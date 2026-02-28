Dünyadaki tüm uzman sosyologlar bir araya gelip incelese hatta onun için bir sempozyum düzenlese yeridir.

Mütevazı, mütedeyyin, muhafazakar bir ilahi sanatçısı çıkıyor, tek bir ezgi ile 10 günde 80 milyonluk ülkeyi adeta avucunun içine alıyor. Herkesin kafasının içine bir kanca gibi "Kâbe'de hacılar hu der Allah" melodisini takıyor. Çocuklar bu ilahiyi çok sevip okulda söylüyor. Seküler muhalefet deliye dönüyor. Koca ülke bir ilahi üzerinden ikiye bölünüyor. Celal Karatüre'nin ilahisi, kendi sesinden Külliye'de çınlıyor. Cumhurbaşkanı grup konuşmasında kürsüden takdir ediyor. Ana haber bültenlerinde, gazete manşetlerinde, tartışma programlarında başka bir şey konuşulmaz oluyor.

Evet, dijital çağda her şey hızlandı, farkındayım ama bunun adı "hipersonik şöhret" olmalı.

Yahu, Cat Stevens bile Yusuf İslam olup dünyaya ilahi dinletmek için 25 yıla ihtiyaç duydu. Ne diyorsunuz siz?..

Acaba yaşadıklarımızdan yorulup, yeniden topluca Allah yoluna dönme ihtiyacı mı hissettik? Yoksa müzikteki kaos ve karmaşadan bıkıp, "saf" olanı mı özledik?..

Yok, yok... Bu "vaka" mutlaka bilimsel olarak incelenmeli.



Bravo Özgür Aras

Ünlü iletişimci ve menajer Özgür Aras, Ramazan ayının ruhuna uygun son derece önemli bir hayır işi yaptı. Ramazan ayının ilk günü Darüsselam'a, ardından Mwanza, Nzega, İtobo ve Tabora'ya gitti.

Afrika'da açlık ve susuzlukla mücadele eden projelere destek veren Özgür Aras, hayatını kaybeden yakın dostları Ajlan Büyükburç, Türker İnanoğlu, Erkan Özarman, Kerim Tekin ve Defne Joy Foster gibi isimlere de su kuyusu açtırdı.

Afrika'nın çeşitli bölgelerinde saha içi faaliyetlere katılan; yetimhaneleri ziyaret eden; Hayıreli Derneği'nin Mwanza'daki mutfağında yemek yapan ve yetimhanelerde dağıtımına tek tek destek veren Özgür Aras, kız çocuklarına kıyafet yardımında da bulundu.

Aras, "Ben dostlarımın adını bir çocuğun duasında yaşatmaya niyet ettim" diyerek, örnek bir davranışta bulunurken, benim gibi pek çok kişiye de "Helal olsun" dedirtti.



İstiklal Marşı'nın bestesi

Benim de zaman zaman dillendirdiğim bir konuyu, değerli okurum Memduh Öksüz yeniden gündeme taşımış:

"Korkma sönmez bu şafak -larda yüzen alsancak. Sönmeden yur-du-mun üstünde tü-ten en sonocak... İstiklal Marşımız okunsun ama anlaşılmasın istense ancak bu şekilde bestelenebilirdi. Öyle Andımız yamasıyla da anlam oturması yaşatılamadı yeni nesillere. Bizim marşımız bir şuur, bir bilinç, bir mücadele, bir azim, bir kararlılık, bir uyanış, bir silkiniş, bir meydan okumadır.

Devletimiz marşımızı yeniden besteletmeli, uluslararası arenada Turkey (hindi) gülünçlüğünden TÜRKİYE oluşumuza eklemlenmelidir."



Gaf kürsüsü

Milyoner yarışmacısı "Çizgi film kahramanı ve en sevdiği yiyecek eşleşmelerinden hangisi doğrudur?" sorusuna "Bugs Bunny ve havuç" yerine "Red Kit ve Diyarbakır karpuzu" cevabını verince alay konusu oldu.

Zap'tiye

Helal olsun şu Kante'ye, 40 yıllık Fenerli gibi oynuyor. Topu alıyor, bekliyor, kendi etrafında dönüyor ve pas hatası yapıyor!

Ne demiş?

Ali Aktulga dostumuz, Rüya Gibi dizisindeki repliği not etmiş: "Bir cenaze namazında, bir de çorbacıda boş yer sorulmaz. Boş bulduğun yere oturacaksın."