Daha görmediğimiz ne kaldı derken, evinin giyinme odasında üstünü değiştirirken hukuk tavsiyeleri veren kadın avukat da gördük.

İzmir Barosu'na kayıtlı kadın avukat bir yandan deri mini şortunun altına giydiği çizmeleri çekiştirirken bir yandan da takipçilerine boşanma sırasındaki velayet işlemlerini anlatarak kısa sürede fenomen oldu.

Miras hukukunun inceliklerini, üzerindeki krop ile yorumlayan, atlet altına hangi eteği giyeceğine karar vermeye çalışırken bir yandan da aldatan eşin, çocuk velayetini alıp alamayacağını yorumlayan seksi avukat sonunda hukuka tosladı ve Adalet Bakanlığı tarafından hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

Bu sosyal medya herkesi fena bozdu. Geleceği düşünmek bile istemiyorum. Allah cümlemizi sanal medyada iç çamaşırıyla kardiyoloji tavsiyeleri sunan doktorlardan, jartiyerle LGS tüyoları veren öğretmenlerden esirgesin...



Nedir bu ABD'nin deprem derdi?

Amerikalılar kafayı İstanbul depremiyle bozdu. Ülkenin en saygın gazeteleri, televizyonları 7.4 şiddetinde beklenen olası deprem için haber üstüne haber, yorum üstüne yorum yapıyorlar. Yahu biz İstanbullular bile depremi bu kadar kafaya takmıyoruz. (Keşke taksak)

Son olarak ABD Hükümeti, Türkiye'de bulunan vatandaşlarını depreme hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunacak kadar işi ileriye götürdü.

Bu durumda aklıma üç olasılık geliyor:

1- Ellerinde deprem faylarını tetikleyecek bir sismik/ manyetik silah var.

2- İstanbulluları korkutup kenti terk etmeye zorlayacak, emlak fiyatlarının düşmesinin ardından da ucuza toprak kapatacaklar.

3 - Düşlerini süsleyen "Bizans'ı yeniden fethedip Ekümenik kurma" hayaline doğal ya da yapay bir depremle ulaşacaklar.



Ahlakta Nuh tufanı

Şu dolandırıcılık mevzuu sadece bize özgü değil. İşte size 2026'nın ilk gününden ibretlik bir haber: Gana'da kendisini peygamber ilan eden Ebu Nuh, yeni yılın ilk günü tutuklandı.

Ebu Nuh adıyla kendini tanıtıp, peygamberlik iddiasında bulunan Ganalı, "25 Aralık'ta sel felaketi olacak, gemi yapmamız lazım" diyerek insanlardan para toplamıştı. Beklenen sel olmayınca da "Dualarımızla bir yıl ertelendi" diyerek kendisine Mercedes almış ve konserlerde boy göstermeye başlamıştı.

Maazallah sahte peygamberin işaret ettiği günde ciddi bir sel felaketi filan olsa, şimdi onu itip kakan gardiyanlar, ayaklarına kapanıyor olacaktı...



Uzak Şehir'e Mardin ayarı

Bir Mardinli vatandaş, şehirlerinde çekilen Uzak Şehir dizisinin yönetmenini sanal medyadan açık açık tehdit etti. Siyah gözlüklü ağır abimiz, dizinin yönetmenine şöyle seslendi:

"Mardin'i kötü tanıtıyorsun. Senin anlattıklarının hiçbiri Mardin'de yok. Sana bir hafta mühlet veriyorum. Ekibini de al, Mardin'i terk et..."

Al başına belayı...



Gaf'let kürsüsü

Ankaralı kadın "Trump benim babam" diye dava açmış. Oysa dünyanın tüm mirası bir araya gelse böyle bir "utancı" karşılayamaz.

Zap'tiye

Ay, dünyadan her yıl 4 santim uzaklaşıyormuş. O da gerçeği anladı sonunda. Kaçan kurtulur!

Ne demiş?

"Arabadalar. Ahmet diyor ki: Oğlum bak kafan iyiyse ben kullanayım. Sinan diyor ki: Abi zaten sen kullanıyorsun." (Cem Yılmaz gösterisinden)