Kadına şiddet, sadece eski koca cinayetlerinden, darp ve aşağılamadan mı ibaret? Tabii ki değil. Şimdi gözlerinize inanamayacağınız sayılar vereceğim size:

Bugün Türkiye'deki 56 genelevde 3 binden fazla kadın "vesikalı" yani "resmi" olarak erkeklere satılıyor. Ayrıca gayri resmi şekilde evlerinde fuhuş yaptırılan 750 bine yakın kadın olduğu tahmin ediliyor. Pavyon ve barlarda kimi gönüllü, kimi zorla senet imzalattırılarak çalıştırılan kadın sayısı 2 milyona yaklaşıyor. Aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu "Eskort" adı altında lüks otellerde zengin kişilere pazarlanan 500 bin kadın var.

Özetle, "kadın eti endüstrisinin" kurbanı 3 buçuk milyon kadınımız var.

Peki siz bugüne kadar bu konuyu gündeme getiren, eleştiren, protesto eden bir kadın hakları savunucusu örgüt gördünüz mü?



Setlerde olay üstüne olay

Dizi setlerinde son günlerde birbiri ardına olay yaşanıyor. Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu ve Emrah Altıntoprak'ın diziden ayrılmaları ve sonrasında yaptıkları "gizemli" açıklamalar kafaları karıştırdı. Özellikle de "setteki hijyen ortamından" dem vurmaları pek çok spekülasyona sebep oldu.

Zerhun dizisinde başrol "Yaman" karakterine hayat veren Tolga Yüce ise sanal medyasından dizi setinde şiddete maruz kaldığını ve silahla tehdit edildiğini belirterek diziden ayrıldığını açıkladı. Yüce, açıklamasına Adalet Bakanlığı'nı da etiketledi.



Yoncimik'e kıyafet eleştirisi

Türk pop müziğinin enerji santrali Yonca Evcimik'i yıllar sonra yeni şarkısı Lambada'yı söylerken sahnede izledim.

Yıllar öncesinde olduğu gibi fıkır fıkırdı. Ancak sahne için tercih ettiği kıyafeti büyük eleştiri konusu oldu. Üzerinde çıplak bir kadın figürü bulunan penye elbisesi için "teşhircilik" yorumları yapıldı. Yüksek dolgulu asker botları da "pek rüküş" bulundu.

Benim eleştirim ise seçtiği şarkıya... Artık Lambada mı kaldı yahu? Keşke onca yılın ardından daha modern ve gençlerin gönlünü çelecek bir şarkıyla çıksaydı. Ne yazık bu şarkı onu daha da "eski" gösterdi...



Chloe'ye alt yazı lazım

Chloe Loughnman'ı hepimiz Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle tanıdık. Bizim geleneğimizdir, eşlerinden ayrılsalar bile "yengelerimize" sahip çıkar, onları ülkemizde ekmeksiz bırakmayız.

Bu sefer de öyle oldu. Chloe, Magazin D programında sunuculuk yapmaya başladı. Kırık Türkçe konuşanlar bizim ekranların makbul kişileri olur her nedense. Chloe de iyi kız, hoş kız ama ne dediğini anlamak için alt yazı gerekiyor. Ülkemizde geçirdiği onca yılı düşününce insan biraz daha anlaşılır konuşmasını bekliyor doğal olarak. Hele yıllarca okullarda dirsek çürütüp, iletişim fakültelerinden mezun olmuş, şiir gibi Türkçe konuşan bizim kızlarımız iş bulamayıp evde fasulye kırarken...



Zap'tiye

Spor salonunda bile şıklığından ödün vermeyen kokoşlar için ayakkabı modeli. (Bilek kırılmalarından firmamız sorumlu değildir)

Gaf kürsüsü

İran'daki fuarda "teknoloji harikası" olarak tanıtılan insansı robotların kostüm giymiş aktörler olduğu ortaya çıktı.

Ne demiş?

"Tik Tok insanları aptallaştırmadı. Aramızdaki aptalları ortaya çıkarttı." (Sanal medyadan)