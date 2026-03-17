Geçen pazartesi akşamı ailece iftarı beklerken bir yandan da Atv'de Prof. Nihat Hatipoğlu'nu izliyorduk. Stüdyodan biri "Ölümden sonra hayat var mı hocam?" diye sorunca Hatipoğlu "Ölen sadece bedendir, insanın ruhu başka alemde yaşar. Tıpkı şehitlerin ruhlarının yaşadığı gibi" dedi.

Tesadüfe bakın ki aynı akşam sanal medyada gezinirken oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, kaybettiği babasına dair yaptığı açıklamayla karşılaştım. Köseoğlu, babasıyla aralarında geçen bir konuşmayı aktararak "Dedim ki; 'Ölümden sonra hayat varsa bana bir işaret ver ama çok iyi bir işaret olsun baba. Bak ben onu direkt anlayayım.' O da bana 'Tamam, vereceğim' demişti" ifadelerini kullanıp şöyle devam etti:

"Hastaneden çıktığımda ilk oturduğum yerde daha önceden duymadığım bir şarkı... Babam Pink Floyd'u çok severdi, Pink Floyd'a benzer bir şey çalmaya başladı. Ben de Pink Floyd'un 'Breathe' diye bir şarkısı vardır, onu çok severdim ve babamın akciğer kanseri döneminde hep onu dinlerdim. Breathe'e inanılmaz benzeyen bir şarkı çalmaya başladı. 'Ne bu şarkı?' diye baktım. 'Rebel Paradise' diye bir şarkı çıktı bu ve ben YouTube'dan bunu izlerken klibine bir baktım; bir adamın cennete gitme hikayesini anlatan bir klip. Ve babama o kadar benziyor ki adam. Klibi yapan insanlara mesaj gönderdim, inanamadılar. Ve klibi yapan adamdan da rica ettim, 'Bu şarkıyı kaldıracak' diye duydum çünkü; 'Ben de kaldırmayacağım bu hikayeden sonra. Çünkü benim de babam 5 ay önce öldü ve ben de babama yapmıştım bu şarkıyı' dedi. Bu kadar tesadüfün bir araya gelmesi..."

Nasıl? Sizin de tüyleriniz diken diken olmadı mı?



İşte bu yüzden yenemediler

Tahran'da bir satıcı, tezgahının üzerindeki tabelaya şöyle yazmış: "Savaştayız, patateslerim ihtiyaç sahipleri için ücretsizdir."

İşte ABD ile İsrail'in birlikte üzerine çullanıp, günlerce bombaladığı İran'a diz çöktürememesinin sebebi bu yazıda gizli. Bir olmak, beraber olmak, "millet olmak" bu demektir. İçeride istediğiniz kadar bölünüp kavga edin, mesele vatan savunması olunca "tek yumruk" olmak şarttır. Bunun için de binlerce yıllık bir devlet ve millet geleneğine ihtiyaç vardır.

Bu pankart, kadim İran milletini Irak ve Suriye ile eş tutup, iki füzeyle darmadağın olmasını uman ama nihayetinde büyük hayal kırıklığı yaşayan siyonist emperyalistlere ders olsun. "Sırada Türkiye var" diye desteksiz atanlar ise önce İran'ı bir geçsinler de ondan sonra dünyanın bir başka yüce milletinin karşısına dikilsinler. Bakalım el mi yaman, bey mi yaman, o zaman görürüz..

Ve şimdi herkes anladı mı, koşar adım dünya savaşına doğru yol alırken, Terörsüz Türkiye atılımıyla safları sıklaştırmanın ne kadar hayati olduğunu?..



Gaf kürsüsü

Tansu Sarı kardeşimden müthiş bir sobe daha: beIN Sports'taki Kayserispor- Trabzonspor maçını anlatan spiker Meriç Taşvur, Trabzonspor'un golcüsü Onuachu'yu Onana yaparken, stüdyodaki sunucu Seyhan Şaşko da kaleci Onana'yı Onuachu yaptı!



Zap'tiye

Ne Tomahawk ne Hürremşah... Balistiğin kralı, 68 metre menzilli Arda Güler füzesi.

Ne demiş?

Metin yazarı Ferhat Ali Büyükdağ: "Cem Yılmaz'ın, şakalarının %95'i çalıntıdır. Eddie Murphy Raw izleyin, Fundamentals'taki çoğu şakayı orada görürsünüz. Cem Yılmaz diye biri yok, Richard Pryor izliyor aslında halk. Cem Yılmaz şaka ithalatçılığı yapıyor."