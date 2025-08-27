Son yıllarda birbiri ardına sıralanan doğal felaketler iflahımızı kesse de bir konuda uzmanlaşmamızı sağladı: Arama - Kurtarma.

Artık resmi ve özel kuruluşlarımızla olaylara en kısa zamanda müdahale edip kısa sürede kesin sonuçlar elde ediyoruz. AFAD, Jandarma ve askeriye içinde oluşturulan özel birliklerimiz sayesinde olağanüstü arama-kurtarma operasyonlarına imza atıyoruz.

Pek çok ülkenin haftalarca söndüremediği orman yangınlarıyla biz 250 ayrı noktada aynı anda başlamalarına rağmen insanüstü bir gayretle baş ettik.

Sındırgı depreminde yerle bir olan üç katlı evden 4 kişiyi sağ çıkardık.

Marmaris'te alabora olan tekneden yüzerek kayalıklara çıkmayı başaran iki küçük yavrumuzu İHA'lar sayesinde bulup, kurtardık.

Son olarak Donanma ve Sahil Güvenlik birimleri imkansızı başarıp, tekne kazasına uğrayan işadamı Halit Yukay'ın cansız bedenine koskoca Marmara Denizi'nde, 68 metre derinlikte ulaşmayı başardılar.

Evet, arama-kurtarma konusunda çağ atladık. Şimdi hedef, bu kadar sık afete uğramamak için önlem alma konusunda çağı yakalamak.



Maganda görünümlü Doğan

Tofaş, efsanevi Doğan ve Şahin modellerini modernize ederek yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyormuş. Vallahi peynir ekmek gibi satılır. Ama nasıl yenileneceği konusunda tavsiyelerime kulak verirlerse...

Önü, sürekli veresiye yazdırdığı kasabın önünden geçen memur kadar düşük, poposu parayı vurmuş bahisçi gibi kalkık olacak.

İçinde rap ve arabesk şarkıları sürekli güncelleyen ve mahalleliyi uyutmayacak güçte müzik tesisatı bulunacak.

Rengarenk ışıklarıyla uzaktan UFO saldırısı başlamış hissi uyandıracak.

Düğün ve asker uğurlamalarında camı ya da sunroof'u açmadan rahatça havaya ateş edilebilecek açılır kapanır tavan delikleri bulunacak.

Kornası, aynı zamanda kaldırımda yürüyen kadınlara laf atabilme özelliğine sahip olacak.

Bagaj açıldığında mangal, ön kaput açıldığında çilingir sofrası çıkacak.

Arka cama yerleştirilecek led ekran sayesinde racon yazıları sürekli yenilenecek.

Egzoza yerleştirilecek özel tesisat ile F16 sesi çıkartıp, "Yine darbe mi oluyor?" diye milleti yatağından zıplatacak.

Şoför mahalline gizlenmiş beyzbol sopası, standart donanım içinde yer alacak.

NOT: Araçlarının orijinalliğini bozmadan koruyan, gerçek klasik otomobil tutkunu olan, yasa ve kurallara uyarak yolda efendi gibi giden tüm gerçek Şahin/ Doğan kullanıcılarını tenzih ederim.



Bir fotoğraf, bir fikir

Bu fotoğraf Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'nin kız arkadaşının sosyal medya paylaşımından. Formasını kıvırıp, göbeğini açıkta bırakarak vermiş pozunu.

Bu durum, kafamda ticari bir ampul yaktı. Malum, kadınlar ve genç kızlar göbeklerini açıkta bırakmaya bayılıyorlar. (Ne gereği varsa?) Takım formasını kısa tişört ve büstiyer olarak tasarlayıp kulüp satış mağazalarına koyan, satışını ikiye katlar. Benden uyandırması. (Fikrin patenti bendedir, alırım yüzdemi vallahi!)



Gaf kürsüsü

Bremen kaptanı Marco Friedl, takımı 4-1 yenildikten sonra rakip kaleci Zetterer ile forma değiş tokuşu yaptı. Muhabir "Galibiyetten memnun musun?" deyince Friedl: "Ben Werder Bremen oyuncusuyum, bilmiyorsanız söyleyeyim."



Zap'tiye

Japonya'da bir tuvalet. Muhtemelen girişte teknik üniversite diploması soruluyordur.



Ne demiş?

"Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da oynamış, bize olmaz. Gidecekse evine gitsin. Bize daha kaliteli oyuncular lazım." (Aziz Yıldırım'ın minik kızı Yaz'ın sözleri. Bu kız Fenerbahçe'ye başkan olacak. Aha da şuraya yazıyorum)