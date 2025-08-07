Ya kundakçının halıyı tutuşturduğu yer, güvenlik kameralarının kör noktasında olsaydı? Ya o alevleri büyümeden fark edip ilgilileri uyaran kadın oradan geçmeseydi? Ya -Allah korusun- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yanıp, kül olsaydı?..







Olacakları düşünebiliyor musunuz? İki dinin odak noktası, İstanbul'un, hatta Türkiye'nin sembolü, fethin nişanesi Ayasofya kadar hassas bir sinir ucu olabilir mi? Yıllar sonra ibadete açılması, başta Yunanistan olmak üzere din savaşını körüklemek isteyen, Ayasofya ve Konstantinopolis'i içlerinde ukde olmaktan bir türlü çıkartamayan Hristiyan ülkelerin ellerine geçirecekleri bu büyük fırsatı nasıl tepe tepe kullanabileceklerini hayal edebiliyor musunuz? Ya Türkiye'yi karıştırmak için her fırsatı kullanan İsrail'in eline geçecek kozun büyüklüğünü?

Bizim ülkemizde de Ayasofya'nın ibadete açılmasını hazmedemeyenler var, biliyorsunuz. Bu bağlamda küle dönmüş bir Ayasofya'nın, siyasi kutuplaşmayı bir iç savaşa dönüştürme ihtimali göz ardı edilebilir mi?

Peki olayın arkasından daha önce olduğu gibi bir "meczubun" çıkmasına şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Kundakçı daha önce 5 kez akıl hastanesine girip çıkmış. Yani minareyi yakacak olanlar kılıfı çoktan hazırlamış.

Bu kez hedef alınan yer çok stratejikti. O meczubun (!) arkası çok iyi araştırılmalı. Ayasofya da daha iyi korunmalı.







Osimhen'e verilen parayla...

Galatasaray, Osimhen'e yan ödemelerle birlikte 100 milyon Euro yani 4 milyar TL vermiş.

Peki bu parayla neler yapılabileceğini düşündünüz mü?

24 adet devlet okulu.

7 orta ölçekli hastane.

1 büyük ölçekli üniversite kampüsü.

30 bin kişilik modern bir stat.

Bir Süper Lig ekibi için dört dörtlük antrenman, kamp ve alt yapı tesisi.

Bir Anadolu kulübünün 10 yıllık bütçesi.

Ve... Başta Gazze'nin perişan çocukları olmak üzere dünya üzerindeki 40 milyon çocuğa karnını doyurma imkanı sağlanabilir. (İHH'ye göre bir çocuğun karnı 100 liraya doyuyor)

Sözüm sadece Galatasaray'a değil, Euro'ları mirasyedi hovardalığıyla saçan tüm kulüplerimize...

Söyler misiniz, bütün bu liste kaç şampiyonluğa değer?



Halı yıkama seansı

Bir halı yıkamacının sahte diplomayla psikolog olarak danışanlarına seansı 4 bin 500 liradan hizmet verdiği (!) haberi bomba etkisi yarattı.

Mizah rezervi yüksek memleketimde bu fırsatı kaçırır mıyım? Beynimin haylaz tarafı hemen faaliyete başladı tabii...

"Hanımefendi, siz şöyle kanepeye uzanın, halınız yıkanana kadar seansımızı da yapalım. Malum, seans yaptırana halı yıkama yüzde 50 indirimli bizim dükkanda... Demek kocanızla anlaşamıyorsunuz. Eve gelir gelmez kocanızı balkondan sarkıtıp bir güzel silkeleyin ki önce kaba kiri gitsin. Sonra halı şampuanıyla bir güzel masaj yapın. Böyle tüylerinin arasındaki kirin, pasın üste çıktığını göreceksiniz. Onları da yumuşak tel fırçayla söküp atıverin. Adam kulak memesi kıvamına gelip, iyice yumuşayınca ondan daha iyi koca bulamazsınız. Evet, 750 lira halı, 4 bin 500 seans, borcunuz toplam 5 bin 250 lira. İkinci seansta yolluk ve paspaslardan ücret almayacağım. Müessesenin promosyonu..."



Ne demiş?

"Sırtımızda un çuvalı ile beraber ölü de taşıyoruz. İnsanlar ailelerine yiyecek bulmak için yemin ederim her gün milyon kere ölüyor." (Gazze'deki bir babanın feryadı)



Şeref kürsüsü

Basketbolcu Alperen Şengün, süper otomobil veya gösterişli bir malikane almak yerine, sessizce 3 milyon sterlin verip memleketindeki işsiz gençler için ücretsiz mesleki eğitim merkezi yaptırdı. Ayrıca çocukluk anılarının yer aldığı evi gizlice geri satın aldı.



Zap'tiye

Bir daha kıştan, soğuktan şikayet eden olursa ağzına kürekle vurun!..