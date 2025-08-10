Tatildeyken Eskişehir ve Bilecik'te büyük yangınlar çıktığı haberini alır almaz aklıma bu köşede ta 9 Mart'ta yazdığım "Trump Eskişehir'i de istedi" başlıklı yazım geldi. Şöyle demiştim:

Donald Trump, geçen hafta Beyaz Saray'da yapılan bir gizli toplantıda, 'Türkiye'den Suriye ve Irak'taki silahlı terör örgütlerinin ortadan kaldırılması karşılığında Eskişehir'de bulunan nadir toprak elementlerini isteyelim' demiş. Beyaz Saray'da ortaya atılan fikirler ABD medyasına sızmış. Donald Trump'ın, Türkiye'nin ayak bağı olan Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerinin tamamen ortadan kaldırılması karşılığında Çin'den sonra dünyada en çok Türkiye'de bulunan nadir toprak elementleri üzerine bir anlaşma sunabileceklerini söylediği toplantıda itirazlar hemen yükselmiş. Trump, Çin'in nadir toprak elementlerini satmayı durdurması halinde ABD sanayisinin büyük bir krize girebileceği gerçeğinden hareketle Türkiye'de Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bulunan yüzlerce milyon tonluk nadir toprak elementlerinin kendileri için olmazsa olmaz olduğunu, Ukrayna ile yapmak istedikleri anlaşmanın bir benzerinin Türkiye ile yapılması durumunda kendilerinin de Türkiye'nin ayak bağı olan Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerini tamamen ortadan kaldırabileceklerini dile getirmiş. İtirazlar üzerine konu kapatılmış!

Trump; Meksika Körfezi, Grönland, Ukrayna ve Panama Kanalı'ndan sonra gözünü Eskişehir'e dikmiş olabilir mi? Vallahi ben yazarın yalancısıyım. İster saçma bir iddia, ister hayal ürünü bir fantezi, isterseniz gelecekten haberler deyin. Ama gerçek olan; dünyanın süper gücünün başında, gezegenin değerli yatırım alanlarını 'ucuza kapatmaya' kararlı bir 'müteahhidin' olduğu..."

Olan biten ortada. Her gün orman tutuşturanlara ait yeni bir görüntü ortaya çıkıyor. Ülkeleri Küresel İklim Yasası'na zorlamak için ormanların uydulardan lazer ışınlarıyla yakıldığı iddiası da cabası.

Erken rezervasyon mağdurları

Turizm acenteleri kış ortasında yaz tatili için ödeme yapanlara büyük indirimler uygulardı. Ta ki bu yıla kadar.

Malum, bu yaz Ege ve Akdeniz'deki oteller sinek avlıyor. Özellikle yerli turist, pahalı fiyatlar yüzünden yazı evinde ya da köyünde geçiriyor. Yabancı turist de kuzeyimizde ve güneyimizde devam eden savaşlar yüzünden rotayı başka ülkelere çevirmiş durumda.

Bu talep azlığı, turizmde fiyatların iyice düşmesine yol açtı. Kışın sözde erken rezervasyon indirimiyle 120 bin liraya satılan tatiller şimdi 40 bin liraya kadar düştü.

Gaf kürsüsü

Zap'tiye

Ajda Pekkan ve ilkokul arkadaşı. Her ikisi de 79 yaşında. :)



Ne demiş?

"Koyun denilince kızan, 'koçum' denilince sevinen tuhaf bir milletiz. Koç sanki koyunun erkeği değil de bilim adamı..." (Aziz Nesin)