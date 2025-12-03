Boşuna yıllardır "Dizi Atv'de izlenir" denilmiyor. İşte dünden bugüne efsane haline gelen Atv dizilerinin, hayatımıza dair sorulara verdiği cevaplar:

Ekmek Teknesi: Nasıl ahlaklı esnaf olunur, mahalle vicdanı neye denir?

Süper Baba: Baba olmanın gerçek karşılığı nedir?

Asmalı Konak: Gelenekler ile modern aile yaşamı çatışırsa ne olur?

Elveda Rumeli: Suyun öte yanında hangi dramlar yaşandı?

Hatırla Sevgili: 1960 ihtilali, hayatları nasıl kararttı?

İkinci Bahar: Aşkın, umudun ve sıfırdan başlamanın yaşı olur mu?

Bir İstanbul Masalı: Sınıf farkı aşklara engel olabilir mi?

Aliye: Bir kadın, mücadeleye karar verip hayata tırnaklarını geçirirse neleri başarabilir?

Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Kuruluş Orhan: Geçmişini bilmeyenin, yarını olabilir mi?

Çocuklar Duymasın: Eğitim önce evde mi başlar?

Aşka Sürgün: Aşk, ilkel töreleri mağlup edebilir mi?

Şöhret: Uzaktan parıltılı görünen yaşamların ardında hangi kara delikler var?

Zerda: Kararlı ve mücadeleci bir kadının önüne engel koyabilir misiniz?

Mahallenin Muhtarları: "Mahalle" deyince akla sadece coğrafi bir bölge mi gelmeli?

Tatlı Kaçıklar: Yoksa hayatı fazla ciddiye almamak mı gerekir?

Kurtlar Vadisi: Üzerinde dolaştığımız yer kabuğunun altında nasıl bir yaşam var?

Bir Zamanlar Çukurova: Sevgi ile her güçlüğü aşmak mümkün mü?

Hercai: İnsan, köklerinden ne kadar uzak kalabilir?

Adanalı: "Allah'ın adamı olmak" nasıl bir şey?

Parmaklılar Ardında: Özgürlüğün değerini anlamak için ille de hapse girmek mi gerekir?

Avrupa Yakası: Büyük kentlerdeki sınıf çatışması nasıl elit bir mizaha dönüşür?

Çiçek Taksi: Yardımlaşma, dayanışma, empati ve farkındalık insanların hayatını nasıl değiştirir?

Sayın Bakanım: Yoksa çok ciddi bir iş gibi görünen siyaset, en büyük mizah hazinesi midir?

Ezel: Sevgi ve merhametle dolu bir yürek her şeyin üstesinden gelir mi?

Kara Para Aşk: İnsan en sevdiklerini yitirdikten sonra kendine yeni bir dünya kurabilir mi?

Sen Anlat Karadeniz: Cesaret aşkın tutkalı mıdır?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz: Kılıçla yaşayıp kılıçla ölmeyen var mı?

BU OYUNLA ZOR

Fenerbahçe, maçın içine girmekte hep güçlük çekiyor. Rakibinden en az 30 dakika sonra istim tutunca da motivasyonunu kaybediyor. Derbide yine öyle oldu.

Bir takımın kalecisi (Ederson) aldığı her topu uzun kullanıyorsa, ya takımın oyun kurucularında bir yetersizlik vardır ya da birinci bölgede pres yemekten ölesiye korkuyorlardır. Fenerbahçe orta sahası, 60 dakika boyunca kafalarının üzerinden geçip rakip oyunculara giden Ederson'un uzun toplarını drone seyreder gibi izleyip durdu.

Sarı-lacivertliler, Alex gittiğinden beri kendine hâlâ bir saha içi lideri bulamadı. Önümüzdeki günlerde de oyunu kurup yönlendirecek birini bulamazlarsa bu terane daha uzun yıllar böyle gider.

Kim ne derse desin, Galatasaray futbolcu bazında Fenerbahçe'den daha iyi bir kadroya sahip. Abdülkerim, Skriniar'dan daha çabuk. Sanchez, Osterwolde'den daha iyi pozisyon alıyor. Toreira, Alvarez'den daha mücadeleci, Barış Alper, Nene'den daha fazla oyunun içinde, Osimhen, En Nesyri'den daha iyi golcü, genç Kazım Can bile Semedo'dan iyi.

Fenerbahçe'de rakibe üstünlük sağlayan sadece iki futbolcu var. Raket ayaklı Asensio ve eşsiz hırsıyla hiçbir zaman mağlubiyeti kabul etmeyen İsmail.

Bu kadarı da galibiyete yetmiyor tabii...

BİZİ RUSYA'NIN ÖNÜNE ATMAK İSTİYORLAR

İletişim fakültesinde iki yıl boyunca okuduğum Uluslararası İlişkiler dersi boşa gitmesin diye bir çift laf edeceğim, izninizle...

ABD ile Avrupa, zavallı Ukrayna'nın gücü azalınca Rusya ile savaşacak, daha doğru bir ifade ile "Rusya'yı oyalayacak" yeni bir ülke aramaya başladılar ama bu seferki Afganistan ve Ukrayna'dan daha dişli olmak zorunda. Yoksa Rusya, Ukrayna'dan sonra rotayı AB ülkelerine çevirecek.

Bu iş için Rusya'nın önüne itelemeye çalıştıkları ülke ise Türkiye. Üstelik bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyorlar. Hem Avrupa ve ABD'yi bir süreliğine Rus tehdidinden kurtaracak hem de maşaları İsrail'in üzerindeki Türkiye baskısını hafifletecekler.

Eski tarihlerde Rus-Türk savaşını çıkartmak için FETÖ'yü kullanıyorlardı. Rus Büyükelçi'nin Ankara'da suikasta uğraması ve FETÖ'cü pilotun Suriye sınırında Rus savaş uçağını düşürmesi bu sinsi planın birer parçasıydı. FETÖ'yü imha etmemizden sonra artık direkt harekete geçmeye başladılar.

Önce Ukrayna'nın Izmail limanındaki Türk tankerinin hedef alınması, hemen ardından da Karadeniz'deki Türk karasularında Rusya'nın gölge filosuna ait iki petrol tankerinin isabet alması bana göre bu planın yeni adımları. (Ben bu satırları yazarken, karasularımızda bir Rus tankerinin daha saldırıya uğradığı haberi geldi)

Neyse ki, başımızda bu oyunlara gelmeyecek güçlü, dirayetli, tecrübeli bir lider ve kadroları var.

Zap'tiye

Gel de şimdi bu kahvenin içine şeker at...

Ne demiş?

Manisa'da koyun hırsızlığı yaparken yakalanan yüzsüzün sözleri: "Aslında benim branşım bu değil, ben ev hırsızıyım. Bir arkadaşımın ricası üzerine bu işe girdim."

Gaf'let kürsüsü

ABD'de karısının dırdırından kurtulmak için hapse girmek isteyen John Ripley, banka soyduktan sonra polisleri bekledi. Tutuklanan Ripley'e 6 ay ev hapsi cezası verildi.