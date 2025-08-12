Yaz aylarında gözlerden uzak bir tatil tercih eden ünlü isimler, tasarım harikası yatlarıyla denizlerde boy gösteriyor. Aralarında Acun Ilıcalı, Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Cem Yılmaz, Erkan Petekkaya, Nil Karaibrahimgil, Mustafa Sandal, Yalın, Pınar Altuğ - Yağmur Atacan çifti, Koray Avcı ve Ata Demirer'in de bulunduğu ünlüler, milyon dolarlık tekneleri ve kişiye özel dokunuşlarla öne çıkıyor.

Yalnızca demirli dursa bile yıllık 5 ila 6 milyon lira arasında gideri olan bu tekneler, sahipleri için bir yaşam tarzı haline gelmiş durumda. Ünlülerin tercihi olan tasarım yatlar, maliyetleri katlasa da konfor ve prestijden ödün verilmiyor.

Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak 750 bin euro (yaklaşık 36 milyon TL) değerindeki Mazu 52 HTS model bir tekneye yatırım yaptı. Kendi zevkine göre özel olarak tasarlattığı bu modelin toplam değerinin 70 milyon TL'yi bulduğu belirtiliyor.

935 milyon TL (20 milyon euro) değerindeki 47.2 metrelik mega yatına ayak tenisi sahası yaptırarak gündem olan Acun Ilıcalı ise aynı zamanda 60 milyon TL'lik Cigarette 50 Marauder Mercedes AMG model sürat teknesiyle de dikkat çekiyor.

Şarkıcı Koray Avcı, babasından kalan 20 milyon TL'lik klasik yelkenli motor yatında yılın tamamını denizde geçirirken, Ata Demirer ise 25 milyon TL'lik "Sevdalı" isimli çift motorlu yelkenlisiyle balık avına çıkıyor.

Mustafa Sandal, 14 metre uzunluğundaki 15 milyon TL'lik yelkenlisiyle Ege koylarını gezerken; Yalın ise 40 milyon TL'lik yatıyla yaz aylarını mavi turda geçiriyor.

Lüks tutkusunu denizle buluşturan bu isimler, yatırım yaptıkları yatlarla sadece tatil değil, kendilerine özgü bir yaşam biçimi de inşa ediyor.







Bu sefer sobe'lendiler

Bu aralar sinsice yürütülen iklim savaşlarına fena halde takmış durumdayım.

Şu iki fotoğrafa dikkatle bakın. Kuzeyden Türkiye'ye girmesi gereken serin ve yağışlı hava, adeta görünmez bir şemsiye ile karşılaşıp, ülkemizin etrafından dolaşarak güneye yöneliyor.

Daha önce size cruise gemileri tarafından hava olaylarının manipüle edildiği iddiasını yazmıştım. Ne ilginçtir ki, doğal meteoroloji kuramlarıyla açıklanamayan bu olay sırasında Sinop açıklarında bir cruise gemisi vardı.

Bu arada sosyal medyada giderek daha güçlü şekilde dillendirilen bir iddia daha var. Dünya Bankası'nın Türkiye'deki ormanların yok edilmesi için 300 milyon dolar kaynak sağladığı söyleniyor.

Allah ülkemizi her türlü şeytanlığa karşı korusun.



Tolga'ya kulak verin

Yaşamını ABD'de TIR şoförlüğü yaparak sürdüren ve son derece mutlu bir aile hayatı olan oyuncu Tolga Karel'in sosyal medya mesajını özellikle Aile Yılı'nın ruhuna çok uygun bulduğum için paylaşıyorum:

"Şu hayattan anladığım en büyük başarı değerli genç arkadaşlarım, gerçek bir eş seçimidir. İnsan doğası ve fıtratı gereği doğduğu anda tamamlanmak ister, çoğalmak ister, hayatta kalmak ister. Başarı, para, şöhret bunlar çok gelip geçici şeylerdir. Misal, çocuk sahibi olmayan arkadaşlarımın hepsi çok erken yaşta öldü. Bunu çocukları olmadığı anlamında söylemiyorum. Hayattaki anlam ve mânâ arayışını erken kaybettikleri için söylüyorum. Mal ya da makam benim için hep geçici, dünyevi şeyler oldu ama Rabbim şükür fazla fazla verdi. Ama yatırım tavsiyesi verebileceğim tek şey, gerçek sevgi ve doğru insanı bulmaya çalışın. Yaşamınıza bir mânâ katın, sizi yaşatacak en önemli şey budur. Çünkü ileriki yaşlarınızda ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız."







Ne demiş?

"Sındırgı fayını Simav Dağı'nın tepesinde elimde çekiçle çalışarak tanımlamıştım. (Balıkesir depremini önceden bilen Prof. Şener Üşümezsoy'un sözleri)



Gaf kürsüsü

Trump "Gazze'ye 60 milyon dolarlık gıda yardımı yaptık" demişti ama kongre sadece 30 milyona onay vermiş ve Gazze'ye yalnızca 3 milyon dolarlık yardım gitmiş.



Zap'tiye

Dünya her gün 1,25 milisaniye daha hızlı dönüyormuş. Kahpe dünya bile ömrümüzden çalmaya başladı.