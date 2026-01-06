Yılbaşı ekranının en utanılası sahnesiydi. Kod adı lvbelC5 olan rapçi, tv8'deki O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de son derece çirkin ve burada tekrarlamaktan imtina ettiğim, adeta tacizi özendiren sözlerle dolu şarkısını pervasızca söylüyor, sahne kenarındaki genç kızlar ise çılgınca eğlenip, hep bir ağızdan bu sözleri tekrarlıyor. Daha da vahimi; ne sunucusu, ne jüri üyeleri tepki koyuyor.

Hadise kendinden geçmiş halde şarkıya eşlik ediyor, Giray Altınok ve Murat Boz pür neşe. İçlerinde bir tek Gupse Özay sahnede olup bitene adeta "iğrenerek" bakıyor.

Helal olsun sana Gupse Özay. Şov dünyasının senin gibi "onurlu" kadınlara şimdilerde öyle ihtiyacı var ki...



Bir garip yılbaşı kutlaması

Çok merak ettim, Star TV'deki İbo Şov Yılbaşı Özel programına tesadüfen denk gelen ve stüdyodakilerin hiçbirini tanımayan bir turist, gördüğü manzara karşısında ne hissederdi acaba?

Yaşı geçkin, engelli bir adam (İbrahim Tatlıses), önünde birbirinden kıvrak oryantal figürler sergileyen dansöze (Asena) bakarak ağlıyor, hemen yanı başlarında tuhaf giyimli, abartılı makyajlı kadın (Bülent Ersoy) her ikisine bakıp bakıp gözyaşı döküyor, biraz ötelerinde sopa gibi dikilen, donuk bakışlı ifadesiz kadın (Yıldız Tilbe), diğer üçünü "Allah'ım nereye düştüm ben?" der gibi süzüyor. Oryantalin ritmi arttıkça, stüdyoda gözyaşları tufana dönüşüyor. Dansöz, sanki o gözyaşlarını yakıt gibi içine doldurdukça daha bir işveli kıvırıyor...

Turistimiz muhtemelen yanındakilere soruyordur: "Burası düğün evi mi, taziye evi mi? Bu insanlar eğleniyor mu, yoksa yas mı tutuyor?"

Tövbe estağfurullah...



Katrana da bulasaydınız

Çocukluğum Tom Miks, Teksas okumakla geçtiği için kovboy adetlerini iyi bilirim. Vahşi batıda Şerif'in yakaladığı suçlular o dönem önce katrana, sonra da tavuk tüyüne bulanıp kasabada dolaştırılırdı.

Eşiyle birlikte yatağından alınıp, apar topar ABD'ye getirilen Venezuela lideri Maduro'nun New York caddelerinde zırhlı araçla dolaştırıldığını görünce aklıma kovboy çizgi romanlarının gelmesi de bundandı.

Bir kez daha anladık ki; Amerika'da hukuk da, adalet de, ahlak da, vicdan da "şov" üzerine inşa edilmiş. Yıllar sonra bütün dünya Donald Trump'ın ünlü televizyon şovu "Çırak"ın yeni versiyonunu izliyor sanki... "Kovuldun..."

Şimdi elinizi vicdanınıza koyup, söyleyin. Gerçekten "madara" olan hangisi? Maduro ile ailesi mi, Trump ve avanesi mi?

Maduro... En mağdur o!..



Gaf kürsüsü

Milyoner'de "A, B, C diye başlayıp Türk alfabesindeki 29 harfi sırasıyla sayan birinin söyleyeceği son üç harf hangisi olur?" sorusuna "V, Y, Z" yerine "D, E, F" diyen yarışmacı eleniverdi...



Zap'tiye

Maduro'nun yakalandığında giydiği eşofman takımına bir günde 2000 lira zam yapılmasına rağmen stoklar tükendi.



Ne demiş?

"Kan kokusu almış bir köpekbalığından daha tehlikelisi, petrol kokusu almış Amerikan emperyalizmidir." (Bernard Shaw)