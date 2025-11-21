Sanal medyayı günlerdir meşgul eden bir iddia var. Uzak Şehir dizisinin yeni sezonunda ilk bölümden itibaren izleyicilerin "tanıdık" buldukları hikayenin, yıllar önce Müge Anlı'da işlenen bir olaya tıpatıp benzemesi tartışmaların fitilini ateşledi.

Yeni sezonda ölmüş eşin tekrar ortaya çıkmasıyla gelişen olaylar, yıllar önce Atv'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konu edilenlerle büyük paralellik oluşturunca eleştiriler de başladı. İzleyicilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlarda bu dramatik dönüşün tamamen Müge Anlı'daki gerçek vakadan alınmış olabileceği ifade edildi.

Sosyal medyada "Senarist, programı izleyip sahne sahne yazmış" yorumları hızla yayılırken, diziyi yakından takip eden birçok kişi, benzerlikleri tek tek karşılaştırmaya başladı.

Yıllardır bu köşede yazar dururum, "Senaristlerin kafa patlatmasına gerek yok, Müge Anlı'yı izlesinler yeter" diye. Çünkü "kaderin" en yetenekli yazar olduğuna inanırım. Bu nedenle Müge Anlı'nın konularının senaristlere ilham vermesinden daha doğal bir şey yok bana göre...



Fatura yine kedi köpeğe mi?

Memlekette ne olursa zavallı sokak hayvanlarından biliniyor. Prof. Dr. Oytun Erbaş da bu kervanın başını çekiyor:

"Şu andaki salgının en büyük sebebi, çiğ mamanın kedi ve köpeğe verilmesidir. Sokak hayvanları bakteri saçıyor. Ölüm sebepleri sadece işletmeden değil, yıkanmamış ellerden de kaynaklanıyor. Kedi köpekleri sevip o elle yemek yediğiniz zaman oradan da bakteriyi alabilirsiniz. Kedi ve köpekler taşıyıcıdır. Videonun altına yazacaklar: 'Kediler öyle, köpekler böyle.' Kedi-köpekçiliği bırakın. Yaş mama vermeyi kesin. 'Kolonizasyon' diye bir şey var. Kolonizasyon, mikrobun her yere yapışmasıdır. Bunun en büyük sebebi yerlere konan mamalardır."

Haydi buyurun bakalım. Hijyeni hiçe sayan gıda işletmecilerini, kahveyi deterjanla pişirenleri, misafirler içerideyken oteli ilaçlayıp, kapıyı üzerlerine kilitleyenleri bir yana koyduk, kedi köpekle dalaşmaya başladık.



Milenyum kamburuna dikkat!

2000'li yılların en tehlikeli rahatsızlıklarından biri de cep telefonu ve bilgisayar kullanımına bağlı omurga eğrilikleri.

Röntgen görüntüleri, 12 ile 30 yaş arasındaki gençlerin sırt ve boyunlarında, yaşlı insanlarda görülenlere benzer anormal eğrilikler olduğunu gösteriyor.

Uzun yollardır konu üzerinde çalışan Doktor Jake Boyle'e göre, bunun nedeni saatlerce cep telefonu veya bilgisayar karşısında eğilmiş bir şekilde vakit geçirmek. Bu durum, erken yaşta kireçlenme ve ensede bir kemik çıkıntısı oluşmasına yol açabiliyor.

Doktor Boyle'un mesajı net: "Telefonu kaldırın, yoksa 35 yaşında yaşlı birine dönüşebilirsiniz."



Gaf kürsüsü

Milyoner'deki yarışmacı "Baretsiz girilmez uyarısına genellikle hangisinin girişinde rastlanır?" sorusuna "İnşaat alanı" yerine "Yüzme havuzu" cevabını verince ikinci soruda elendi.



Zap'tiye

Tarkan'ın yılbaşı ücreti 14 milyon liraymış. Seneye konser için devlet ihalesi açılır herhalde.