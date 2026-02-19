İzleyici, Atv'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'nın Rosa karakterini çok sevdi. Bunda; babası Türk, annesi İspanyol "Rosa" karakterini büyük bir başarıyla canlandıran genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın performansı kadar, karakterin senaristler tarafından büyük bir özenle, adeta ilmek ilmek dokunmasının da büyük payı var.

Yurtdışında Gazze zulmünü protesto eden, giderek İslam dininin barışçıl ve bütünleştirici anlamını idrak etmeye başlayan Rosa, Türkiye'deki babasıyla tanışmak için geldiğinde hem kendini tutkulu bir aşkın ortasında buluyor hem de hayati seçimlerle karşı karşıya kalıyor. Öyle ki, sevdiği genç Ali'nin (Burak Tozkoparan) hayatını kurtarmak için, kötü kalpli Koray (Taro Emir Tekin) ile evlenmek zorunda kalıyor. Bu arada ölümcül bir beyin hastalığının pençesinde olan ve adeta kafasında saatli bir bomba taşıyıp her an ölüm tehlikesi yaşayan Rosa bu özverili kararı alırken "Bu aşkın sonu yok. Nasılsa öleceğim, bari Ali kurtulsun" diye düşünüyor. İşte bu düşünce de izleyicileri iki kutba ayırıyor.

Peki siz ne yapardınız?

Geriye kalan kısacık hayatınızı sevdiğiniz adam için feda mı ederdiniz? Yoksa "Allah'tan ümit kesilmez" deyip aşkınızın uğruna sonuna dek mücadele mi ederdiniz?



Masa kilitlenince...

TRT 1'den canlı yayınlanan Galatasaray - Juventus maçında yönetmenlerin en büyük kâbuslarından biri gerçek oldu: Reji masası kilitlendi.

İkinci yarının ilk dakikalarında reji masasında teknik aksaklık yaşanınca, resim seçici ve yönetmen tek bir kameranın verdiği görüntüye mahkum oldu. O da oyuncu değişiklikleri için konumlandırılan yer kamerası olduğu için maçın bir bölümünü adeta yedek kulübesindeki futbolcuların gözünden izledik.

Galatasaray'ın üçüncü golünün hemen ardından aynı sorun tekrarlandı. Bu kez yayın, pilot kamerada fikslendi. Ne golün tekrarı ne de yakın çekimler ekrana gelebildi.

Muhteşem maçın tüm seyir zevki kaçarken, bu yayın Şampiyonlar Ligi kalitesine hiç mi hiç yakışmadı.

NOT: Şampiyonlar Ligi'nin rejisini, maç hangi ülkede oynanırsa oynansın UEFA'nın görevlendirdiği uluslararası bir teknik ekip gerçekleştiriyor.



Kalbimiz fena kırılmış

Spotify verilerine göre "kalp kırıklığı" temalı şarkıların dinlenmeleri, 2023'e kıyasla, yüzde 28 oranında yükselirken, Sevgililer Günü boyunca bu kalbi kırık şarkıların dinlendiği toplam saat sayısı, iki yıl öncesinin aynı gününe kıyasla yüzde 50 artış gösterdi.

Birçok dinleyici için müzik; bir ilişkinin bitişini anlamlandırmanın, ne ifade ettiğini yeniden düşünmenin ya da sadece yılın bu döneminde kendini hatırlatan duygularla baş başa kalmanın bir yolu oluyor. Yani Sevgililer Günü sadece aşık olmakla ilgili değil, aynı zamanda, işler yolunda gitmemiş olsa bile, aşkı hatırlamakla da ilgili.

Bu yıl Sevgililer Günü'nde en çok dinlenen şarkılar ise Sevmeyi Denemedin (Blok 3), Sana Güvenmiyorum (Dedübliman ve Aleyna Tilki) ve Aklına Ben Gelicem (Blok 3) oldu.



Zap'tiye

Evladını kanserden yitiren bir annenin yürek burkan paylaşımı.



Gaf kürsüsü

TRT 1'de Juventus maçını anlatan spiker Müjdat Muratoğlu, Galatasaray seyircisi Fenerbahçe'ye koro halinde küfrederken fark etmeyip "Sizin de kulaklarınızda çınlıyordur bu üçlü" demesin mi?

Ne demiş?

"Gönül yıkana uyku haram olmalıydı, gönlü yıkılana değil." (Şemsi Tebrizî)