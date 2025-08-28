Dizilerin mavi vatanında Atv'nin amiral gemisi olarak bayrak gösteren Kuruluş, bu sezon da çarşambaların mutlak hakimi olacağa benziyor.

Bu yıl Kuruluş: Orhan adıyla şanlı tarihimizin yeni bir dönemini ekranlara taşımaya hazırlanan dizi, bünyesinde Samanyolu'nu kıskandıracak kadar çok yıldız barındırıyor. Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey'i canlandıracağı dizinin yeni dönem kadrosunda Cihan Ünal, Barış Falay, Burak Sergen ve Bennu Yıldırımlar gibi kariyerlerinin zirvesinde bulunan usta oyuncular yer alıyor.

Benim oyununu büyük bir umutla beklediğim isim ise kadroya son eklenen Mahassine Merabet... Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun karakterine hayat verecek olan Merabet, 24 Ocak 1999 tarihinde Fas'ta dünyaya geldi. Muhammed Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a gelerek Nişantaşı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Türk seyircilerin Kanal 7'deki Esaret dizisiyle tanıdığı güzel oyuncu pek çok yapımın kadrosunda yer aldı.

Ben isminin yanına şimdiden uğurlu tik'imi koyuyorum. Eminim mahcup etmeyecektir.



Bakın sonundan ne çıkacak?

Farkındayım, uzunca bir yazı. Okumaya pek hevesli bir millet olmadığımızı da biliyorum. Ama bu yazıyı sonuna kadar okuma sabrı gösterenleri finalde büyük bir sürpriz bekliyor.

1827'de Almanya'nın Magdeburg şehrinde Ludwig Carl Friedrich Dedloid adında bir erkek çocuğu dünyaya gözlerini açar. Ancak annesi ve babası sürekli kavga etmektedir. Yakınları, bu kavgalardan etkilenmesin diye Carl'ı bir yetimhaneye verirler.

12 yaşına kadar bu yetimhanede kalır Carl, çok eziyet çeker, dayak yer ve artık kaçmaya karar verir. 12 yaşındaki Carl, bir gemide miço olarak iş bulur. Miço olduğu gemi İstanbul Boğazı'ndan geçerken Kız Kulesi'ni görür, denize atlar ve kulenin bulunduğu adacığa kadar yüzer.

O sıralar Kız Kulesi cüzzamlıların kapalı tutulduğu bir minik adadır. Carl yakalanır ve Emin Ali Paşa'nın yanına götürülür. Paşa sorar "Niye kaçtın?" diye, "Dayaktan" der, "Peki de 3- 4 aydır denizlerdesin, neden İstanbul?" der Paşa, çocuk Kız Kulesi'ni gösterir, "Bu kule yüzünden, onu çok sevdim" diye cevap verir.

Emin Ali Paşa onu himayesine alır. Adı Mehmet Ali olur, askeriyeye gönderilir ve sonunda paşa olur. Artık adı Mehmet Ali Paşa'dır. Çok başarılı bir asker olur, bir çok savaşta ve anlaşmada Osmanlı'yı temsil eder. Bu arada evlenir, dört tane kız çocuğu olur. Evlatlarından birisinin adı Leyla'dır. Leyla Hanım'ın da bir kızı olur, adını Celile koyarlar. Celile Hanım'ın da bir oğlu olur. Adını Nazım koyarlar, yani Nazım Hikmet...

12 yaşında Kız Kulesi'ne sığınan Carl Dedloid'in, daha sonraki adıyla Mehmet Ali Paşa'nın torunudur Nazım Hikmet. (Arkeoloji Tarihi'nden alıntı)



Gaf'let kürsüsü

İstanbul Ataşehir'de bir zincir marketin çalışanları kasalar dolusu domatesi çöpe dökerken kameralara yakalandılar.

Zap'tiye

Üç harfliler (Cep) tarafından çarpılmış bir kızımız.



Ne demiş?

"Çıplak hatunlar tam Afrika kabileleri seviyesine ulaşacakken kış gelecek. Tüh ya!.." (Sosyal medyadan)