat yoluyla dile getirdi. İbo, çözüm süreci döneminde gerçekleşen Diyarbakır buluşmasında Şivan Perver ile birlikte seslendirdiği "Megri Megri" türküsüne, barış sürecine ithafen Türkçe sözler yazdı.

Şarkının klibinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. 41 yıllık terör belası sona erme süresine girmiştir" sözlerine de yer verildi.

Söz ve bestesi anonim olan, İbrahim Tatlıses'in Türkçe sözlerle yeniden düzenlediği "Megri Megri" Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle bugün tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında yayında!

Haydi inşallah... Halayı da, horonu da, zeybeği de aynı ateşin etrafında hep birlikte oynayacağımız günler yakın olsun...



Sinek küçüktür de...

Çin'de sivrisineklerden bulaşan Chikungunya virüsü ülkeyi sarmayı başladı. Dünya Sağlık Örgütü, bölgede sivrisinek kaynaklı vaka sayısının son 2 haftada 4 bin 14'e çıktığını bildirdi.

Haberi okuyunca nedense (!) aklıma Bill Gates geldi. Bu milyarder arkadaş, 18 Ağustos 2022'de bir tweet atmış ve Kolombiya'da bilim adamlarının sivrisinek ürettiğini belirtmişti. Dünyayı paniğe sürükleyen bu açıklama "planlı salgın" teorilerini de gündeme taşımıştı.

Her gün başımıza başka musibet dolayan şu dolar milyarderlerinin bizimle zoru ne, bir anlayabilsem... Muhtemelen sıkıntıları, dünyayı tek başlarına yönetmek. Yahu servetiniz yedi sülalenizi yaşatır, bu ne ihtiras, bu ne açgözlülük?..



Bu yoncadan bize de lazım

Geçenlerde genç bir sürücü, önünde hata yapan aracın şoförüne tepki göstermek için otomobilinden inmiş ancak şoförün yaşlı olduğunu görünce elini öpüp, "Allah uzun ömürler versin amcacım. Hayırlı yolculuk" demişti.

Bu olayı görünce Japonya'da yıllardır yollarda olan bir uygulamanın bize çok yakışacağını düşündüm. Orada 70 yaş ve üzeri sürücüler, araçlarına rengarenk bir yonca çıkartması yapıştırıyorlar. Bu, "sabır, anlayış ve hürmet" anlamına geliyor.

Giderek dört yapraklı yeşil yoncaya evrilen çıkartma sayesinde yol güvenliğinin daha iyi sağlanabileceğini ve yaşlı sürücülerin rahat ve huzurlu bir trafik ortamına kavuşacağını düşünüyorum.

Malum, giderek daha yaşlı bir nüfusa sahip oluyoruz. Artık bu tür düzenlemelere daha fazla ihtiyacımız olacak.



EXXEN çöktü, Fener şahlandı

Önceki akşam benim gibi pek çok futbolsever Fenerbahçe- Feyenoord maçını Exxen'den izleyebilmek için boşuna ter döktü. Çünkü yayın platformu yoğun talep nedeniyle teknik olarak çöküverdi. Taraftar isyan edip konu sosyal medyanın en önemli şikayet konusu haline gelince maç yayını apar topar açık kanal tv8'e aktarıldı. Konuyla ilgili ne EXXEN'in sitesinden ne de başka bir yerden açıklama yapılmayınca benim gibi pek çok kişi maçı tv8'den izlemeye ancak 60'lı dakikalarda başlayabildi. Neyse ki Fenerbahçe rövanşı 5-2 gibi görkemli bir skorla kazandı da kâbus gibi başlayan akşam, bayrama döndü.



Ne demiş?

"Güzel bir kalçanın iyi bir beyinden daha fazla takdir gördüğü ülkede hiçbir şey iyiye gitmez." (Peru'da işgale karşı direnen isyancıların lideri Tupac Amaru Shakur'un sözü)







Şeref kürsüsü

Yara bandı satan çocuk elindeki tüm bantları yaralı sokak köpeğini iyileştirmek için kullanmış.



Zap'tiye

Yazın fakiri güneş, zengini klima çarpar. Yani her durumda çarpılırsınız, dikkat!..