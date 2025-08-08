İstanbul'da konser veren Jennifer Lopez'e şovu (!) nedeniyle bir övgüler, bir övgüler...

Baktım da aralarında Hadise'nin sahnesini fazla erotik bulanlar bile var. Belli ki "Standart" kelimesini tamamen hayatımızdan sildik...

Bana göre Jlo'nun öyle ahım şahım bir sesi yok. Müzik kariyerini tamamen cinsel temalı sahne şovları ve sınırları zorlayan kıyafetleri üzerine kurmuş. Öyle ki; önce erkek, sonra kadın dansçılarıyla sahne ortasında dudak dudağa öpüştüğü şovları (!) bile var. Jlo'nun sahnede sürekli vitrine koyduğu kalçası ise yüzünden daha çok tanınıyor. Kadınlar ellerinde onun poposunun fotoğrafıyla estetik kliniklerine gidip "Aynısından istiyorum" diyorlar.







Siz bakmayın "Jennifer Lop Et" yengeye bu kadar yüklendiğime, adı şu anda pek gündemde olduğu için onu eksen aldım. Derdim, pop müzik kavramının neredeyse tamamen cinsel içeriğe büründüğünü vurgulamak. Hem yabancı, hem yerli sanatçılar -ki buna erkekler de dahil- giydikleri (ya da giymedikleri) kıyafetleri, sahnedeki striptiz kulüplerine öykünen şovları, artı 18'lik klipleri ve libido üzerine kurulu şarkı sözleriyle adeta müzik değil, seks satıyorlar.

Aynı sanatçı tayfası, muhtemelen "ilham almak" için koştura koştura Jlo konserine gidiyor. Hatta içlerinde onunla bir kare fotoğraf çektirmek için 1 milyon lira ödeyenler bile oldu.

Allah selamet versin...







Vefayı ne çok özlemişiz

Türk rock müziğinin sevilen grubu Ayna, Trakya Müzik Festivali sahnesinde duayen sanatçı Cahit Berkay'a sürpriz yaparak sanatçının doğum gününü sahnede kutladı. Hazırlanan doğum günü pastasını sahnede hep birlikte kesen ekip, festival alanındaki binlerce kişinin alkışlarıyla duygusal anlar yaşadı.

Bu özel anın ardından Erhan Güleryüz, Türk müziğine yaptığı eşsiz katkılardan dolayı duyduğu derin saygıyı göstermek amacıyla Cahit Berkay'ın elini öptü ve "Hepinizin yerine öpüyorum" diyerek tüm izleyicilerin hislerine tercüman oldu.

Sıradan gibi görünen bu haberi köşeme niye mi koydum? Sanatçılar arasında saygıya, sevgiye, dayanışmaya ve hepsinden önemlisi vefaya hasret kalmıştım da ondan. Birbirine hasetle bakan, her fırsatta laf sokan, duayenler için yapılan saygı albümünde yer almak için bile astronomik ücret talep eden sanatçıların (!) çölünde sanki vaha görmüş gibi oldum.

Teşekkürler Ayna, var ol Erhan... Vicdanımıza ayna tuttuğunuz için...







Ümit Aktan'a veda

Dönemimin televizyon değerleri birer birer aramızdan ayrılıyor. Düşen son yaprak ise spor spikeri Ümit Aktan (76) oldu. Bu köşede sıkça yazmıştım, "Ümit Aktan spor spikerliğinde bir ekolün adıdır" diye. Eskilerin "Nev-i şahsına münhasır" (Kendine özgü) dediği türden bir anlatıcıydı.

Maç anlatmaz da sanki o rafine nüktedanlığıyla futbola keyifli bir dublaj yapardı. Değerli olan sadece anlatım stili değildi. Nezaketi, beyefendiliği, naif tavırlarıyla da spor basını içinde ayrıcalıklı bir yeri vardı.

Ümit Aktan yeni yetişenlerdeki kuruluğu ve tekdüzeliği ortaya çıkartan bir turnusol kağıdıydı adeta. Hiç unutmam, bir keresinde kalecinin uzun degajında top doğrudan diğer kaleciye kadar gidince şöyle demişti: "Kaleden, kaleye... Şahin uçurdum diyecektim az daha..." Boşuna dememişler "Baki kalan kubbede hoş bir seda imiş" diye...

Büyük usta Ümit Aktan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum.



Gaf kürsüsü

Tansu Sarı'nın ihbarı: TRT1'deki Başakşehir - Cherno More maçında spiker Cüneyt Ersan; Başakşehirli Brnic'i, Operi olarak söyledi. Oysa biri sağ ayaklı diğeri sol ayaklı. Biri Hırvat, diğeri Fildişili. Biri beyaz, diğeri siyahi...



Zap'tiye

Kasım ayında dünyaya saldıracak şehir büyüklüğünde bir uzay gemisi saatte 210 bin kilometre hızla yaklaşıyormuş. Bizim talihsiz jenerasyon zirvede bırakacak anlaşılan...



Ne demiş?

"Yangınlar hava halleri bu şekilde devam etmeye devam ettiği sürece devam edecektir." (Prof. Ertuğrul Bilgili'nin A Haber'deki ilginç yorumu)