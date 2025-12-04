Geçen hafta savaşların şeklini, seyrini ve tüm taktiklerini baştan aşağı değiştiren çok önemli bir gelişme yaşandı. Allah'a binlerce şükür ki, bu da bize nasip oldu. Türkiye'nin ilk insansız muharip uçağı Bayraktar Kızılelma, yine yerli yapım Gökdoğan füzesi ve Murad radarıyla bir hedef uçağı düşürdü. Böylece dünyada ilk kez insansız bir savaş uçağı, jet motorlu bir hedefi havada imha etmiş oldu.

Dünya bir haftadır bunu konuşuyor. Uluslararası savaş stratejistleri ve askeri uzmanlar bu büyük başarıya hayretler içinde alkış tutarken, Türk mühendislerinin bu zaferi uluslararası savunma dergilerinin kapaklarını süslüyor.

Dünya daha hayalini kurarken, Türkiye'nin bu projeyi hayata geçirmesi, Yunanistan ve İsrail başta olmak üzere bize düşmanlık besleyenleri de büyük korku ve paniğe sevk etti.

Aklıma tüm dünyadaki kuşatma taktiklerinin değişmesine neden olan ve Fatih'in İstanbul'u fethetmesinde büyük rolü bulunan Macar demirci Urban'ın döktüğü toplar geldi.

Belli ki Kızılelma sayesinde artık hiçbir savaş eskisi gibi olmayacak.

Selçuk Bayraktar'dan, hangarın tozunu alan temizlik görevlisine kadar, emeği geçen herkesi alınlarından öpüyorum.



Haftaya özel film tavsiyesi

Engelliler Haftası'ndayız. Eğer engelliyseniz, engelli yakınıysanız, engelli bakıcısı olarak çalışıyorsanız ya da engellilere duyarlılıkla yaklaşıyorsanız size vizyondaki bir filmi tavsiye edeceğim: Yan Yana...

Fransız yapımı Intouchables filminin uyarlaması olan yapım, boynundan aşağısı tutmayan zengin iş insanı ile hapisten yeni çıkmış ve iş bulamadığı için ona bakıcılık yapmaya aday olan sıradan (!) bir adamın hikayesini anlatıyor. Az önceki parantez arasında yer alan ünlemin nasıl bir ironi barındırdığını ise filmi izleyince anlayacaksınız.

Yan Yana; saflığın, dürüstlüğün, sadeliğin ve net olmanın nasıl "erdeme" dönüştüğünü anlatıyor.

Filmi özellikle de kendini toplumdan soyutlayıp evine kapatarak engeline engel ekleyenlere ve onların yakınlarına tavsiye ediyorum. Sadece enerjinizi yenilemekle kalmayacak, Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in muazzam oyunculuğuna da şapka çıkartacaksınız.



Tacizcilere yargıdan ödül

İstanbul Beyoğlu'nda 23 Eylül 2024'de sokak ortasında bir kadını taciz eden iki şahsa ait görüntüler büyük tepki toplamış. Ömer K. ve Semir T. gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Mahkeme sonucunda tutuklu geçirdikleri süre göz önüne alınarak tahliye edildiler.

Ben buna tek kelime ile "skandal" derim. Suç dosyaları zaten kabarık olan iki tacizci şimdi eskisinden daha büyük bir cesaret ve özgüven içinde aramızdalar. Oysa Beyoğlu'nun orta yerinde, yayalar ve araçların yoğun olarak kullandıkları bir caddede, genç bir kadını yola yatırıp "tecavüze" kalkışmışlardı. Eğer bir kaç gerçek delikanlı yetişmese, emellerine de ulaşacaklardı.

Bu karar, "yolda tek başlarına yürüyen tüm kadınlarımızın haklarını" ellerinden almış ve onları korkunun ellerine terk etmiştir. Acilen değiştirilmesi gerekir.



Şeref kürsüsü

Mardin'de kaybolan yaklaşık 75 bin TL değerindeki altın bilezik, belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ufak tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Zap'tiye

Sigorta paraları artınca, millet çareyi arabasına kurşun döktürmekte buldu.

Ne demiş?

Kadın sürücüler için 3 altın kural: 1- Kocanız, hocanız olmasın. 2- Araba, kocanızın olmasın. 3- Kocanız arabada olmasın. (Sosyal medyadan)