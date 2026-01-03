1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'ndeki Gazze ve Şehitler Yürüyüşü'nde gözüm yine umutsuzca şov dünyasının ünlülerini aradı. Yoktular... Zaten hiç olmadılar ki...







Hadi şarkıcıları geçtim. Onların bazıları yeni yıla sahnede girdiler. Peki ya dizi ve sinema oyuncuları, tiyatrocular, şovmenler, komikler? Onlar neredeydi? Muhtemelen saat 12'ye doğru uyanmışlar, evde brunch (sonu gelmez kahvaltı) keyfi yapıyorlardı. Yılın ilk günü, sabahın köründe hem de dondurucu ayazda Galata'da ne işleri olabilirdi ki?

Oysa LGBT mitinginde en önde saf tutmuşlardı ya da sokak hayvanları için hep birlikte nöbete durmuşlardı. Belli ki Gazze'de anasız, babasız, ekmeksiz, susuz ve hatta "nefessiz" kalan bebelerin, sokaktaki Çomar kadar değeri yoktu yüreklerinde... Gezi'nin vatan haini kalkışmacılarıyla birlikte omuz omuza direnişe (!) katılırken, acayip cengaverdiler. Gazetelere verilen bölücü ilanların altına gururla (!) imza atarken de...

Gazze'nin bebeleri için yürümek mi? Allah korusun, sonra siyonist ve emperyalist uşağı "dijitale" nasıl iş yaparlardı? ABD'ye İsrail'e göbekten bağlı, şimdilerde iplikleri bolca pazara çıkan sözde yapımcılardan nasıl teklif alırlardı?

Galata Köprüsü'nde yoktunuz. Zaten hiçbir zaman ezilenin yanında olmadınız. Bundan sonra da olmanıza gerek yok zaten...







Bunun adı soygundur

Son zamanlarda tamirci esnafından şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Mağdurlardan birisi de köşemizin demirbaşı Muharrem Akduman dostum olmuş.

"Yüksel'ciğim, bizim esnaf şaşırmış... Mutfaktaki led ampul bozuldu, bunların tamiri mümkün değil, attık çöpe. Bu sabah, yenisini almaya gittim elektrik malzemesi satan mağazaya. 350 liraya aldım, sonra dedim ki 'Bunu takacak bir arkadaşınız var mı?' 'Var ama akşamüstü gelebilir ancak, işimiz yoğun' dediler. 'Tamam, servis ücretiniz ne kadar?' diye sordum. '1000 TL.' dedi... Şaşırdım. 'Oğlum ben Maçka Teknik Elektrik Bölümü mezunuyum. İki kabloyu büküp bantlayacak, 5 dakika bile sürmez' diyecek oldum, 'Yapın o zaman' demez mi? Ukala bunlar... Yapmak çocuk oyuncağı ama merdivene çıkınca başım dönüyor. Neyse 'Ben takarım' dedim ve eve geldim. 5 dakikada tamam...

Bu nasıl bir rakamdır? Denetleyen yok mu bunları? Hem de günde 25 servis yaptıklarını söylediler. Yani günde 25 bin TL!?! Ayda eder 750 bin TL... Milletvekili maaşları halt etmiş. Sevgiler..."



Mafya kurbanı çocuk modası

Şarköy muhabirimiz Yakup Önal, köşemize katkı vermeye devam ediyor:

"Show TV'de Deha dizisi, Aras Bulut İynemli'nin 19 yaşındaki kardeşinin mafya tarafından öldürülmesiyle başlamıştı. Now TV'deki Sakıncalı dizisi de Özge Özpirinçci'nin 19 yaşındaki oğlunun mafya tarafından öldürülmesiyle başladı. Her iki dizide ortak nokta, babaların mafya ile olan kirli ilişkilerinin kurbanının oğulları olmasıydı. Gençlerin bu mesajlarla beyinleri zehirleniyor."



Ne demiş?

Tansu Sarı kardeşim not etmiş: "Şimdi Aslan burçları beni gerçekten dövecek. Adres bırakacağım, gelin dövün. Kapıda bekleyeceğim..." (Astrolog Mine Ölmez'in kendi YouTube kanalında olumsuz yorum yaptığı Aslan burçlarına ilginç tavsiyesi)







Zap'tiye

Marmaris'e tatile gelen Norveçli aile caminin önünden geçerken duydukları ezandan etkilenip imamdan kendilerine İslam'ı anlatmasını istemiş ve ardından Müslüman olmuş. Adamlar tatile gittiğinde Müslüman oluyor, bizimkiler tatilde dinden imandan çıkıyor...



Gaf kürsüsü

"24 saate yakın bir karımız oldu." (A Haber'e yoğun kar yağışını anlatan Kütahyalı vatandaşın cümlesi)