Onların kim olduğunu biliyorsunuz, burada isimlerini sayıp utandırmak istemem.

Sözde haber sunuyorlar ama istiyorlar ki tüm dikkatler haberde değil, kendi üzerlerinde olsun. Şişirilmiş elmacık kemikleri, balon dudakları, yontulmaktan minicik kalmış burunları, dekolteli yakaları ve vücutlarını sımsıkı saran kıyafetleriyle haber sunmuyor da sanki yetişkin oyuncakları pazarlıyorlar.

Evet, her kadın güzel ve bakımlı görünmek ister. Hele ki milyonlar onları izlerken. Gelin görün ki bazıları bu işin ölçüsünü kaçırıp, haberin önüne geçiyor. Nasıl podyumdaki bir manken, üzerindeki kıyafeti gölgede bırakmamak için "elbise askısı" kadar nötr olmak zorundaysa, bir haber spikeri de haberin bir adım gerisinde duracak kadar mütevazı olmalı.

Sadece görüntü mü? Tabii ki değil. Canlı yayına bağladığı konuğundan fazla konuşan, uzmandan daha çok uzmanlık taslayan, muhabire pas atarken haberin tüm detaylarını söyleyip, ona anlatacak bir şey bırakmayan, sundukları haber bülteninden "Benim programımda" diye bahsedecek kadar narsist, egoist ve ukala spikerler türedi ekranda.

Sizi bilmem ama ben karşıma çıktıklarında hemen kanal değiştiriyorum.



Habercilerin işi çok zor

Geçenlerde bir kanalın haber müdürüyle sohbet ediyorduk. Dedi ki, "Bugünkü mesaimin üçte ikisi hangi görüntü gerçek, hangisi yapay zeka ürünü diye haber ayıklamakla geçti."

Evet, artık haber merkezlerinin en büyük mesaisi, gelen haber ve görüntüleri elekten geçirmek. Zira yapay zeka hayatımıza girdi gireli hepimiz paranoyak olduk. İnanmak ile inanmamak arasında sürekli gel-git yaşıyor, önümüzden gelip geçenlerin gerçekliğinden şüphe duyuyoruz.

Sanırım çok yakında gazete ve televizyonların haber merkezlerinde "yapay zeka dedektörü" olarak çalışan özel editör grupları mesai yapmaya başlayacak. Yoksa bu işi de mi yapay zeka yapacak? Aklım karıştı şimdi...



Rasim'i yeşilde yaşatalım

Sevgili dostum, can üniversite arkadaşım Rasim Öztekin'in 5. ölüm yıldönümünde değerli eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin müthiş bir projeye girişti. TEMA Vakfı aracılığı ile Mandıra Filozofu filminin çekildiği Muğla'da "Rasim Öztekin Hatıra Ormanı" oluşturmak için kolları sıvadı.

Ancak prosedür gereği bir alanın "hatıra ormanı" statüsü kazanabilmesi için bir ayda 2 bin fidan bağışlanması gerekiyor. Bu durumda görev, tüm Rasim Öztekin severlere düşüyor. Bir fidan 103 lira. Haydi bakalım, pamuk eller cebe...

TEMA Vakfı Hesap Bilgileri

Banka: İş Bankası Alıcı: TEMA Vakfı IBAN: TR17 0006 4000 0011 0351 7684 57

Açıklama: Rasim Öztekin Hatıra Ormanı.



Zap'tiye

Pakistan askeri nakliye uçağı geçen hafta Ankara'ya indi. İçinde Netanyahu için bir hediye vardır inşallah. Alın size psikolojik harbin babası! Tel Aviv'e uyku yok artık...

Gaf kürsüsü

CHP Lideri Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Lüksemburg'ta bir limanda demirli yatı olduğunu iddia etti. Ancak Lüksemburg'un denize kıyısı yoktu!

Ne demiş?

Son günlerin en popüler diyaloğu:

■ İran'a niye saldırdınız?

■ Kitle imha silahları var diye.

■ Peki Rusya'ya niye saldırmıyorsunuz?

■ Çünkü kitle imha silahları var.